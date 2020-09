De los voceros de AMLO

“Mi generación le falló a México”

Dante Delgado Rannauro

Como es de todos sabido, en el mundo político y entre el gremio de comunicadores, cada presidente de México y cada gobernador de un estado escoge a sus “periodistas” consentidos, a quienes les da mejor trato, les encarga hacer ciertas preguntas que al jefe le interesan, a los que mejor adulan, como cuando Fidel Herrera fue gobernador, a los incondicionales que están dispuestos a hacer el ridículo con tal de defender lo indefendible. López Obrador no ha sido la excepción, aunque sostenga que vivimos en un cambio: hay dos periodistas a los que se ve que procura muy bien por lo que publican, son del diario La Jornada, Julio Hernández López y Enrique Galván Ochoa, el primero, autor de la columna “Astillero”, y el segundo, de la denominada “Dinero”.Hay que reconocer que ambos comunicadores gozan de un prestigio ganado a pulso por su actitud crítica hacia los anteriores gobiernos; Julio con un sarcasmo poco ejercido, extraordinario, diríamos, y el segundo, experto en finanzas, muy objetivo y de respeto en el gremio. Ambos apoyaron la última campaña de López Obrador, con la que ganó la presidencia, y hoy reciben lo que sembraron con esfuerzo y capacidad, solo que a costa de lectores. Ni modo, así es esto del periodismo, dinero y desprestigio o sacrificio y aplausos de la sociedad.No imaginamos el esfuerzo que deben estar haciendo para justificar, de las formas que conocen, el ingreso del priismo a las filas de Morena. Por los corruptos del PRI a los que aborrecían por corruptos, llegó su candidato al poder y ahora resulta que el mismo que los usó (a los priistas) con la bandera de acabar con la corrupción, hoy los incorpora a su equipo para que le echen la mano porque el barco se le está hundiendo y solo esos profesionales de la maña, la trampa y los cochupos, lo pueden rescatar.Ayer dijo Julio Hernández López en su “Astillero”: “Hasta ahora es cierto que el derrotado PRI ha sostenido una política de bajo perfil y colaboración frente a Morena y el obradorismo. El antecesor, Enrique Peña Nieto, no activó el mero día de la jornada electoral a los grupos de mapaches (defraudadores electorales) que estaban en espera de actuar y cedió la plaza con una rapidez inusitada a 48 horas de la elección de 2018”. “Los gobernadores priístas no han representado una oposición real hasta ahora, siempre movidos por la vocación institucional que también tuvieron con Vicente Fox y Felipe Calderón. Y, en el Congreso, el priismo ha votado con Morena en temas de especial interés para el joven partido. No es menor el hecho de que el PRI ha preferido un directivo pasmado y sin autoridad política como es el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno.”“Un momento que puede explicar la postura del presidente López Obrador, expresada en una conferencia mañanera de prensa, a favor de respetar los acuerdos políticos en la cámara de diputados (lo que fue interpretado como una instrucción de votar a favor de Sauri Riancho) se produjo el pasado 28 de julio, cuando dos priistas, la citada ex gobernadora de Yucatán, y el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, dieron los votos claves para que desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pudiera convocar a un periodo extraordinario de sesiones que aprobaría, entre otras propuestas, las modificaciones a la ley de adquisiciones para que el gobierno obradorista pueda comprar medicamentos en el extranjero y sin licitaciones públicas (sobre todo, vacunas, específicamente contra el Covid-19).”Que conste, lo dice un vocero de AMLO: la alianza PRI-Morena es una realidad.La defensa de Israel Vallarta Cisneros informó que el periodista Carlos Loret de Mola deberá comparecer ante un juez federal para rendir su testimonio sobre el montaje que realizó la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal para anunciar la detención del propio Vallarta y de la ciudadana francesa Florance Cassez en el año 1995.De acuerdo con el vocero de la defensa, Ricardo Sayavedra, Loret de Mola deberá presentarse ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Toluca, Estado de México, para rendir su declaración en calidad de testigo.Sayavedra explicó que, desde febrero pasado, el periodista de Latinus perdió el último de los amparos que había promovido para no comparecer en la causa penal que se sigue contra Vallarta, imputado por García Luna como supuesto integrante de la banda de secuestradores “Los Zodíaco“.Tras 14 años de proceso penal, Vallarta se encuentra a la espera de que se cierre el periodo de instrucción para que se dicte sentencia en el mismo expediente en el que ya fue absuelta Cassez por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ricardo Sayavedra agregó que Carlos Loret debió haber comparecido desde el pasado 18 de marzo, pero debido a la pandemia de Covid-19 la diligencia fue suspendida.A todas luces se trata de una venganza política por los extraordinarios videos producidos al alimón entre Carlos Loret y “Brozo”, subidos a la plataforma Latinus, especialmente el último donde hacen una parodia de las mañaneras y le ponen una chililliza al mero mero, lo que debió calentar los ánimos y sobrevino la orden de citar a la FGR a Loret para tratar de engancharlo en el asunto de García Luna. Pero ¿qué podrá declarar Loret en calidad de testigo del montaje que Televisa preparó para deleite del público?... nada, que le pregunten a Emilito Azcárraga con quién se arregló y por cuanto para que en el noticiero de Carlos Loret se incluyera ese bombazo de noticia, él (Loret) solo cumplía instrucciones, el jefe de información le pasa la (¿escaleta se llama?) y los le noticias se sujetan al guion. Vaya forma de perder el tiempo.Veintidós organizaciones de ayuda a niños con cáncer en México nos unimos para manifestar de manera contundente el desabasto y limitaciones de ciertos medicamentos (metrotexate, asparaginasa, doxorrubicina, etopósido, ifosfamida, citarabina, cisplatino, ciclofosfamida, vincristina, entre otros). El impacto en los niños con cáncer al no contar con tratamientos completos y oportunos es devastador, se ensombrece el pronóstico de nuestros pacientes y después no son recuperables. Si el niño no lleva un tratamiento adecuado, le cuesta la vida y nuestra misión es salvar vidas.Pedimos a las autoridades de nuestro país un compromiso real para solucionar este problema; los tratamientos no se pueden seguir retrasando, no se pueden seguir sustituyendo, actualmente las organizaciones de ayuda a niños con cáncer hemos tenido que dar soluciones para que los niños puedan obtener los medicamentos, con mucha dificultad para poderlos tener en nuestro país y si los encontramos se han duplicado y en ocasiones hasta triplicado los costos. La responsabilidad de otorgar los tratamientos completos y oportunos no es de las Organizaciones de la Sociedad Civil, si no de los Institutos de Salud por obligación de sus estatutos y el derecho de los niños a la salud.El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, retó a cualquier persona que logre indicar una obra realizada en el municipio de Veracruz por parte del Gobierno del Estado, y de encontrar alguna, el munícipe le regalará diez mil pesos como premio. Durante un evento en una colonia de Veracruz, el alcalde dijo que su administración municipal ha realizado más obras en el municipio, que las que ha hecho el gobierno del estado."Estamos haciendo más obra que en ningún municipio del estado de Veracruz, estamos haciendo incluso más obra que el gobierno del estado, aquí en Veracruz el Gobierno estatal no ha realizado nada de obra en 2 años".Yunes Márquez dijo a los asistentes del evento y a los espectadores en las redes sociales, que buscaran una obra que el gobierno de Cuitláhuac García haya realizado durante el 2019 y 2020, y si logran encontrar una les garantizó que le daría una cantidad de diez mil pesos.A ver, a ver: “AMLO quiere pasar a la historia por “quitarse algo” que “no se quitó”. Mentira que el fuero haya desaparecido; solo se ampliaron los delitos por los que el Presidente puede ser juzgado, y sólo el Senado puede declarar procedente que el Presidente vaya a juicio. Eso es el fuero …” Héctor Yunes Landa.Escríbanos a [email protected]