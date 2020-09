Candidata a feminicidio

Una terrible historia de violencia intrafamiliar y otros graves delitos contra profesoras y alumnas de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz se destapa con la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en la investigación de delitos contra la familia, mujer, niños y niñas, trata de personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XIV de Córdoba, Veracruz, que ha interpuesto la víctima, Licenciada Alejandra Aguilera Rosiles, en contra de José Luis Chama Esteban, catedrático de la UTCV, del municipio de Cuitláhuac, según la carpeta de investigación UIP3/DXIV/585/2020/ESP1.



En su denuncia, Aguilera Rosiles narra el martirio en que se convirtió su unión matrimonial formalizado el 13 de julio del 2012 en la ciudad de Fortín de la Flores con Chama Esteban, con quien compartía labores académicas en la misma institución tecnológica, de la que finalmente fue corrida en septiembre de 2016, de manera arbitraria e injusta tras 7 años y 6 meses de prestar sus servicios como docente. De ello responsabiliza a su esposo Chama, por la influencia que en su momento ejercía sobre su amiga Josefa Vázquez Trujillo, entonces Directora Académica de la UTCV, quien sin merecerlo hasta le regaló un viaje a Japón al hoy denunciado.



Según Aguilera, su marido le confesó que este viaje se lo había obsequiado Vázquez Trujillo por mantener relaciones sexuales con ella.



Meses después fue corrida la Directora Académica por un problema en el cobro de viáticos, pero Chama no quedó desprotegido. Ahora lo señalan de gozar de amplios privilegios por su aparente complicidad con Gonzalo Malagón, jefe de carrera de Mantenimiento Industrial, y con el mismo Rector de la UTCV, Juan Manuel Arzola Castro, señalados de presuntamente cobrar favores a “jóvenes estudiantes del sexo femenino” a cambio de calificaciones y participaciones en competencias internacionales de robótica.



Y es que de Arzola Castro existe el antecedente de dos trabajadoras que lo denunciaron por acoso sexual. Sin embargo, en vez de recibir justicia, las víctimas fueron corridas olímpicamente por su acosador luego de que sospechosamente los fiscales archivaran la denuncia.



Aguilera Rosiles ahora teme por su vida, ya que el viernes 19 de junio pasado, en su domicilio de Palmillas, municipio de Yanga, fue agredida violentamente por su cónyuge debido a que le embargó su salario por pensión alimenticia, y porque además la licenciada Merced Sosa, catedrática de la UTCV de la materia de Informática, con la que Chama mantiene una relación extramatrimonial desde hace un año, se enteró de otra relación sentimental que el sujeto sostiene con una ex alumna de la academia de robótica que a la fecha dirige el acusado.



Según expuso en su denuncia, Alejandra Aguilera no sólo le teme a su violento esposo quien ya ha intentado atropellarla en cinco ocasiones y presume de tener amigos ligados al crimen organizado, sino porque ahora dice que también fue amenazada de muerte por la madre de la ex alumna a la que Chama le ha prometido matrimonio.



NIEGA INE REGISTRO A ALIADOS DE

AMLO; CALDERÓN TENDRÁ PARTIDO



Con 30 millones de sufragios, Andrés Manuel López Obrador ha sido el Presidente más votado en toda la historia de México.



Sin embargo, el tabasqueño se queja que después de Francisco I. Madero, el apóstol y mártir de la democracia, es el más atacado de todos los mandatarios mexicanos pese a que hace un par de días aseguró que, según encuestas internacionales, es el segundo mejor gobernante del planeta.



Pero algo pasa que hasta sus colaboradores y adeptos más incondicionales prefieren separarse de él. Los que arrancaron en su administración como titulares de Hacienda, del IMSS, SCT y ahora la Semarnat –tres encargados en menos de dos años–, decidieron muy pronto cortar por lo sano. Otros, como el beligerante diputado del PT, Gerardo Noroña, anda despotricando en contra del “ciudadano Presidente” en videos que circulan en las redes sociales.



El martes 1, en su segundo informe presidencial, fue notoria la ausencia del Fiscal General de la República y más sentida aún la inasistencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además ya le habría dicho a AMLO que la consulta para juzgar a los ex presidentes no será avalada por la SCJN. Según fuentes del propio Palacio Nacional, el titular del Poder Judicial federal explicó que los presidentes tienen fuero constitucional y que sólo están expuestos ante delitos probados de traición a la patria.



Y este jueves, para colmo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso darle el registro como partido político nacional a “México Libre”, del ex presidente Felipe Calderón, archienemigo de López Obrador, y en cambio se lo negó a las organizaciones de tres aliados del tabasqueño: “Redes Sociales Progresistas”, ligada a la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo; “Fuerza Social por México”, vinculada al líder sindical del morenismo Pedro Haces Barba, y “Súmate a Nosotros”, del ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, enemigo acérrimo también de Calderón, quien hace apenas seis meses asumió el cargo de Comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.



UNA ‘BUENA’ DE LA FGE



Trascendió anoche que la Fiscalía General del Estado se habría anotado un hitazo al detener en El Bajío a Itiel “N”, alias “Complaya” o “Compa playa”, un miembro de un cartel de la delincuencia organizada que estaría vinculado con el crimen del ex dirigente de la CNC en Veracruz y diputado local Juan Carlos Molina Palacios, ejecutado en su rancho del municipio de Medellín de Bravo en noviembre de 2019.



Supuestamente, el presunto homicida fue detenido en Guanajuato por un “numeroso” grupo de Agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Veracruz que se trasladaron hasta allá y se coordinaron con elementos de la Fiscalía guanajuatense.



Según la versión extraoficial, durante la captura del delincuente, miembros de su organización criminal trataron de rescatarlo pero no pudieron conseguirlo.



¿A qué grupo delincuencial pertenece el “Complaya“ o “Compa playa”? ¿Al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)? ¿A poco los sicarios de la poderosa organización del “Señor Mencho” Oseguera no pudieron con los agentes ministeriales de Veracruz y de Guanajuato?



Vaya, vaya, ¡qué sorpresa! ¿Entonces quién y por qué, en febrero de este año –tres meses después de la ejecución de Molina Palacios– mandó a eliminar a Francisco Guízar Pavón, el suegro del ex líder cenecista, que fue acribillado en la ciudad de Puebla de los Ángeles?



Guízar Pavón, conocido como “El rey de las gasolinas”, fue ejecutado de 30 impactos de bala mientras se trasladaba en su camioneta Toyota, Minivan blanca, en el Bulevar de las Cascadas en Lomas de Angelópolis, en la capital poblana.



Vaya misterio. ¿Algún día sabremos el verdadero motivo de la emboscada al diputado Juan Carlos Molina, quien siempre viajaba en camioneta blindada y con guardaespaldas, excepto el día de su sospechosa muerte en su propio rancho?