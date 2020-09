Veracruz, semillero de estadistas

“Hasta Manuela Obrador votó

por la priista Sauri Riancho”

Ingenuidad Morena

Chiapaneco, tabasqueño o veracruzano, Juan José Rodríguez Prats, abogado egresado de la Universidad Veracruzana, destacado político, orador y analista, ex priista y panista, nos vino a dar una repasada a través de un programa trasmitido en redes, en el que se preguntó, con gesto de indignación, en qué momento Veracruz perdió la tradición de los grandes estadistas, de los políticos que al ocupar el cargo de gobernadores trascendían a nivel nacional por los resultados de su trabajo político y su agigantada estatura; hombres cultos, capaces y con una gran visión de estadistas que hicieron de Veracruz el estado con la mejor clase política.Obviamente mencionó a don Adolfo Ruiz Cortines, quien fue gobernador de Veracruz de 1944 a 1948, y en julio de ese año, se marchó para hacerse cargo de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Alemán Valdés.El 14 de octubre de 1951, Ruiz Cortines, uno de los políticos más austeros en la historia de México, rindió protesta como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Como presidente, ejerció un severo control del gasto público, apoyó la construcción de caminos, redes ferroviarias, presas, escuelas y hospitales; puso en práctica el plan La Marcha al Mar, con la finalidad de llevar a las zonas costeras los excedentes de la población del altiplano y lograr un mejor aprovechamiento y desarrollo de los recursos marítimos.En su administración se sanearon los litorales y se erradicó el paludismo; creó el Programa de Bienestar Social Rural para mejorar las condiciones de vida de la población rural del país, impulsó el reparto agrario, expropió latifundios de extranjeros pero respetó la pequeña propiedad. También puso en práctica el Seguro Agrícola para proteger a los agricultores de los desastres naturales. Un gran estadista.Rodríguez Prats, quien se ha destacado como orador dando clases desde la tribuna del Congreso cuando ha sido diputado, por lo que ganó el reconocimiento y respeto de la clase política de todos los partidos, mencionó también a otro gran hombre, a don Fernando López Arias, quien gobernó Veracruz en los tiempos difíciles del movimiento del 68 en el que el estado jugó un papel preponderante con la participación de los estudiantes universitarios, Rodríguez Prats entre ellos, y con mano firme López Arias supo manejar este delicado conflicto; gracias a su experiencia, no llegó a afectar a la población.Rodríguez Prats mencionó también a Manuel Carbonell de la Hoz, en cuya notaría trabajó como abogado. Se refirió al político xalapeño, aliado de don Fernando Gutiérrez Barrios, quien desde la Subsecretaría de Gobierno, en tiempos de Rafael Murillo Vidal, supo manejar la política interna del estado con una gran habilidad, tanto, que estuvo a punto de convertirse en gobernador gracias a su talento y sabiduría de los asuntos públicos.Eran políticos que llegaban al cargo luego de muchos años de trabajo dentro de la administración pública, y de trabajar en la concepción de un proyecto para hacer del estado el motor que moviera la economía nacional y lo consiguieron.Rodríguez Prats, quien vivió en Xalapa varios años y que conoce muy bien su historia, habló por supuesto de Fernando Gutiérrez Barrios, el veracruzano que desde la Dirección de Seguridad Nacional, apoyó la organización de la revolución cubana, protegiendo a su líder Fidel Castro con quien le unía una gran amistad y coincidencias ideológicas. Por cierto, Gutiérrez Barrios dedicó varios años de su vida a estudiar la conducta humana antes de hacerse indispensable para venir a Veracruz a gobernar, a poner orden. Fue un político con una visión muy clara de lo que era Veracruz y lo que necesitaba en su momento para echar a los delincuentes que tenían asolado al estado. Don Fernando llegó con un equipo de especialistas en cada área de la administración (juarista en la praxis) y un equipo, reducido por cierto, de elementos de seguridad quienes a lo largo de su campaña echaron de Veracruz a los maleantes para, al arrancar la administración, dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos.Rodríguez Prats mencionó también a Dante Delgado Rannauro y a Fidel Herrera Beltrán, éste último habla seis idiomas y es dueño de una sólida cultura universal.Dante tiene dos méritos: fue el constructor del Veracruz que hoy conocemos, con obras de gran magnitud como el Palacio Legislativo, el de Justicia, la dirección de Registro Civil, la unidad habitacional Xalapa 2000, las entradas a Xalapa, el World Trade Center, el acuario en el puerto de Veracruz, miles de kilómetros de carreteras, miles de kilómetros de calles con guarniciones, banquetas, drenaje, agua potable y luminarias en todas las ciudades del estado, y un proyecto que se le quedó entre los pendientes: la creación de Petrover, que era ni más ni menos independizar al estado de Pemex para que las ganancias de la venta del petróleo que se extrae en la entidad se quedará aquí. Y el otro mérito, ser el único político veracruzano, hasta el momento, que ha podido crear un partido político con influencia nacional, Movimiento Ciudadano (MC), de cuyas filas salió el hoy gobernador de Jalisco, el ingeniero Roberto Alfaro Ramírez.Hoy da tristeza ver a nuestros principales funcionarios chapeando un cachito de terreno para tomarse una foto o un video y darlo a conocer, cuando debieran estar atendiendo asuntos de mucha importancia para el estado, como es el desempleo, la pandemia que ha matado a miles de paisanos y la terrible inseguridad que nos agobia. ¿Obras?... ni soñando, inauguran calles que pavimentan los alcaldes...De semillero de políticos de primer nivel, Veracruz pasó a ser primer productor de jardineros balines e improvisados en todo, eso sí, con la mentalidad de salir como Javier Duarte, cargados de dinero. Ignorancia y ambición, sus dos características.El Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, informó que debido a la pandemia por Covid-19, el empleo formal en el estado de Veracruz ha sufrido una reducción considerable en 2020.A lo largo de los primeros 7 meses, el empleo formal se ha reducido en un 7.4 por ciento en la entidad veracruzana, es decir, 52,296 personas han perdido su empleo, de los cuales el 75.7 por ciento eran ocupados por hombres y un 24.3 por ciento por mujeres, esto basado en el estudio que realizó el organismo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Así también señala que el nivel alcanzado por el empleo formal al mes de julio de 2020 es similar al presentado al cierre de 2011, año en el cual se contaba con 709,137 empleo formales, es decir, 9 años después Veracruz posee 1,178 empleos más que en 2011. Siete meses han bastado para perder los 74,298 empleos generados de 2010 a 2019.De acuerdo a la publicación de Maricela Hernández Hernández, señala que las afectaciones a los niveles de empleo formal en Veracruz comenzaron en el mes de febrero, sin embargo, la mayor caída ocurrió en mayo, mes en el cual 22,920 personas quedaron desempleadas.La política xalapeña Cinthya Lobato Calderón, ex diputada local y ex candidata a la presidencia municipal de Xalapa, encabeza uno de los cuatro proyectos de nuevos partidos políticos locales que estarán participando en la elección del 2021, con el nombre de Unidad Ciudadana (UC).Tras cumplir con todos los requisitos de la autoridad electoral, entre ellos las 23 mil personas que se adhirieron, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE Veracruz), otorgó la categoría de Partido Político Estatal a Unidad Ciudadana.El partido político de la exdiputada del PAN y de Movimiento Ciudadano, Cinthya Lobato Calderón, se conformó por una votación de unanimidad de los consejeros. “Votación que no logró ninguna de las otras organizaciones políticas que hoy obtuvieron su registro”. Cabe mencionar que el nuevo partido político realizó 173 asambleas en el mismo número de municipios en el estado y logró que se registraron 23 mil ciudadanos que representan la base de esta estructura.Su dirigente, la estimada y reconocida política xalapeña Cinthya Lobato, afirma que esperan competir con candidatos propios en los 212 ayuntamiento y las 50 diputaciones. “Unidad Ciudadana –nos explica la combativa ex diputada local- es una alternativa real, que dará certeza a los veracruzanos, ante la pérdida de confianza en los partidos políticos tradicionales que no han logrado ofrecer soluciones a los problemas que aquejan a nuestra sociedad”.Este partido político viene trabajando en cada municipio del estado, para registrar a más ciudadanos y ciudadanas que busquen incidir en las políticas públicas, con el respaldo de su dirigente quien goza de un prestigio de honestidad, lucha a favor de los más necesitados, y capacidad política, que se ganó en la anterior legislatura donde participó con las siglas de PAN y se enfrentó a quienes la trataron de sacar del Congreso, comenzando por Sergio Hernández, el panista que gozó de la protección del gobernador Miguel Angel Yunes Linares, y por eso hizo lo que quiso con los fondos de la Legislatura y con el destino político de ese Congreso, solo que Cinthya nunca se dejó amedrentar, al contrario, sacó como siempre la casta y antepuso su acrisolada honestidad, dos cualidades que sin duda valorarán quienes quieran un verdadero cambio en el estado.Como parte de sus actividades en su gira por el estado, el aspirante a la candidatura para la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, visitó el municipio de Medellín para dialogar con la militancia sobre los retos del partido en los próximos meses, por ello subrayó sobre la importancia de que tanto los compañeros como los simpatizantes y la ciudadanía “vean un movimiento de unidad, un equipo de unidad y que no nos van a debilitar las diferencias que tengamos dentro de nuestro movimiento”.Ramírez Zepeta señaló que si bien estas diferencias son normales por la composición plural del movimiento, conformado por doctores, maestros, jóvenes, campesinos, obreros, empresarios, jubilados, etc, se debe tener la “madurez política” para trabajar en equipo y enfrentar a los adversarios políticos.También hizo un llamado a sus compañeros a que ahora más que nunca se deben cerrar filas en apoyo al presidente de México, “ahorita en este momento están con todo contra Morena, con todo contra el propio Licenciado”, y comentó que por ello tomó la iniciativa de conjuntar esfuerzos y trabajo con integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.Ramírez Zepeta se dijo contento de regresar a trabajar con las bases para la organización y defensa de la 4T “para los que me conocen, regresar a volver a verlos es muy satisfactorio para mí, para las personas que apenas me están conociéndome, me gustaría entablar más comunicación con ellos para que todos podamos hacer un buen trabajo y tener resultados en todo este distrito”.En realidad, el INE operó en contra de Morena al no dejar pasar al partido de Margarita Zavala ni al de Elba Ester Gordillo, ya que estos dos le restarían votos al Partido Acción Nacional (PAN) que, pese a los embates mediáticos de López Obrador, se sigue fortaleciendo como la mejor opción para el 2021 y para la sucesión presidencial. 