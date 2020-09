Morena puede sucumbir

“Los recursos de Margarita Zavala

son imPíos, y los de Morena, aportaciones”

Rafael Cardona

Gibrán Ramírez Reyes, es un joven intelectual que ha estado al lado de Andrés Manuel López Obrador desde que éste inició su lucha por alcanzar la presidencia. Lo hemos visto participando en debates televisivos defendiendo con mucho entusiasmo, buena argumentación y convencimiento, de que la 4T es lo que México necesita para lograr el cambio que requiere, rumbo a la prosperidad y a un mejor nivel de vida.El joven Ramírez Reyes es de los morenistas que se inscribieron para buscar la dirigencia nacional del partido, junto con Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, además de otros aspirantes, de menor peso político e intelectual. Nosotros consideramos que es el mejor cuadro joven con que cuenta el movimiento lopezobradorista para organizar un instituto político fuerte bajo su liderazgo. El fin de semana estuvo en Xalapa donde se reunió con periodistas y militantes de Morena, externando con mucha honestidad sus puntos de vista sobre el partido que aspira a dirigir.Afirma que Morena perdió dos años al aplazar la definición de la dirigencia nacional, y también aminoró los simpatizantes, e incluso hay estados de la República Mexicana, en el que la militancia dejó de existir, lo que suena bastante fuerte, pero es real.Tal como lo comenta el compañero periodista Álvaro Belín en su columna “Hora Libre”: “Acostumbrados a la ausencia absoluta de autocrítica en los líderes y seguidores de Morena en Veracruz (y, prácticamente, en todo el país), escuchar al muy joven aspirante a la dirigencia nacional de ese partido, Gibrán Ramírez Reyes, ha sido como descubrir que la inteligencia también tiene cupo en la denominada Cuarta Transformación, pese a que el politólogo ha sido capaz en la televisión nacional de defender causas absurdas.”En su charla con los representantes de los medios, Gibrán Ramírez recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al partido Morena realizar una encuesta en la última semana de septiembre para definir la dirigencia nacional, y que el cinco de octubre se cuente con un nombre. Él (Gibrán) solicitó licencia temporal a la secretaria general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para contender por la dirigencia nacional y el próximo martes (hoy), hará su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).Consideró que los otros aspirantes a la dirigencia nacional, como Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, también deben renunciar a sus cargos, para que no vean la contienda interna como una tarea paralela a sus actividades políticas.Y ya en el crudo ejercicio de la autocrítica, Ramírez Reyes, advirtió que el partido Morena puede, a consecuencia de las pugnas internas y burocráticas de sus militantes: “El partido ha dejado de existir, los fines de semana hablo con la militancia, me han dicho que el partido ha dejado de existir, que se ha sumido en pugnas burocráticas, en referentes, en comités ejecutivos armados al vapor y que se decide todo en salones de la Ciudad de México.”Una de sus propuestas para sacar adelante al partido Morena es que la elección de candidatos y candidatas se realice a través de un departamento de encuestas, y no a través de “la lógica de facciones, pago de cuotas, y repartición desde la dirigencia nacional”... El joven trae una idea muy clara sobre lo que es la auténtica democracia.La obsesión que tiene en contra de Felipe Calderón el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el robo de la elección del 2006, está llevando a su movimiento, que apenas se convierte en partido formal, a una debacle electoral y al Partido Acción Nacional a convertirse en la opción del 2021 para ganar mayoría en el Congreso y en las legislaturas estatales, como la de Veracruz, con lo que automáticamente perderá el poder que logró el Movimiento de Regeneración Nacional en la pasada elección.López Obrador echó por tierra, o con línea de él, las aspiraciones de Calderón a través de su esposa Margarita Zavala, de contar con un partido propio, el “México Libre” (¿pero de qué?), cuando el INE dio marcha atrás en la aprobación como partido y lo dejó fuera de la participación política. Por si fuera poco, también echaron de la contienda a Redes Sociales Progresistas, que venía creciendo bien, con mucho dinero invertido, pero bien, pero quedó fuera. Lo que pudieron ser dos opciones de captación del voto de los inconformes para permitir a Morena transitar hacia un triunfo sin problemas.¿A dónde van a emigrar los entusiastas participantes de la conformación de estos dos institutos políticos?... Al PRI no porque ese partido lo tiene cooptado la 4T con la bola de delincuentes que lo manipularon los últimos años, quienes lo que quieren es que no los molesten para poder vivir en libertad y disfrutando de las fortunas que lograron acumular durante el peñismo, y punto, a costa de lo que sea, incluso de darle las naylon a la gente de López Obrador como lo están haciendo. Entonces solo les queda una alternativa: el Partido Acción Nacional (PAN) que pese a los ataques que le han enderezado a través de Lozoya no le han hecho mella a los actuales dirigentes y mucho menos a sus representantes en los estados de la república.La interpretación que le tratan de dar los morenistas a los vanos esfuerzos de los dos partidos rechazados es de que se paró en seco a la agrupación Redes Sociales Progresistas, ligada a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien recientemente salió de prisión, por la masiva participación de dirigentes y recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Encabeza la agrupación su yerno Fernando González. Además, en sesión previa, el instituto acordó aplicarle una multa por 771 mil pesos. Igual suerte corrió México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, otra vez por cuestiones de dinero de origen oscuro. Aunque ya habían sido advertidos por el INE de que no podían ingresar recursos con una aplicación digital conocida como Clip, se la brincaron y lo hicieron... Nada más falso que eso, todo es resultado de las presiones que ejerció sobre el INE el presidente López Obrador y la perversidad del presidente del instituto Lorenzo Córdoba, quien sabe que al rechazar el registro de dos partidos abona al fortalecimiento del PAN.Llegó, como muchos otros más, del Distrito Federal, yo lo recibí y lo ayudé dándole un espacio en el medio en el que estaba como Jefe de Información. Su nombre no lo recuerdo porque han sido tantos, como él, a los que hemos tratado de impulsar que se nos olvidan, sin embargo debo reconocer que se trata de un hábil comerciante de espacios periodísticos, porque al poco tiempo desapareció y con los años me enteré que estaba en Coatepec, con un medio propio. Y sí, tiene algo que se llama “La Voz Regional” que se ha convertido en un instrumento de utilidad política regional insustituible. Ningún medio pesa más que eso y aunque no cumpla con los requisitos que el estado exige para tener una relación comercial, el municipio de Coatepec lo considera con una alta suma de dinero mensual y a sus familiares igual, de tal forma que redondea algo así como sesenta mensuales, y cuenta con menos de cien lectores diarios cuando mucho.Que bueno que le vaya bien a las personas; que bueno que obtengan ingresos importantes, que malo que mientras hay empresas serias que pagan nóminas para trabajadores, reporteros, analistas, operadores, que superan muchos miles de pesos, no les den el trato que a estas cuyos dueños son todo, la empresa completa. Ojalá el Orfis pudiera intervenir en este asunto, para que ponga el ejemplo de algo que este gobierno de la 4T ha querido ordenar, sin el apoyo de municipios gobernados por la oposición, como es el caso de Coatepec, donde tiran los recursos como si fueran propios.“Lo peor del PRI ya está en la cárcel o en Morena”: Lorena Piñón.Escríbanos a [email protected]