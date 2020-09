... No obstante que los seres urbanos nos molestamos porque llueve pues contraría nuestras rutinas diarias, inunda calles, llena todo de lodo y evidencia goteras en los techos de nuestras casas, la lluvia también saca a flote o visibiliza chambonerías y situaciones anómalas de alguien o algunos que creyeron haber cometido el delito perfecto.La lluvia, es como dicen ahora, una especie de Karma.Para no darle tantas vueltas al asunto amables lectores, sirva como botón de muestra el caso del puente “Las Mercedes”, en la carretera Espinal-Coyutla, allá en la zona norte del estado, el cual con las fuertes lluvias de los últimos días sufrió severos daños estructurales provocando la suspensión del tránsito vehicular y con ello aislando a los habitantes de la sierra Totonaca.Para que se den idea de lo importante que es ese puente, permite el acceso a los municipios de Coyutla, Filomeno Mata y Mecatlán, beneficiando algo así como 300 mil habitantes, por ello que se colapse “Las Mercedes”, es un asunto grave.Lo curioso del caso y he ahí el detalle, es que ese puente, junto con varios kilómetros de carretera, recibió mantenimiento en noviembre del año pasado, hace unos nueve meses, por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del gobierno del estado de Veracruz, la cual invirtió poco más de 50 millones de pesos.En noviembre pasado, con bombo y platillo, funcionarios de la SIOP junto con el diputado local Eric Domínguez Vázquez y varios alcaldes de la región del Totonacapan, anunciaron tan importante inversión en evento realizado en Espinal.A nueve meses de ello, la lluvia descubrió una chambonería y evidenció un trabajo no del todo bien realizado, pues el puente “Las Mercedes” colapsó, aun cuando desde hace un mes, el ocho de agosto pasado, la lluvia de entonces también socavó parte de la carretera aledaña a ese cruce.Se pronostican más lluvias en las semanas y meses venideros, por lo que habitantes de los municipios de Coyutla, Filomeno Mata y Mecatlán, rezan a los respectivos santos patronos de sus pueblos para que el puente “Las Mercedes” aguante un poco más, pues pedirle a los “de Xalapa” que hagan lo suyo, ya se vio que no es efectivo.... Ya que hablamos de las cosas que descubre la lluvia, una de las ironías veracruzanas de lo cual se debe escribir un libro, es que en la ciudad capital del estado, Xalapa, se han desatado los aguaceros casi todos los días inundando colonias y calles completas, volteando automóviles con la fuerza del agua y ¿qué creen?, que toda esa agua es desaprovechada yendo a parar a arroyos cercanos, por lo cual la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) ya dio a conocer que en septiembre seguirá el famoso “tandeo” en el abastecimiento del vital líquido.Ese tandeo o calendario de abastecimiento como pomposamente le llaman los del ayuntamiento xalapeño, consiste en que dos días la población tendrá agua en sus tomas domiciliarias y dos días no tendrá nada, aun cuando los usuarios hayan pagado por adelantado todo un año de este servicio.Por cierto, en Xalapa ya se hizo chiste lo que pareciera es el lema de CMAS: “Dios regala la lluvia, pero no la entuba”.... A la familia de la doctora María Eugenia Alemán Ortega, por su sensible fallecimiento el pasado lunes.Pedimos por el eterno descanso para ella, quien siempre se distinguió por su profesionalismo, amabilidad y amplios conocimientos. La recordaremos con su eterna sonrisa, la misma con la que nos recibía en su oficina de la Jurisdicción Sanitaria número 8, en los inicios de nuestra vida profesional periodística.Para su familia, deseamos pronta resignación.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar