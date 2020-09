Sergio Hernández va por Hipólito

“Morena es casi nada sin

Julio Hernández López

El tres de junio del 2019, el diputado local panista Sergio Hernández Hernández, presentó una propuesta de participación ciudadana para atender el tema de la inseguridad en la capital del Estado. Desde entonces el ex cacique del Congreso Local soñaba con la candidatura a la alcaldía de Xalapa, para lo cual contaba con una estructura de casas de asistencia diseminadas por toda la ciudad, en las que se enseñaban manualidades y se repartían beneficios entre las asistentes, a cambio de su apoyo en las urnas.“Por Xalapa Todos” fue la ocurrencia que mostró, según él en busca disminuir los índices de violencia que, no frenan y siguen en aumento afectando el desarrollo de la ciudad.Durante la exposición de la estrategia, el Coordinador del Grupo Legislativo de Acción Nacional en el Congreso local, indicó que las líneas de acción al respecto, “incluyen la adopción y rehabilitación de espacios públicos en diversos puntos de la ciudad, pues está comprobado que si un lugar está abandonado, sucio y oscuro es más proclive a ser un espacio para la delincuencia, en comparación a uno que está limpio e iluminado”; sabiduría pura.Anunció la realización de un censo de las luminarias en la ciudad, mismo que se turnará a las autoridades municipales correspondientes para que den seguimiento a la situación. Y es que –insistió- las zonas sin iluminación son más vulnerables para la comisión de delitos.“Se llevará a cabo un censo de luminarias; los datos obtenidos se reportarán al ayuntamiento para que se dé prioridad a las zonas donde la incidencia de delitos es mayor”.El proyecto incluía, además, “reuniones de capacitación sobre prevención con vecinos”. De tal forma que el siguiente mes, “se llevará a cabo un foro de casos de éxito a nivel municipal en materia de seguridad, con la participación de representantes de las alcaldías de Benito Juárez, Ciudad de México, Mérida, Yucatán, Querétaro, Aguascalientes y Nuevo León”.Sergio Hernández, aclaró, que “Por Xalapa Todos” no era programa gubernamental y rechazó que su interés en este asunto tuviera como trasfondo su futura aspiración a la alcaldía de la ciudad, lo que obviamente nadie le creyó.“Quiero resaltar que este no es un programa gubernamental, es de la gente y por una causa que nos mueve a todos como es el amor por nuestra ciudad; por tanto, cualquier aportación que se haga es muy importante”.Pero ese proyecto no caminó porque seguramente no encontró eco en la autoridad municipal y porque las condiciones políticas en el Congreso ya no se le dieron para que siguiera avanzando, lo que tampoco quiere decir que haya echado al cesto de la basura la aspiración, de ser alcalde de Xalapa. Tanto que hoy dedica buena parte de su tiempo a investigar cómo ha invertido los fondos públicos el alcalde morenista Hipólito Rodríguez Herrero, consigue la información oficial y la cruza con la real, con los costos netos de las obras, y ha encontrado una auténtica mina de oro política para explotar. Las irregularidades abundan y no dudamos que apenas se acerque el tiempo dará a conocer esa información que lo podría catapultar a la presidencia municipal con las siglas del PAN... En esas anda.Hace unas semanas comentábamos sobre la acertada decisión tanto de la diputada federal Dorheny García Cayetano como del secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, de establecer un puente de comunicación para conocer el avance que lleva a cabo esa dependencia en sus programas, para poder integrar acciones conjuntas.Recordamos que el primer encuentro se llevó a cabo a finales de agosto en las instalaciones de la Sedesol, donde el titular de esa dependencia, junto con su equipo, hizo una amplia exposición de los trabajos que viene realizando en todo el estado, pero sobre todo en el municipio de Xalapa.Fueron muchos temas los que se abordaron, pero destaca lo que realiza el Instituto Veracruzano de la Vivienda que llevó a cabo un programa de Vivienda Social, en un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública y la Sefiplan, cuya inversión fue de 2 millones 875 mil 600 pesos; también se llevó a cabo la construcción de muros de contención donde algunas viviendas estaban en peligro, con una inversión de 10 millones de pesos.Así mismo se realizó la construcción de departamentos de 70 a 80 metros cuadrados, cuya inversión fue de 41 millones 649 mil 65 pesos, con lo que se benefició a mil 120 personas en este programa.Ese día la diputada Dorheny García Cayetano se mostró muy interesada en beneficiar a las familias que menos tienen, que viven en los cinturones de pobreza de la capital del estado, que en algunas ocasiones no tienen forma de acceder a esos programas, para lo que propuso apoyar a esas personas con asesoría legal con su equipo de trabajo.Fue muy importante este encuentro porque entre otras cosas dijo la legisladora que, toda esa información le nutre para poder tener un panorama más amplio de lo que realiza esa Secretaría, que si eso se hiciera con otras dependencias sería muy saludable, porque en Veracruz se está trabajando bien y es necesario que los diputados se enteren de los detalles para reforzar esas acciones.Colectivos de familiares de personas desaparecidas piden que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa sea juzgado por todas las desapariciones forzadas ocurridas durante su sexenio (2010-2016) y que tenga una sentencia ejemplar, como una “cadena perpetua” para que no salga nunca por el daño que hizo a Veracruz, con lo que estamos totalmente de acuerdo: “Duarte no debe salir de la cárcel nunca; la sentencia debe ser perpetua”, expresó Lucy Díaz Genao, coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz. Por su parte Araceli Salcedo, del colectivo Familiares de Desaparecidos de Orizaba, coincidió en que esperan que Duarte de Ochoa sea juzgado por todos los casos de desaparición forzada durante su mandato.“Que pague por todos los delitos que cometió y que haya una sentencia justa, es decir, que no le den una condena a modo para que el día de mañana pueda apelarla por medio de sus costosos abogados. Que lo juzguen, eso esperamos miles de víctimas que tenemos desafortunadamente un hijo desaparecido”.El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal con residencia en Xalapa, Veracruz, confirmó el pasado 1 de septiembre que existe una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su participación en la desaparición forzada del expolicía David Lara Cruz. De acuerdo con la información difundida, un Juez del fuero local solicitó al titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, que informe si existe persona o personas que tengan derecho a la reparación del daño derivado de la desaparición forzada de Lara Cruz, así como sus nombres y el domicilio en el que puedan ser localizados, a fin de emplazarlos a juicio.En su sexenio nosotros perdimos a un familiar muy cercano y muy querido, gracias a la impunidad que Duarte les dio a los delincuentes. Por eso... !Cadena perpetua!.Lamentamos mucho la delicada situación en que se encuentra nuestro amigo el doctor Bricio Rincón Aguilar, quien tras superar (aparentemente) la enfermedad del Covid, recayó y se encuentra nuevamente en terapia intensiva, sedado. Antier le sobrevino un paro cardio respiratorio y su estatus es de gravedad.