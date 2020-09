SEGOB apuesta por dama

Este martes, en un escueto comunicado, la Secretaría de Gobernación confirmó la renuncia de Luis Calvo Reyes a la Dirección General de Juegos y Sorteos, aunque oficialmente se informó que fue por “motivos personales”.



Sin embargo, la noche anterior, a través de su cuenta de Twitter, el columnista Mario Maldonado, de El Universal, difundió que Calvo Reyes, quien posee una trayectoria de 46 años en la administración pública, había sido sacado con policías de su despacho y que además está bajo investigación.



Y no sólo eso, sino que también su ex jefe Ricardo Peralta, quien hasta hace nueve días se venía desempeñando como subsecretario de Gobernación, igualmente es investigado.



Sorprendió la forma en que según versiones extraoficiales Luis Calvo fue echado de su oficina –sin permitírsele sacar documentos ni artículos personales–, pues días antes se había informado oficialmente acerca de la clausura de 25 casinos, entre 2019 y 2020, y la no expedición de más autorizaciones para este tipo de establecimientos.



En lugar de Calvo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, designó a Alma Itzel De Lira Castillo, actual directora de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOB.



En menos de dos años del presente sexenio, De Lira será la tercera titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos y pocos le auguran una larga permanencia en esa dependencia de Gobernación, no obstante su preparación académica y trayectoria profesional. Y es que la nueva responsable de la operación de los casinos, así como de la legalidad de los sorteos que se realicen en el país es abogada por la Universidad Latinoamericana y maestra por la UNAM; ha sido catedrática de la Universidad Salesiana México; ocupó varios cargos en la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos, fiscal en la Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, y también fue directora y subdirectora de área en la Unidad de Consignaciones y Seguimiento Procesal, así como subdirectora de área en la Coordinación General de Investigación en la misma PGR.



En el Poder Judicial de la Federación estuvo adscrita a un Tribunal Colegiado y un Juzgado de Distrito, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.



Sin embargo, De Lira –a la que vinculan con el Movimiento de Juventudes Cristianas, una organización fundada en 1962 en México por el Movimiento Scout Mundial, y que por razones no documentadas la Asociación de Scouts mexicana terminó expulsando de su membresía– fue denunciada hace siete años, según el expediente número 0002/2013, por José Luis Maldonado Tapia, quien demandaba al titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, “cambiar a todos los funcionarios que se encuentran en el Departamento de Contratos y Compras de la Secretaría de Gobernación”, señalando “muy especialmente” a cinco, entre los cuales figuraba la actual funcionaria obradorista que, en ese entonces, era subordinada del ahora senador hidalguense del PRI.



MORENA: VERACRUZ, SIN LÍDERES



No obstante que en la sucesión presidencial de 2018 Veracruz le aportó a Andrés Manuel López Obrador más de dos millones de votos, y que en el pasado hubo veracruzanos destacados en los movimientos socialistas y de la izquierda mexicana –desde el general Adalberto Tejeda Olivares y Manlio Fabio Altamirano, ambos gobernadores, y, por supuesto, el ingeniero Heberto Castillo Martínez, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y ex candidato a la Presidencia que en 1988 declinó por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, abanderado por el Frente Democrático Nacional–, hoy, en el proceso interno por la dirigencia de Morena, no se ve a ningún activista, militante, legislador o funcionario del gobierno de la 4T nativo de esta entidad que se haya inscrito por la Presidencia o Secretaría General del partido obradorista.



Por cierto, este miércoles y jueves estará por tierras veracruzanas el aspirante a presidente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien iniciará su gira este mediodía por Xalapa y posteriormente se trasladará al puerto de Veracruz. Mañana, el suplente del senador Ricardo Monreal, visitará Minatitlán y Coatzacoalcos.