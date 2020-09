El partido [Morena] es una gran ola; fue tan grande que hasta basura [ya la tienen y en abundancia] trajo...

1.- Ayer, en la sede del órgano electoral [INE], Muñoz Ledo apuntó “...que hay aspirantes y suspirantes; destacó que cuenta con la experiencia para encabezar a Morena tras haber sido dirigente de institutos políticos en dos ocasiones [ya se dijo]. El reto del partido es organicidad, debates, ser un partido de veras (...) el partido es una gran ola; fue tan grande que hasta basura trajo...”



Hay que corregirle al divo de la política nacional: La gran ola no llevó a Morena basura; ya tienen en ella una gran cantidad, cuestión de voltear a ver los tambos llenos...



A este dicho de Muñoz Ledo, Lorena Piñón le echó gasolina y lumbre: Secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que lo peor del PRI ya está en la cárcel o ...se fue con Morena.



2.- Este es un asunto de gran importancia para el país, porque “...En el marco de una recuperación económica que podría durar de dos hasta seis años, Petróleos Mexicanos (Pemex) “es el mayor dolor de cabeza de este gobierno”, aseguró Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México...”



Agregó “...que el problema es la diferencia de perspectiva. El gobierno no lo ve como un dolor de cabeza, sino como un motor de crecimiento hacia el futuro, “lo cual es prácticamente imposible”, concluyó el economista.



Pero agregó más: “...aún se está a tiempo de que la petrolera no se vuelva 'una migraña' incluso un 'cáncer incurable', [y que] por ello se necesita un acuerdo definitorio, estructural, permanente”, dijo en un seminario convocado por la firma de riesgo Moody’s.



Por su parte, Ariane Ortiz-Bollin, analista senior de Riesgo Soberano en la calificadora, recalcó “...que el principal factor de riesgo para la nota crediticia de México son los recursos de salvamento a Pemex...”



Así visto, es vital para la vida económica del país, lo que suceda o deje de acontecer en Pemex, siendo inevitable hacerle frente a este asunto antes de que la ola crezca.



3.- Alejandro Rojas Díaz Durán vino a Xalapa, antier en gira de promoción a su aspiración para dirigir el Comité Central de Morena.



El antiguo priista, al igual que el senador Ricardo Monreal, del que es suplente, tiene bien definido qué es lo que busca con su auto postulación porque bien lo sabe: No llegará a la silla del poder por el método de la encuesta [o sí¿?].



Fiel a su estrategia, le tiró pedradas al techo del palacio de gobierno donde despacha el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, y a cuanto funcionario de morena empoderados, que no se le suman.



Pero no uno sólo, sino que son un “bonche” los que buscan el liderato de los morenos. Saben que la jornada electoral del año próximo es sustanciosa y no quieren quedarse fuera.



Rojas Díaz Durán sabe perfectamente que tiene la gran oportunidad de llegar a San Lázaro [que conoce por dentro y por fuera], y no la dejará pasar.



En fin, es su lucha y no se esconde.



4.- El Poder Judicial de la Federación no quiere quedarse atrás, y si de pedir [solicitar] se trata, pues también tiran su rey de espadas a la mesa. Esto fundamentan los togados según la nota de Arturo Ángel en el Animal Político “...El Poder Judicial de la Federación pidió al Congreso de la Unión que autorice un aumento del siete por ciento en su presupuesto total de 2021 con el objetivo de contar, entre otras cosas, con casi 950 millones de pesos que se destinarán exclusivamente a reforzar la seguridad física de jueces y magistrados y enfrentar el crecimiento de casos de corrupción y crimen organizado.



En el documento enviado a San Lázaro, el Poder Judicial plantea la urgente necesidad de salvaguardar la integridad física de los juzgadores luego de que el pasado mes de junio fuera asesinado en Colima el juez federal Uriel Villegas Ortiz junto con su esposa, por presuntos sicarios.



“El presente proyecto de presupuesto prevé una asignación de 826 millones de pesos, recursos necesarios para garantizar la seguridad de jueces y magistrados”, advierte la propuesta.



A ello se suman otros 117.1 millones de pesos que el Poder Judicial destinará exclusivamente a reforzar las capacidades de juzgados que tienen la mayor carga de trabajo de casos relacionados con crimen organizado. Y es que de acuerdo con el poder Judicial dicha carga ha ido en aumento luego de que se legalizó la participación de las fuerzas armadas en operativos de seguridad pública.