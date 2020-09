¿'Efecto inhibitorio en la libertad de expresión'?

1.-Nada bien le fue a la señora Rosario Piedra Ibarra en su visita al Senado de la República [que con piedras se ha encontrado desde su forzada llegada a la CNDH], "dizque a informar" sobre el asunto de la toma de las instalaciones de ese Organismo a caro de activistas.



Lo menos que le pidieron [Emilio Alvarez Icaza y Juan Zepeda] es que renuncie a la dirección de esa importante comisión por su evidente ineptitud para dirigirla, derivado esto quizá por la sobreprotección del Presidente de la República, por lo forzado de su llegada a la misma.



Esto se derivó en una reunión de trabajo "privada a puerta cerrada, sin acceso a prensa".



En la reunión de la CNDH con los Senadores, la señora Piedra no explicó bien a bien por qué tiene vacantes dos visitadurías y ha sido omisa en expedir recomendaciones en materia de protección a los Derechos Humanos.



Así es el abarrote.



2.- En el INE se les quemaron las tortillas en el comal, a raíz de la apresurada negativa de registro a varios partidos.



El INE [Instituto Nacional electoral] apenas notificó a la organización civil México Libre, que "no fue aceptado su registro como partido político nacional", dijo a quien quisiera escucharlo, el representante legal de la organización, Fausto Barajas.



Como está en derecho, a partir de hoy que cuentan con cuatro días hábiles para presentar la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); este plazo que vence el martes próximo habida cuenta de que a pesar de que el proceso electoral ya inició y a pesar de que en periodos electorales "todos los días son hábiles", la resolución ocurrió antes del proceso y por lo mismo, no aplica esa jurisprudencia de "que todos los días son hábiles".



Se supo a través de los informados, que el director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, había negado que el INE hubiera incumplido con su responsabilidad de informar a las organizaciones civiles sobre la negativa del Consejo General de otorgarles el registro como Partidos Políticos Nacionales, pues tenía dos días hábiles, a partir del viernes, para realizar el engrose de sus decisiones antes de notificar y el plazo legal venció este miércoles. (antier)



El bien pagado director ejecutivo dijo "...que las quejas que formuló Fausto Barajas, representante legal de México Libre, carecían de fundamento porque el reglamento del Consejo General ofrece un tiempo para que los funcionarios del Instituto realicen los engroses, es decir agregar aquellos argumentos que no estaban en el dictamen original y que fueron acordados por los consejeros..."



"Esos dos días corrieron lunes y martes y el reglamento dice que al día siguiente de terminar el engrose se tiene que notificar, entonces se tiene que notificar, se va a notificar en unos momentos, si no es que ya está notificado es conforme a lo que dice el reglamento de Consejo General, estamos en la normalidad seguro no saben o no quieren ver eso", dijo para echarle el pial al representante de la Organización México Libre.



Pero lo que es un hecho es que la impugnación va...



3.- Este sucedido en la SCJN [Suprema Corte de Justicia de la Nación] es importante para quienes tunden (dimos dijo otro) los teclados que después se convierten en notas:



"...La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el litigio entre el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Héctor Armando Cabada Alvídrez, y el periodista Héctor Guadalupe González García, por daño moral, un caso en el cual los ministros definirán si los pronunciamientos de una autoridad sobre el ejercicio periodístico de una persona pueden generar un "efecto inhibitorio en la libertad de expresión".



Este asunto comenzó cuando, durante una conferencia de prensa, el funcionario hizo comentarios sobre el desempeño profesional del periodista, quien entonces demandó a Cabada Alvídrez por daño moral, alegando que se había lesionado su buena reputación.



La demanda de González García fue desechada ante el juzgado de primera instancia y luego ante una Sala de Apelación, quien sin embargo negó al presidente municipal la petición de que el periodista cubriera las costas judiciales.



Inconformes con la decisión, ambas partes promovieron sendos amparos, los cuales fueron ahora atraídos por la SCJN, a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.



Los ministros de la Primera Sala señalaron que el asunto contiene temas novedosos y de trascendencia, entre ellos definir si los actos de comunicación de las autoridades son un ejercicio de libertad de expresión y si es el caso, cuáles son sus límites.



La resolución de la Corte de ejercer su facultad de atracción advierte que este asunto permitirá "establecer parámetros que posibiliten a las y los juzgadores resolver asuntos en los que se vean involucradas expresiones o actos de comunicación de personas servidoras públicas, cuyo objeto sea la labor periodística o la manera en que la desarrollan quienes se dedican a ello."



Al resolver el caso, la SCJN también tendrá que establecer si los periodistas pueden clasificarse como figuras públicas y sobre todo si las expresiones de una autoridad sobre la actividad periodística pueden "generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión".