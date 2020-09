Romper la burbuja del poder

Estamos viviendo tiempos de plena efervescencia política en la azarosa ruta de la lucha por conquistar el poder por parte de unos y por conservarlo de parte de otros, esta es la causa del panorama borrascoso que se observa en todo el territorio nacional, cuya magnitud del escándalo mediático opaca la gentil figura del Presidente López Obrador, quien con mucho tino identifica que son sus adversarios quienes están detrás de cada uno de los problemas que enfrenta el Estado Mexicano, particularmente la Cuarta transformación, a cuyos funcionarios se atribuyen todos los tropiezos y razón de que la sociedad explote desencantada con violencia exigiendo ser oída y atendida en sus demandas.



Cómo es posible que ante el dolor y desesperación de las madres y de las familias por sus hijos e hijas desaparecidas, violadas, vejadas, maltratadas, revictimizadas en las agencias de investigación, concurran pacíficamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitar su intervención ante el gobierno y no ser escuchadas con la diligencia y atención que un organismo de esta naturaleza debe de brindarles y solo reciban rechazo, desprecio e indiferencia por la presunción de que detrás de ellas debe de existir un móvil político oculto que las dirige para socavar el buen prestigio de la titular de este órgano autónomo y por lo mismo abandonarlas.



En Chihuahua sucede lo mismo, durante meses los angustiados productores agrícolas clamaron ser oídos por la CONAGUA, por una audiencia para ser escuchados y plantear la grave crisis que se vive en el campo por la escasez cíclica de agua que se vive en la época de estiaje y la necesidad de racionar la entrega del vital líquido a los Estados Unidos para cumplir con los añejos compromisos pactados sobre las aguas internacionales, no hubo ni respuesta, ni atención, lo que sí hubo fue la presencia de miles de elementos de la Guardia Nacional, para proteger la presa de la “boquilla” y abrir las compuertas para direccionar el agua hacia los Estados Unidos, lo que indignó a los agricultores y población en general que primero mandó pacíficamente y luego violentamente se apoderó de las instalaciones.



Esto puede deberse a que el Gobierno de la República no tiene ninguna solución que ofrecer, pero también a que desde hace tiempo el gobierno investigó quién estaba atrás de los problemas y descubrió que 2 ex gobernadores priistas, así como alcaldes de este partido, diputados y líderes del PAN, se habían manifestado a favor de los productores rurales y esto lógicamente que molestó a los hombres y a las mujeres del poder desatendiendo por tal motivo las peticiones de los que no cuentan, de los que quieren quitarlos para ponerse ellos, de los que hacen de estas inconformidades auténticas Imprudencias y banderas políticas que tanto molestan al Presidente.



Quien, con sus respuestas, da la impresión que en este país él y solo él puede hacer política, santificando su, él no me importa, pobrecitos con su irónica frase de “están en su derecho” y solo le falta agregar el “a mí no me va, ni me viene”, seguida de una letanía inacabable de reproches por tener y sostener puntos de vista contrarios a su proyecto.



La Cuarta Transformación todos la abrazamos con cariño porque está rebosante de grandes beneficios para las clases más desprotegidas, cómo no aplaudirle al benefactor que derrama dones y fortuna aunque sea para sobrevivir a nuestros queridos viejos, a los discapacitados que por su condición física y social vivían en gran parte olvidados o marginados, o el apoyo a los niños y jóvenes pobres para que no abandonen sus estudios y logren con su preparación superarse y ser útiles a la patria y a la sociedad.



Están equivocados quienes perversamente pretenden enfocar esta política como electorera, si así fuera no la hubiera elevado el Presidente a rango constitucional, esto quiere decir que ahora el Estado está obligado a darnos la pensión con Morena o sin Morena, porque si el destino en uno de sus vuelcos o recovecos que da, llevara a la Presidencia de la República a otro partido cualquiera que fuera, la pensión y otros beneficios contenidos en el programa del bienestar están seguros, claro eso no excluye que se incluyan otros beneficios como el regresar al 65 y más que ya estaba establecido o al Seguro Popular, o al programa de Oportunidades, o a las guarderías infantiles o a los refugios para mujeres violentadas, porque ahora se supone que ya pueblo y gobierno están vacunados en contra de la corrupción y si no ahí está “El fisgón” con todo el aparato del Estado para investigar, perseguir y castigar a quienes se pasen de listos substrayendo y mal gastando recursos públicos, cuando menos de aquí al 2024.



Pero al más alto nivel de la disidencia oficial se cuecen sabrosas y amargas habas, la voz de los gobernadores que no están recibiendo el trato que creen merecer poco a poco están radicalizando su estrategia para allegarse más recursos y para ser escuchados por el gobierno federal del cual se sienten ignorados y agredidos, estando inclusive dispuestos a no dialogar mientras no haya soluciones, según se lee en su ácida renuncia a la Conferencia Nacional de Gobernadores, ya que afirman que su reciente reunión con el Presidente fue un diálogo de sordos en el que no fueron atendidas sus demandas. Tanto que ahora dejaron plantada a Doña Olga Margarita Sánchez, Secretaria de Gobernación quien en un Tuit, nada amistoso les manifestó que: Las diferencias no son motivo para el distanciamiento ni la ruptura política.



En ese grado está la ebullición, pero ni el gabinete, ni el tlatoani, parecen percibir que estos gobernadores no van a recular y están empecinados en rescatar el federalismo al precio que sea y no extrañaría que proclamaran la autonomía fiscal de sus estados, con lo que dejarían a la Federación con menos de la tercera parte de sus ingresos.



Tienen una razón y una causa suficiente para hacerlo ya que a su decir, reciben bagatelas en comparación con lo que aportan, no queremos imaginar consultas populares en sus Estados para romper el pacto fiscal con el pretexto de que no hay obras ni crecimiento porque la federación se lleva todo.



Si así fuera, nada tendrían que hacer las instituciones federales de no ser utilizar la fuerza pública, la militarización en cada Estado para proteger a los recaudadores y los bienes nacionales, para proteger los productos del subsuelo como el petróleo, la minería (oro, plata, cobre, etc.) las fuentes generadoras de derechos como las aduanas, las playas, las refinerías, todo lo que generan las concesiones que en forma de contribuciones también generan ingresos, ya no se hable del ISR, IVA,IEPS, IETU, que son impuestos al comercio y a los servicios, ojala y nunca llegue ese momento que nos alejarían mucho de la nación próspera a la que aspiramos.



Por lo pronto la lucha se va a dar en la discusión del presupuesto de ingresos y de egresos en que si no hay prudencia y conciliación con la mano suave e inteligente que tiene el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la cosa pública puede ennegrecerse.



La realización del Tren Maya parece una utopía, nunca una obra tan importante había tenido tantos problemas, a su realización se oponen los grupos ecologistas, los pueblos nativos y gran parte de la opinión pública nacional, todos estos factores controlables y la obra justificable porque su construcción significa incorporar al desarrollo económico y social una gran parte de la población del sureste, sin embargo el problema mayor es la intromisión de grupos violentos al servicio de intereses extranjeros que desean adueñarse de la riqueza que ahí subyace escondida, su magnitud es motivo de la perniciosa codicia imperialista que apostada ya en Guatemala, espera el momento para dar el zarpazo.



Chiapas es un Estado poseedor de grandes y ricos yacimientos de uranio, plutonio, petróleo y una gama inmensa de minerales valiosos en su aún inescrutable selva, pero desafortunadamente es de los estados con una población que se bate en la pobreza y en la ignorancia de la que se aprovechan grupos que están dispuestos a enfrentarse al gobierno con el pretexto de salvaguardar el medio ambiente.



Hay rumores alarmantes de un levantamiento armado encabezado por el EZLN, ahora aliado y entrenado por los poderosos carteles de la droga, quienes los arman y entrenan para los momentos definitivos con armamento proveído por nuestros vecinos del norte con grandes cantidades de dinero y asesores.



Pies de plomo, pero la construcción del tren se justifica porque su alcance permitirá una protección estratégica de nuestras riquezas y de nuestro territorio. Pero de estallar la violencia, el Gobierno de la República debe de asumir el control inmediato porque ahora el gobierno de aquella entidad es de los peores que existen en el país, donde persiste la violencia, la falta de respeto al mundo indígena, represión, abandono y anarquía.



En fin que el hecho de que ya estemos en plena efervescencia política, justifica de alguna manera los distintos movimientos sociales que se están dando, cada uno de ellos es una bandera, es una causa no atendida y ello debe de motivar a nuestro Presidente a revisar su equipo de colaboradores y a sacudir la pesada e inútil burocracia del gabinete que le tiene miedo a la gente y a los funcionarios de otras estructuras, encerrándose en un circulo nefasto de inacción y protegiéndose en la burbuja del poder que las fuerzas del ayer con plena presencia en el presente están dispuestos y se preparan a romperla para allanarse el camino en el 2021, a Las Cámaras de los Diputados, a las gubernaturas y alcaldías de todo el país y posiblemente se vuelven muy peligrosos porque están desesperados, saben que el Presidente sigue contando con el aval de las mayorías y en democracia, el objetivo se ve difícil. Por el bien de la causa.