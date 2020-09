... En política antigua, la de los formadores del hoy presidente de la república, o conservadores como insiste en llamarles este mismo, la frase esa de que: “los carniceros de hoy serán las reses del mañana”, sigue tan vigente como cuando fue acuñada, solo que ahora con distinto matiz, el de hacerle creer a la ciudadanía que es ella quien toma las más importantes decisiones en este país.Para ello, quien circunstancial y temporalmente está al frente del poder ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador ha implementado las llamadas consultas populares, al amparo de la Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el año 2014, durante el gobierno de su antecesor el priista Enrique Peña Nieto.En el artículo 12 de esta Ley, se señala que aquellos que podrán solicitar una consulta de este tipo, para que la ciudadanía se exprese sobre un tema de “trascendencia nacional”, son: el jefe del ejecutivo, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o los ciudadanos, recolectando firmas que equivalgan a por lo menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, integrada actualmente por 90 millones 36 mil ciudadanos, por lo que harían falta que un millón 800 mil personas dijeran que sí, para que la solicitud proceda.Aun cuando él puede hacerlo, el titular del poder ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador optó por darle “al pueblo” el poder de decidir si se enjuicia a los exmandatarios nacionales, tal y como en su momento lo hizo el gobernador romano de Judea, Poncio Pilatos.Para ello promovió que se instalaran cientos de mesas de consulta ciudadana, donde “el pueblo” solo tenía que responder una pregunta: “¿Está de acuerdo en que se revisen e investiguen las administraciones de los expresidentes de la República, a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?”, la cual pareciera que solo tiene una respuesta “si”.... En contraparte, al interior del llamado círculo rojo, donde se encuentran entre otros el sector de los intelectuales, así como aquellos que tienen la capacidad de distinguir entre información y propaganda, se han expuesto dos temas en relación con esta consulta popular; una, que basta un Fiscal o Ministerio Público, así como un juez para simple y sencillamente aplicarle la ley a los ex presidentes de la república, quienes presuntamente cometieron algunos ilícitos.Dos, que hasta ahora, oficial y formalmente, ninguno de los tres ex presidentes de la república tiene en su contra señalamiento concreto alguno o investigación en marcha por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que prácticamente no hay presuntos delitos que se les impute.... Por ello, los llamados conservadores, los neoliberales, los de la oposición al partido en el poder, han insistido en que esa consulta popular para que la ciudadanía decida si se enjuicia o no a los expresidentes de la república, es una “estrategia de tensión”, que se mantendrá hasta junio del año entrante, cuando se realice la próxima elección federal, para desviar la mirada de los votantes que se mantendrán atentos al grito presidencial de “ahí va el ladrón, ahí va el ladrón”, desatendiendo los temas medulares de este país.... Uno de los beneficios que traerá consigo la implementación de las consultas populares, es que la ciudadanía, el pueblo, como le llama Andrés Manuel López Obrador, poco a poco va descubriendo su gran poder como mandante, luego de varias décadas que los conservadores y neoliberales le hicieron olvidar que la Vox Populi, es Vox Dei.... En el municipio de Veracruz puerto, los diputados locales panistas María Josefina Gamboa Torales y Bingen Rementería Molina, andan en las colonias populares entregando apoyos a la ciudadanía, tales como despensas, atenciones médicas y comida.Josefina Gamboa, por ejemplo, promueve que alguna vecina cocine para todos los vecinos que llegan con sus platos, para al menos tener comida ese día..... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar