Todo es moreno este día... día patrio

por el quince de septiembre...



1.- La semana que terminó marcó en el calendario el aniversario número catorce de la sentida desaparición física del licenciado Pericles Namorado Urrutia, quien fuera un extraordinario jurisconsulto, que en su vida fue director de la Secundaria y Preparatoria “Manuel C. Tello” de Tuxpan Veracruz [su tierra nativa]; catedrático universitario; distinguido diputado local y federal y Procurador General de Justicia del estado, entre otros cargos.



En su tránsito por la vida hizo muchos amigos que, a esa distancia, lo recuerdan con afecto.



No hay muchos veracruzanos ahora con el perfil del tuxpeño.



2.- Una modificación en la convocatoria de Morena para elegir su Consejo Directivo Nacional, que no altera sustancialmente el contenido de la misma, bajo la cual andan en campañas los aspirantes.



Por siete votos en contra y cuatro a favor, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no aprobar la convocatoria para que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la elección interna de su presidencia y secretaría general a través de una encuesta, debido a que no contempla la paridad de género.



En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, los consejeros determinaron incluir un apartado en donde se modifiquen los términos de la paridad de género y con ello se tenga un equilibrio en la votación; de esta manera, si la Presidencia es ganada por un hombre, la Secretaría general le corresponde a una mujer y viceversa.



3.- Y a propósito de Morena, Antonio Attolini creyó haber descubierto el hilo negro cuando dijo “que a su juicio el gobierno de Veracruz va muy bien." Atole creyó dar Attolini a quien lo escuchaba en su perorata de esto y lo otro en Morena.



Por eso están como están los guindas, con tanto demagogo suelto recorriendo el país con sus rollos políticos, con sus excepciones por supuesto.



4.- Félix Salgado Macedonio, el terror en motocicleta, y senador por obra de quien sabe quién, ha solicitado una nueva licencia en la Cámara alta. [lleva dos consecutivas]



La solicitud de licencia que acaba de presentar a la Presidencia de la Mesa es por tiempo indefinido porque, aseguró a quienes lo rodeaban en la cámara, “ahora va por la gubernatura de Guerrero”.



Pobres guerrerenses si los astros se alinean y llevan a Salgado al palacio de gobierno de Chilpancingo. No se la acabarán con un mandatario de tan alto perfil académico y político.