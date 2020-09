... Ah como hemos recordado en los últimos días al extinto periodista y ex catedrático de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV), Juan Enrique Huerta Rossainz, quien entre las frases célebres que utilizaba para explicar alguna situación, decía y demostraba con ejemplos, que “en esta vida hay que tenerle miedo a un quedabien”.Un “quedabien”, decía el maestro Huerta Rossainz, es aquel que, para congraciarse con el jefe o el mandamás, espontáneamente ejecuta alguna acción en contra de aquel o aquellos que por ejemplo publican informaciones que evidencian malos manejos e ilegalidades en contra del “patrón”, creyendo que así se ganarán la gracia de su superior.A esos espontáneos “quedabien” decía Enrique Huerta, hay que tenerles miedo, pues actúan por impulso, sin orden expresa y son peligrosos.Obvio, el “quedabien” alimenta su odio en contra de “los enemigos del patrón”, porque este constantemente se queja de aquellos que no lo entienden y cuestionan, como ha sucedido desde hace muchas décadas con los malos políticos que se inconforman con los periodistas que se atreven a evidenciarlos.Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, de 1901 a 1909, les llamó “Muckrakers” a los periodistas que preferían, según él, rastrear entre el estiércol, antes que destacar las bondades de su gobierno.Desde entonces se les conoce como “Muckrakers” a los periodistas que se dedican a la investigación y han sacado a la luz pública o visibilizado asuntos como el de Watergate, que obligó al presidente Richard Nixon a renunciar, o bien el de la “Casita Blanca” de Enrique Peña Nieto, a quien el viento solo le movió el copete, así como el de las “Empresas Fantasma” de Javier Duarte de Ochoa, que mantiene al ex gobernador veracruzano vacacionando en una cárcel de la Ciudad de México y no acusado por ese gran desfalco de más de 600 millones de pesos.En el caso de México, el último sobrenombre que le dieron a un medio de comunicación que visibilizó un mal manejo de recursos económicos públicos fue el de “Pasquín Inmundo”.Quien expresó ese calificativo, es el ahora presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su administración se ha aplicado en denostar verbalmente a los medios de comunicación y a los periodistas que, por no estar con él, están en su contra.Lo grave es, como decíamos al principio, que por esas expresiones del “patrón”, los periodistas de este país son vituperados y acusados de ser culpables de todo, a lo cual se suman los “quedabien” de los que también hay que cuidarse, pues como buenos acomedidos creen que atacar a los representantes de los medios de comunicación les generará la simpatía “del jefe”.... Testimonio de lo anterior amables lectores, lo dio en su edición de ayer el periódico español El País https://bit.ly/3c1GbTt donde se publicó una nota en cuya cabeza se lee: “México registra un ataque contra la prensa cada 11 horas” y en su bajante: La organización Artículo 19 señala las constantes descalificaciones de López Obrador como uno de los principales detonantes de las agresiones contra los periodistas en el país.Basta leer el primer párrafo de esa nota informativa- misma que a continuación reproducimos entre comillas- para dimensionar lo que provocan las palabras de odio en contra de los periodistas y medios de comunicación, “La violencia no da tregua a los periodistas en México. El país latinoamericano registró 406 agresiones contra la prensa durante los primeros seis meses de este año, al ritmo de un ataque cada 11 horas, según un informe publicado este lunes por la organización Artículo 19. Se trata de un aumento del 45% en comparación con el primer semestre de 2019, que ya fue de por sí el año más violento para los miembros de los medios de comunicación en la última década, con 609 periodistas agredidos.”El dato es contundente y motivo de otras reflexiones, pero como dijera la Nana Goya, esa es otra historia.... Comentarios o sugerencias al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar