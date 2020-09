Pregunta de la consulta popular

Señalan peritos y doctores en derecho:



1.- Que es un asunto que regula la Constitución General de la República.



2. Que se sabe que no se puede violar la presunción de inocencia y el debido proceso de las personas.



3.- Que La ley establece que este asunto no se puede llevar a consulta porque es violatoria de los derechos humanos.



4.- Que no se puede poner al escrutinio de la gente la aplicación al debido proceso.



5.-El Escrito que está dirigido al Senado de la República para lo que proceda en el protocolo legislativo, y después de enumerar la causal que lo origina, el presidente AMLO señala en el ocurso:



“...En consecuencia y en cumplimiento a la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta:



¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?



Por lo aquí expuesto, solicito respetuosamente a ustedes:



PRIMERO. Tener por aceptado en tiempo y forma el presente escrito.



SEGUNDO. Dar cuenta de la presente petición de consulta popular y turnarla a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, para su análisis, dictamen y cumplimiento de las etapas procesales correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 27 de la Ley Federal de Consulta Popular, y demás disposiciones aplicables.



Palacio Nacional, Ciudad de México, 15 de septiembre de 2020.



Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.-



6.- La Cámara Alta [Senado de la República] se sabe, ha procedido en términos de ley: El escrito de pedimento de actuación, lo ha enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en esos mismos términos, lo resuelva en un lapso de veinte días.



Aunque será ocioso, algunos ya han comenzado a “enviar mensajitos” a la SCJN para “que se sensibilice” y resuelva a favor de la consulta, aunque como se sabe, tendrán un muro difícil de atravesar... aunque...



7.- Conoce 9 cambios fiscales propuestos en la Miscelánea Fiscal para 2021.-



A) Proponen cambio en regla anti abuso para que no obstaculice consecuencias penales.



B) Quieren precisar el horario que rige la operación del buzón tributario



C) La escisión de sociedades se considerará enajenación si se "transmiten" valores que no existían.



D) Ampliarán la responsabilidad solidaria en escisión de sociedades y establecimiento permanente.



E) El SAT podría implementar servicio de verificación de identidad con datos biométricos.



F) Cancelarán directamente el CSD de factureras y empresas con pérdidas fiscales indebidas.



G) Quieren que el SAT envíe “mensajes de interés” a través del buzón tributario.



H) SAT eliminará solicitudes de devolución por la no localización del domicilio.



I) Los contribuyentes deberán mantener actualizados sus datos en el RFC.