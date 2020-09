PT-MC, misma baraja

No obstante los pésimos resultados que obtuvieron en la elección estatal de julio de 2018, en la que no alcanzaron el 3 por ciento mínimo de la votación total válida –lo que motivó que el Órgano Público Local Electoral (OPLE) les retirara desde 2019 las prerrogativas de ley–, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) seguirán en Veracruz bajo el liderazgo de sus mismos dirigentes fracasados.



Este domingo 13, la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC ratificó a Sergio Gil Rullán como Coordinador Estatal del partido naranja, mientras que el PT continúa bajo la dirigencia de Vicente Aguilar Aguilar, quien la mañana de este miércoles 15, tras interrumpir de manera impertinente el desayuno del gobernador Cuitláhuac García en un céntrico café xalapeño, declaró sin rubor alguno que como el OPLE no les otorga prerrogativas “nuestro apoyo económico viene del (comité) nacional”.



Inclusive, entre risas, dijo que había comprado un billete de lotería para la rifa de la polémica aeronave presidencial, prometiendo que “en el caso de sacarme el premio mayor voy a donar el avión, y si son los 20 millones, los voy a invertir en el partido”. Pero horas más tarde se enteró que no sacó ni reintegro. El único boleto afortunado fue el número 1249213 que el Gobierno Federal donó al Hospital General de Boca del Río, dependiente de la Secretaría de Salud del estado.



Su mala fortuna viene desde el año antepasado. Y es que de los 9 partidos políticos que contendieron el 1 de julio de 2018 en las elecciones locales de Veracruz, dos desaparecieron –Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES)– mientras que el PT y MC lograron conservar su registro como partidos políticos nacionales al asegurar los votos necesarios, pero localmente perdieron las prerrogativas por no alcanzar el 3 por ciento mínimo de la votación total que ascendió a 3 millones 687 mil 28 votos, según cifras oficiales del OPLE.



De acuerdo con la estadística estatal de la elección de diputaciones de Mayoría Relativa, el Partido del Trabajo obtuvo 88 mil 474 votos, el 2.44 por ciento del total. Y Movimiento Ciudadano recibió 101 mil 643 sufragios, el 2.80%. Pese a su baja votación, paradójicamente el PT obtuvo dos curules en la LXV Legislatura local, la del desaforado diputado Erick Iván Aguilar López, de Misantla, y la de José Manuel Pozos Castro, por Tuxpan, cuyas candidaturas en realidad fueron impulsadas por el “efecto López Obrador” al formar parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada por Morena.



En el caso del partido naranja, consiguió tener una representante en el Congreso local en la persona de Ivonne Trujillo Ortiz, del distrito electoral de Perote, recién nombrada Delegada de Mujeres en Movimiento no obstante su estrecha relación con el diputado Juan Carlos Molina Palacios, ejecutado en noviembre de 2019 en su rancho del municipio de Medellín de Bravo, cuyo homicidio se lo ha imputado la Fiscalía General del Estado a Itiel Palacios García, (a) El Playa o Compa Playa, un capo detenido el pasado 3 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato, y a cuyo grupo criminal se le atribuía el control de los municipios veracruzanos de Playa Vicente, su terruño natal, José Azueta, Santiago Sochiapan, Isla y Juan Rodríguez Clara, así como los de Tuxtepec, Matías Romero, María Lombardo y Loma Bonita, del lado de Oaxaca.



También fue designado como Delegado de la Fundación Municipios en Movimiento el alcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales, quien ha sido señalado de estar vinculado a grupos delictivos. Inclusive, a finales de febrero pasado, fue asesinado en la cabecera municipal su secretario particular y asesor Alberto René Cancino Álvarez.



SALA SUPERIOR DEL TEPJF CONFIRMA

VALIDEZ DEL REGISTRO DE ¡PODEMOS!



Por cierto, este miércoles el presidente del Comité Central Ejecutivo de ¡Podemos!, Francisco Garrido Sánchez, difundió que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación que había interpuesto el PRI en contra de este nuevo partido estatal.



“Como el PRI no puede, no quiere que existamos los veracruzanos que sí #Podemos. La irrisoria impugnación que hizo el PRI, por la creación de esta gran plataforma política y social llamada #Podemos, fue desechada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, difundió el ex diputado local en redes sociales.



Y es que la dirigencia estatal del partido tricolor había vuelto a inconformarse no obstante que el viernes 28 de agosto pasado, los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habían resuelto el Juicio de Revisión Constitucional número SX-JRC-4/2020 confirmando de manera unánime la legalidad en todas y cada una de las fases del proceso de conformación de ¡Podemos!,



Inclusive, en esa ocasión, Garrido Sánchez había lamentado la actitud del magistrado José Oliveros Ruiz, del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, quien al emitir su voto particular, dentro de la resolución del recurso de apelación TEV-RAP-11/2020, del 29 de julio anterior, promovido por el PRI, “realizó una serie de razonamientos extralimitados de los márgenes que la ley le prescribe, ya que cobijado en su investidura, construyó hechos y agravios, a favor de la parte actora, que bien podrían constituir elementos suficientes para que se le inicie un procedimiento de remoción, de acreditarse que se atentó contra la imparcialidad, congruencia y objetividad que debe regir al momento de impartir justicia.



Sin embargo, finalmente la Sala Superior del TEPJF, la máxima instancia jurisdiccional, terminó confirmando la validez del registro otorgado a ¡Podemos! por el Órgano Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.