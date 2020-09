Ante el embate de los olla, responde el criterio del MIT

“...Dale a un hombre una máscara y te enseñará su verdadera cara...”



1.- Tardó algunos días, pero ayer se despejó la duda. Y esto porque no es fácil ser un militante de la Comunidad Educativa en los Estados Unidos. Y sobre este aspecto meramente académico se surte el siguiente comentario.



El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por las iniciales de su nombre en inglés, Massachusetts Institute of Technology) es una universidad privada localizada en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos) considerada por numerosos rankings, como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial, manteniendo durante diez años consecutivos el título de la mejor universidad del mundo según la clasificación mundial de universidades QS.



Según ha trascendido, el Rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), Martin A. Schmidt, defendió la permanencia de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda del gobierno federal [mexicano], como profesor de la institución.



En información trascendida, el Rector de esa casa de estudios en una carta dirigida al editor de la revista interna del MIT, señala “...que a pesar de los señalamientos que hicieron algunos alumnos en contra de Videgaray [él es] "es un importante activo del MIT donde es parte de los esfuerzos para crear una colaboración global en la política de integración americana...".



Agrega que el conocimiento que tiene el exsecretario de Hacienda [mexicana] sobre las políticas y programas adoptados por el gobierno anterior, son "un factor importante para el trabajo que realiza el MIT, además de que ha demostrado un compromiso con los estudiantes y otros miembros de la comunidad académica".



En su carta el rector del MIT describe a Videgaray como un personaje importante para entender las políticas públicas que llevó a cabo México durante la administración de Enrique Peña Nieto.



Luis ha proporcionado actualizaciones periódicas y directas a los profesores y líderes administrativos del MIT sobre las diversas revisiones legales que se están llevando a cabo con respecto a la anterior administración federal de México, en la que él se desempeñó, escribe Schmidt.



Concluye su carta destacando que Luis Videgaray ha explicado su situación legal y el gobierno mexicano no ha formulado cargos en contra del exsecretario de Hacienda.



Lo que siga en este asunto, es otra cosa.



2.- “Podemos” es un partido de nueva gestión en el estado, integrado por militantes que antes lo fueron de otros partidos con registro, pero en el abandono por sus dirigencias.



Sin embargo, Podemos tendrá que ir jalando el tractor con remolques de alto poder de desplazamiento, y esto porque una cosa es integrar la documentación para obtener el registro formal, y otra, bien distinta es entrar a la arena de la discusión y disputa por los votos.



Además, como la ley lo establece, estará ajeno en la próxima jornada electoral de las alianzas partidarias y para tener proyección seria, deberá avalar candidatos con plena identificación no sólo política, sino también social.



Los tiempos de los grillos han cambiado. Ahora también se busca que los candidatos tengan preparación, sensibilidad política y mano tersa.



Es mucho pedir, pero ese es el boleto de entrada.