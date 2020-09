Este miércoles 16, alrededor de las 21:00 horas, se reportó al 911 de Emergencias una balacera en la calle de Alcatraz número 173, entre Benito Juárez y Luis Madrigal, en la colonia Dos Caminos, del puerto de Veracruz.



Ahí, en la esquina de una taquería, cuatro sujetos desconocidos balearon a dos hombres que estaban acompañados de una mujer. Según la versión de una testigo, los agresores llegaron en una camioneta Raptor, color blanco con negro, de batea, modelo 2012, de la cual se bajaron y empezaron a disparar, lesionando a los dos hombres que fallecieron antes de que arribara la ambulancia.



Al retirarse, se llevaron un vehículo blanco, al parecer propiedad de una de las víctimas, y también el teléfono celular de la mujer herida, quien no proporcionó su nombre.



Uno de los fallecidos fue identificado como Raúl Estrada Espinoza, de 56 años de edad, dedicado supuestamente a la compra de carros y ganado, y el otro como José Antonio Estudillo Ordaz, de 35 años y de ocupación empleado.



Este caso, que mediáticamente no ha trascendido, ha llamado la atención porque las autoridades estatales de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo manejan con gran hermetismo, pues se presume que uno de los ejecutados estaría vinculado con “Los Piñas”, un grupo delincuencial al que se le imputa el reciente crimen de Moisés “Monchi” Gasperín Crivelli, un respetado productor piñero del municipio de Juan Rodríguez Clara, tío de la exalcaldesa priista Amanda Gasperín Bulbarela y suegro del político boqueño Oliver Aguilar Yunes, ex funcionario del SAT y sobrino del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del diputado federal Héctor Yunes Landa.



Casualmente el 12 de septiembre, día en que el agroempresario fue ejecutado en la comunidad de Los Tigres, en redes sociales circuló un mensaje de un grupo contrario a “Los Piñas”, en el que expresaban a la familia “nuestras sinceras condolencias por lo hoy sucedido con el sr. monche gasperin (sic), una persona del todo intachable i (sic) gente trabajadora a la cual le truncaron su vida…”



En ese mismo mensaje señalaban directamente como autores de este crimen a “las malditas ratas de los mugrosos piñas beto rodríguez i jacinto rodriguez quienes cobardemente vienen haciendo esto por años con su mugrosa gente que los apoya en Cd. Isla, Rodríguez Clara, Villa Azueta, Cujuliapan, El Aguacate i sus alrededores (sic)…”



“¿Que esperan para entregarnos a esta gente, a estas 2 basuras de seres humanos, no saben cómo deceamos que les pongan el dedo, ya traemos gente en la zona trabajando, solo les pedimos que nos digan como llegar a ellos, de lo de más nosotros nos encargaremos… (sic)”.



Según versión que corre en círculos policiacos, “Los Piñas” presuntamente también estarían implicados en el homicidio del diputado Juan Carlos Molina Palacios, ejecutado en noviembre de 2019 en su rancho de Medellín de Bravo, crimen que la Fiscalía General del Estado le está imputando a Itiel Palacios García, (a) El Playa o Compa Playa, detenido el pasado 3 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato, y quien había asumido el dominio de los municipios veracruzanos de Playa Vicente, su terruño natal, José Azueta, Santiago Sochiapan, Isla y Juan Rodríguez Clara, así como los de Tuxtepec, Matías Romero, María Lombardo y Loma Bonita, del lado oaxaqueño, tras la muerte de Leonardo Hernández, (a) “El Brujo”, considerado el principal generador de violencia en esa zona istmeña y el cual fue asesinado el 27 de abril de 2018 durante una pelea de gallos.