Morena, con mucha basura; Muñoz Ledo

“Si calienta que CFE reclasifique

costos a otras entidades”

Ricardo Ahued Bardahuil

Lo dicho en estos días por el ideólogo más importante que hay en el México actual, Porfirio Muñoz Ledo, en su búsqueda por la dirigencia nacional del partido Morena, es una verdad en la que radica el principal problema del gobierno morenista. Muñoz Ledo admite que la corriente social que encumbró a López Obrador en la Presidencia, fue una gigantesca ola en la que se llevaron basura. Lamentablemente para quienes depositaron su confianza en ese movimiento para lograr un cambio, mucha de esa basura a la que se refiere Muñoz Ledo, llegó a ocupar cargos de gran importancia sin tener experiencia, sin oficio político y, lo peor, sin un perfil académico que les permita entender cuáles son sus responsabilidades para que el proyecto de la 4T funcione.Ahora hay que organizar un partido político, con todo lo que ello implica, afirma Muñoz Ledo. Que tenga sus mecanismos de elección de candidatos para que sean los mejores hombres y las mejores mujeres quienes nos representen, que se gobierne desde una estructura, no que quede en manos de un morenista de ocasión, de esos que se colaron y se montaron en la gran ola. Sería un peligro que llegara a la dirigencia nacional del nuevo partido, alguien que se sienta al mismo nivel que el Presidente y al rato lo intente desplazar. Lo que el presidente López Obrador necesita es un partido bien estructurado, fuerte, con una ideología de izquierda clara bien definida, que al mismo tiempo que sirva como apoyo o contrapeso, le de el respeto de estadista a quien por elección popular mayoritaria conduce los destinos de la nación.La fórmula a la que hacemos alusión, que busca la dirigencia nacional de Morena, conjugan la innegable experiencia política de un hombre que se acerca a los 90 años, Porfirio Muñoz Ledo, para la Presidencia de Morena, con la enjundia y juventud (no exenta de capacidad discursiva y polémica) de la senadora Citlalli Hernández, de apenas 30 años, en la Secretaría General.El proceso de elección que se realizará mediante encuesta, lo deberá organizar y vigilar el Instituto Nacional Electoral (INE) por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y en el participarán tres empresas demoscópicas: BGC, Ulises Beltrán y Asociados SC, Covarrubias y Asociados SC y Parametría SA de CV.El futuro del actual gobierno morenista dependerá del resultado de esta importante elección; si llega Porfirio Muñoz Ledo, tendrán un buen margen de éxito, no hay que perder de vista que el actual diputado federal, al interior del PRI fundó, junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano e Ifigenia Martínez, la Corriente Democrática que más adelante se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde formó parte de su consejo nacional, fue su representante ante el recién creado IFE y fue elegido su presidente nacional. O sea, experiencia en cargos de dirigencia partidista le sobra.Invitada por el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para hacerse cargo de la dirección general del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), la socióloga y activista Daniela Griego Ceballos, tras concluir su periodo en la diputación local, por el distrito de Xalapa, se incorporó a su nueva tarea (un reto muy difícil) a la dirección del mencionado instituto, rodeada de colaboradores que se caracterizan por dos cualidades: su honestidad y su eficiencia, lo cual ha valido para que a casi dos años de distancia el IPE vuelva a caminar sin que represente, cada día de pago a los pensionados, un problema para el estado, gracias al correcto manejo de sus finanzas y a una reingeniería administrativa que se aplica bajo estrictos principios de austeridad y compromiso social con los trabajadores que cotizan en el instituto y por tanto tienen derecho a préstamos, pero sobre todo con los pensionados jubilados.Para llegar a esto la directora Daniela Griego Ceballos y sus colaboradores, han tenido que trabajar muy duro para superar vicios y corruptelas que heredaron de administraciones que llegaron a saquear, a disponer de la nómina para favorecer a gente que incrustaron, a cobrar deudas históricas de instituciones que se habían acostumbrado a descontar a los trabajadores en sus cheques de quincena pero se quedaban con esos fondos, y a usar la reserva técnica para fines ajenos a lo que marca la ley del IPE, reserva que por cierto se comienza a recuperar.Hoy las autoridades del IPE pueden hasta realizar trabajos de rehabilitación de empresas y bienes inmuebles que fueron abandonados. Entre los bienes que se rehabilitan para que sean rentables y vuelvan a representar ingresos a la institución, está el salón de Ignacio de la Llave, con 10 años de abandono; el de la calle Victoria, a un costado del hotel Xalapa, con 20 años en el abandono; el propio hotel Xalapa, el de Chachalacas, el edificio central del IPE y lograron la escrituración de la estancia Garnica a favor del IPE, luego de 30 años de trámite con la SEFIPLAN y el Gobierno del Estado. Esos son resultados.Con una foto vieja en la que aparece el hoy Senador de la República, Julen Rementería del Puerto, la mejor carta del PAN para el 2024, foto en la que se le ve llamando por su celular de frente a la calle en el segundo piso de la Casa Veracruz, se quiere desacreditar al Senador acusándolo de entrevistarse, en lo oscurito, con el Gobernador del Estado. Pero el inge ya respondió: “A Cuitláhuac García no lo he visto en persona; a él lo veré cuando nos entregue el gobierno en el 2024”, dijo contundente el panista, después de que circulara en algunos medios de comunicación la falsa versión de una supuesta reunión en Casa Veracruz con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El Senador del PAN por Veracruz dijo en sus cuentas de redes sociales: “Hoy amanecí con la sorpresa que ayer me reuní con el Gob. Cuitláhuac García. Sí fui a Casa Veracruz, pero al restaurante que así se llama, comentó en tono jocoso. Y vamos a aprovechar esta fakenews para hacerle publicidad a ese restaurante. Vayan y pidan los chilaquiles con huevo. ¡Buenísimos!”.Rementería del puerto aseguró que “la única reunión que vamos a tener el gobernador y yo es frente a un juez para que responda por la corrupción de su gobierno que con pruebas hemos denunciado y que hoy está archivado. Estamos armando más expedientes. Los ataques arreciarán pero sí o sí, vamos a sacarlos del poder”.El legislador veracruzano dijo que este tipo de noticias falsas las lanzan quienes siempre han vivido de la mentira y el engaño y por eso creen erróneamente que pueden engañar a los veracruzanos. “Esto es parte de la guerra sucia de quienes día con día confirman que la militancia panista se aleja cada vez más de ellos. Esos que no entienden que su tiempo ya pasó y creen que pueden engañar fácilmente a la gente con cosas tan burdas y absurdas”.Mientras la confrontación entre los mexicanos se siga promoviendo desde la cúpula del poder, difícilmente se detendrá el paso acelerado que llevamos hacia una guerra civil. Nadie quiere que el país se incendie, ni siquiera los miles de simpatizantes del Frente Nacional Antiobrador (FRENA), no desean que su inconformidad con el gobierno llegue a extremos en los que haya derramamiento de sangre, pero cada día que pasa las ofensas que se lanzan desde el palacio presidencial, contra grupos sociales bien definidos, son más virulentos y ofensivos lo que inspira a los seguidores de AMLO para tomar ese camino.Vimos cómo en la ciudad de México, usando las fuerzas armadas se reprimió una marcha silenciosa en la que participaban hombres, mujeres, jóvenes, que no están de acuerdo con la forma de cómo se conducen los destinos de la nación y eso es válido. En una democracia las discrepancias son lo que dan valor y solidez a un gobierno; el debate ideológico civilizado enriquece la vida de una nación, la intransigencia y el autoritarismo la lleva al fracaso.Alrededor de las 10 de la mañana, los manifestantes comenzaron a congregarse en los alrededores de la Plaza de la República, donde se encuentra el Monumento a la Revolución. Su intención era desplazarse hacia la plancha del Zócalo, para colocar casas de campaña e instalarse indefinidamente “hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dimita”, un objetivo difícil de lograr, pero respetable, porque en la medida en que el descontento siga aumentando la exigencia aumentará.“La LIBERTAD DE EXPRESIÓN es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario de la naturaleza humana. Se trata de uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona a decir, comunicar y difundir en forma libre lo que piensa, cree o siente. La libertad de expresión está protegida en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. El art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice lo siguiente: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión": Pbro. José Manuel Suazo Reyes.Con el uso del cubrebocas muchos se han dado cuenta que padecen halitosis...