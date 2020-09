¿Servirán los programas sociales?

“No me van a quitar mi

derecho a la palabra”

AMLO a intelectuales

Nos planteamos la pregunta porque hay muchos compañeros y simpatizantes de Morena que le apuestan a que los programas sociales que desplegó este gobierno desde la federación, en favor de todos: personas de la tercera edad, desempleados, becas para estudiantes, minusválidos, campesinos, y de forma universal para los que cobran pensiones por jubilación en todas las dependencias del estado, serán suficientes para garantizar el triunfo en las urnas en las elecciones del año que viene y de esa manera continuar con mayoría en los Congresos y el control total del gobierno.En este país desde que el PRI inventó lo de las despensas y luego “los apoyos” por acudir a un mitin, que luego el PAN perfeccionó y trasladó a sus áreas de desarrollo social, quitándole la exclusividad al DIF de ser la dependencia encargada de los programas de asistencia social de un gobierno, se ha desarrollado una cultura de la dádiva a cambio del voto la cual se ha usado tanto que, como todo, se ha desgastado.Vicente Fox inspiró con su lema “toma lo que te dan pero vota por el PAN” a todos los ciudadanos que se dejaron querer por el PRI, recibiendo todo tipo de obsequios propios de aquellas campañas, como eran sombrillas, bolsas, camisetas, gorras, llaveros, despensas, dinero en efectivo, láminas, instrumentos de labranza, relojes con el logo del PRI y el nombre del candidato y cuanta madre que, en esa elección presidencial no sirvió para nada, Francisco Labastida Ochoa, el primer priista que perdió una elección presidencial después de ochenta años de ese partido en el poder, no pudo, con todo el apoyo del estado, detener la inconformidad que había en el país contra su partido y ¡madres!, que los desplaza Acción Nacional.Lo mismo pasó con Felipe Calderón, a quien se responsabiliza de haber propiciado la peor etapa de violencia que ha vivido el país, con miles de muertos a manos de las bandas de la delincuencia organizada, entre otras cosas por haber sacado al Ejército de los cuarteles para “familiarizarlos” con los narcos. Enrique Peña Nieto con el apoyo de los medios de comunicación, especialmente las televisoras comerciales, desplazó al PAN e hizo que regresara el PRI al poder, aunque sea por un sexenio porque los saqueos que cometieron sus gobernadores (la nueva generación de políticos priistas entre los que estaba como líder Javier Duarte), y aunque dispersó millones de pesos por todo el país para la compra del voto, nada impidió que el movimiento que encabezaba López Obrador, echara al PRI nuevamente de la presidencia para instalar esto que le llaman 4T y que se apoya en una corriente anti PRI, anti PRD y anti PAN, que todavía no es partido político pero que con la visión clientelar electorera de su guía ha dispuesto de los fondos públicos para repartirlos entre los millones de pobres y personas de la clase media de este país, confiando en que con eso tendrán el voto seguro en la elección que viene, en la otra y en la otra.Los veracruzanos tenemos a la mano un ejemplo de lo engañoso que resultan esos programas sociales y apoyos electoreros. En la elección anterior, el gobernador del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, trató de imponer como sucesor a su hijo del mismo nombre. Para eso se valió de los recursos del estado y a “comprar” votos para su vástago. Rompió todo tipo de relación con los medios de comunicación y depositó su confianza en las redes sociales para usarlas como puente entre la sociedad y su gobierno. Los paisanos felices recibían cuanto regalo o apoyo les mandaban de parte del candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, conscientes de que ese dinero sale de los impuestos que ellos mismos pagan solo que su conciencia, su corazón, estaba en otro lado, le negaron a Yunes imponer su propia monarquía y perdió en las urnas con el morenista Cuitláhuac García Jiménez. Todo el dinero que botó, sacado de las arcas del erario se fue por el caño porque no sirvió para asegurar el voto que Yunes quiso comprar para ungir a su hijo en la silla principal del palacio de gobierno.Por estos ejemplos que ponemos es que no creemos que Morena tenga asegurado el triunfo para el año que viene, y menos que, de los 30 millones de votos que obtuvo AMLO ya le queda como la mitad, la otra está decepcionada, hay quienes forman parte de los ejércitos de despedidos de sus trabajos sin justificación, otros que han perdido familiares o conocidos a manos de la delincuencia organizada, otros que le echan la culpa de lo letal que ha resultado la pandemia del Covid-19 al gobierno, otros que no están de acuerdo con la forma de conducir los destinos de la nación del Presidente y otros, pero muchos, que añoran su regreso al poder.Y si a lo anterior le sumamos que los programas sociales, al menos en Veracruz no se han distribuido adecuadamente, es decir les llega a quienes tienen pensiones de hasta cincuenta mil pesos o que cuentan con fortunas y a otros, que no tienen nada, ni los pelan, pues la cosa se pone peor, el descontento se generaliza... De risa, pero está pasando.Senador de la República, fundador y dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el mejor Gobernador que ha tenido Veracruz, el político cordobés Dante Alfonso Delgado Rannauro, exaliado de Morena o de AMLO, ahora le manda cartas en las que da a conocer sus puntos de vista acerca de diversos temas. En la tercera se refiere a la consulta que promovió el Presidente para que el pueblo opine si quiere o no que se enjuicie a cinco ex presidentes, de Carlos Salinas para acá. La carta viene en los siguientes términos:“Andrés Manuel, someter la aplicación de la ley a consulta pública es un acto de injusticia, perversión y manipulación.”“Andrés Manuel, siempre coincidimos en que es una vida pervertida la de México y durante mucho tiempo trabajamos juntos para hacer un cambio; lamentablemente, ahora que eres presidente no la quieres transformar, la quieres usar para tu beneficio.”“Como presidente has declarado, una y otra vez, que no estás de acuerdo con que se investigue y juzgue a los expresidentes, pero que el pueblo es el que debe decidirlo; has llevado la discusión al absurdo de proponer una consulta que sabes ilegal e improcedente.”“La justicia no depende ni de la opinión de mayorías ni de la tuya, la justicia se aplica a rajatabla y sin miramientos. Si una persona comete un delito, debe ser juzgada y sentenciada. La justicia no se consulta, la justicia se hace valer.”“Lo que propones es pervertir la democracia: que los delincuentes no sean juzgados, si una mayoría así lo dispone. ¿Imaginas un México en que el asesino, el violador, el secuestrador o el corrupto queden libres si ganan una consulta? ¿Entiendes que una consulta podría absolver culpas o condenar inocentes? ¿Estás dispuesto a llegar al absurdo de legitimar la impunidad, que durante años prometiste combatir, con tal de consumar tus objetivos personales?”“No, Andrés Manuel, que se investigue y se juzgue a los expresidentes y a todo aquel que haya cometido un delito. Que se les investigue y juzgue, no por aclamación popular, sino por el más simple y llano sentido de justicia. Que se les investigue y juzgue, porque tiene que prevalecer la ley y porque es lo que se debe hacer en un Estado de derecho.”“Hablemos con la verdad: no estás interesado en que se juzgue a los expresidentes ni en que el pueblo decida, sabes que no habrá consulta porque no es legal ni ético, lo que estás haciendo es preparar un nuevo distractor, un nuevo linchamiento público, esta vez contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”“Porque la consulta que propones llegará a la Suprema Corte, que cumplirá con su deber de proteger el Estado de derecho y la declarará improcedente porque así lo marca la ley. Sabes perfectamente que ese será el desenlace y en eso radica la perversidad. Porque, al hacer cumplir la ley, la Suprema Corte te dará el pretexto que buscas para cuestionarla y responsabilizarla públicamente de que los expresidentes no sean investigados ni juzgados.”“Estás provocando este circo mediático para desgastar un contrapeso, para deslegitimarlo e intimidarlo. Eso es lo que has hecho durante toda tu presidencia: linchamientos mediáticos contra las personas e instituciones que no se subordinan.Basta de juicios públicos en la tribuna, abandona la estrategia de llevar a la hoguera popular a quienes piensan diferente a ti; si tienes delitos que denunciar, recurre a los tribunales, haz valer la ley.”“Resulta incongruente que seas quien pisotea la legalidad y el Estado de derecho, precisamente porque en 2005 sufriste un embate brutal por parte del Gobierno, que intentó de manera facciosa sacarte de la carrera presidencial mediante el abuso del poder del Estado para desaforarte y, después, con una de las campañas negras más infames y desmedidas que se haya realizado en nuestro país.”“El Andrés Manuel agraviado que conocí no debe ser el presidente agresor que juntos combatimos. Lo que realmente pretendes con la consulta es influir en la elección de 2021 y es inaceptable que, como presidente de la república, insistas en estar presente en el proceso electoral: primero fue con la figura de revocación de mandato y ahora con la insistencia de incluir una pregunta que facilite tu participación indebida en la elección del próximo año.”“¿Sabes quién más haría lo que estás haciendo? Cualquiera de los expresidentes a los que antes te enfrentabas y que hoy te niegas a juzgar.”“En una carta anterior recordé el momento en que te pregunté si querías ser presidente o líder social, respondiste que querías ser presidente, consideré que era lo correcto porque ya eras líder social. Ahora ya eres presidente, compórtate como tal, porque cada vez te pareces más a quienes querías combatir.”“Tu obsesión por la popularidad y la desesperación por la tragedia sanitaria y económica que no has sabido afrontar te han llevado a recurrir a la práctica perversa de colocar en la agenda pública distractores estratégicos de manera permanente.Andrés, hoy representas el pasado que prometimos acabar. Eres plenamente consciente del poder de las palabras y lo aprovechas para condenar a la hoguera a tus adversarios, sin pruebas, sin juicios, pero lo más siniestro de todo es que cada que lo haces es para proteger tus intereses, no para que a México le vaya mejor. Has cumplido la amenaza de "mandar al diablo a las instituciones".Y ahí sigue el Senador Delgado cuestionando las medidas presidenciales, en un texto que se alarga... Por hoy hasta ahí.Para apoyar la economía familiar, el diputado local, Juan Manuel de Unanue Abascal, informó que gestionó con la Notaria Pública número 36 de la ciudad de Veracruz, la condonación del cobro de honorarios a las personas que deseen tramitar su testamento... El panista Unanue será candidato a alcalde.Escríbanos a [email protected]