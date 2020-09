El turno para las afores...

1.- La renuncia de Jaime Fernando Cárdenas Gracia [para reincorporarse a la vida académica, se dijo] al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es sintomática. En su escrito de separación del cargo [que será el último día de septiembre] en el que duró apenas unos cuántos meses, dice lo mucho y lo necesario que describe al Instituto. Más no.



Pero deja en claro que en la 4T algo no está funcionando bien y debiera ponerse remedio. Pero el problema es el siguiente: primero: aceptar que el asunto anda mal, y segundo: poner el remedio y que éste sea el mejor.



Cárdenas Gracia es un duro de toda la vida. Y aparte de eso, un preparadísimo conocedor de leyes. Ha sido diputado y senador, imagínese, cuando el Partido del Trabajo sonaba bien.



Ya tiene sucesor en puerta.



2.- La vuelta a la política de Ricardo Anaya Cortés tiene miga: en el PAN pusieron los actuales dirigentes y militantes, cara de molestia.



¿Por qué ahora? ¿Qué busca? ¿Cuáles son sus planes? ¿Se le quitaría lo soberbio y sobrado? ¿Vendrá a desplazar a los que se quedaron en la lucha después de la derrota del 2018? Por lo pronto le recomiendan comprar una poca de humildad y una máscara con cara de simpatía.



La tiene difícil el queretano, para tranquilidad de muchos...



3.- Hay que leer ayudado con una lupa lo que los diputados del PT han lanzado a San Lázaro; una auténtica olla con agua hirviendo. Véase:



Los legisladores del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa con el propósito de eliminar la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y que el Estado sea quien administre los fondos.



"El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consciente de lo complicado que es presentar una propuesta de iniciativa ciudadana y en virtud al deber que tienen nuestras y nuestros diputados con la ciudadanía al escucharlos y apoyarlos, presentamos a nombre de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, el proyecto", detallaron en la Gaceta Parlamentaria.



En el texto, estipulan acabar con los Sistemas de Ahorro para el Retiro con base en los regímenes de capitalización individual.



"Se eliminan los Sistemas de Ahorro para el Retiro basados en todos los regímenes de capitalización individual, mismos que son absorbidos y sustituidos a favor del Patrimonio de la Nación, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el marco de un régimen solidario de reparto, conforme a las condiciones establecidas en la presente Ley de Pensiones", aseveraron.



Los activos que estuviesen en ellos, se integrarían al Fondo Solidario de Reparto, con lo que se cubrirían las pensiones de los empleados y sus beneficiarios.



"Las Administradora de Fondos para el Retiro y PensionIssste transferirán en especie al Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, según corresponda, los recursos de ahorro para el retiro de capitalización individual, así como las cuentas inactivas. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo Solidario de Reparto de cada uno de los Institutos. Estos recursos se aplicarán de manera exclusiva para cubrir las pensiones de los trabajadores y sus beneficiarios", precisaron.



Además, proponen la transformación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en el Instituto Nacional de Pensiones.



En 2018, la misma bancada hizo una propuesta similar, misma que fue descartada. En ese entonces, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que cualquier diputado tenía derecho a presentar iniciativas, pero que no se contemplaba un cambio al sistema de Afores ni de pensiones.



Más tarde vendrá la buena, seguramente.