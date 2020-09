En Xalapa, cualquiera la puede ganar

“El avión, que ya es del pueblo,

se lo podemos rifar al propio pueblo”

Grotesco

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, ha abonado tan bien el terreno para que le arrebaten a Morena la posición, que muchos se animan y levantan el dedo para entrar en la contienda, por el partido que sea pues... el triunfo está a la mano.En el terreno de las suposiciones hay que mencionar que si el hoy Senador de la República Ricardo Ahued Bardahuil, se animara a participar, sería el único que podría ganar y mantener para Morena la plaza, sin embargo, ante la pregunta que infinidad de veces le han formulado sobre esta posibilidad, él sistemáticamente se ha negado, su proyecto político está por otro lado.Y de todo el montón de xalapeños y no xalapeños, integrantes de los partidos tradicionales y los nuevos, que se apuntan para ocupar la silla presidencial que dejará Hipólito, desde donde se maneja un presupuesto superior a los mil 500 millones de pesos al año, hay que anotar en primerísimo lugar a la actual diputada federal morenista Dorheny García Cayetano, quien por méritos propios tiene prácticamente en la bolsa la candidatura. García Cayetano pertenece a ese reducido grupo de xalapeños, quienes junto con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, han trabajado a ras de piso en el proyecto de Morena desde su creación, de ahí que estén en el ánimo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Lamentablemente para Dorheny García la tarea será muy difícil, con escasas posibilidades de triunfo, los xalapeños ya no quieren saber más de ese partido dados los pésimos resultados que ha dado Hipólito y su pandilla como autoridades municipales, quienes en vez de trabajar sobre un proyecto serio para hacer de la capital del estado una ciudad mejor, se han dedicado a echar el gato a retozar y a realizar ocurrencias que han molestado mucho a la sociedad xalapeña. Obviamente la candidata tendrá el apoyo del estado, pero eso no es suficiente, ya ven a la maestra Rosario Piña cuando fue candidata de Chirinos por el PRI, siendo éste gobernador, con toda la lana que le invirtieron los xalapeños la rechazaron y votaron por Rafael Hernández Villalpando, quien compitió por el PRD.Quienes sí tienen posibilidades de ganar la elección son: Cinthya Lobato Calderón y Américo Zúñiga Martínez. La primera ya ha estado en elecciones locales y las ha ganado, como la más reciente para diputada local, ahora tiene su partido propio “Unidad Ciudadana”, es ampliamente conocida en la capital del estado por su acendrado altruismo, su permanente disposición a atender las demandas ciudadanas y su valor para enfrentar lo que sea con tal de alcanzar las metas que se traza. Ella dice que no formó el partido para ser candidata a presidenta municipal, pero las posibilidades de triunfo, si participa, las tiene. El otro, que también niega esa posibilidad, la de ser candidato es el ex alcalde Américo Zúñiga Martínez, de quien muchos xalapeños guardan muy buenos recuerdos de su paso por la alcaldía. Si algo le trauma a Hipólito Rodríguez, es que en cada reunión que hay en el salón del cabildo, a la que asisten habitantes de Xalapa, no falta el grito de “!Américo lo hacía mejor!”, y es cierto, por todos los rumbos de la ciudad, y sus congregaciones, el nombre del ex alcalde les provoca nostalgia y buenos recuerdos. Sin embargo, él dice que no, que ya fue y que ahora va a otra cosa, posiblemente tras la diputación federal, pero la alcaldía, si se animara, la tiene en la bolsa.Ya los demás son relleno: Sergio Hernández Hernández, Renato Alarcón Guevara, David Velasco Chedraui, Carlos García Méndez, Carlos Aceves Amezcua, Ana Miriam Farráez Centeno, Rosalinda Galindo Silva, Luis Sardiña Salgado, Erika Ayala Ríos... y otros cuando menos treinta, que no cuentan pero tratan de participar porque en un golpe de suerte la enganchan, pero de plano están negados para ganar y no en las urnas, no, empezando por la candidatura de un partido o alianza... no hay que descartar que de momento aparezca en este escenario un joven (o una joven), con un perfil fresco sin antecedentes partidistas, conocido en los ámbitos de la sociedad en general y se convierta en la sorpresa, total, lo que hacen falta son caras nuevas.Retomando la lapidaria frase de la magistrada veracruzana Yolanda Cecilia Castañeda: después de Cuauhtémoc Blanco, cualquier pendejo es Gobernador. Lo anterior lo traemos a cuento por la información que da a conocer la agencia APRO, en el sentido de que el ex arquero de la selección mexicana, el guerrerense Jorge Campos Navarrete, ha dicho que posiblemente le entre a la política y que estaría en condiciones de buscar la gubernatura de su estado, lo que no dudamos ni un segundo porque si de encumbrar gente popular, aunque sean ignorantes, se trata la 4T es especialista, Campos ganaría una elección con mucha facilidad aunque en el ejercicio del poder garantice un fracaso para los pobres guerrerenses.“Si voy a ir es para ganar y si pierdo sería por la defensa”, expresó el exguardameta de la Selección Mexicana, Jorge Campos Navarrete, cuando le preguntaron si aspira a contender por la gubernatura del estado de Guerrero.El exfutbolista originario del poblado de Plan de Los Amates, zona rural de Acapulco, reveló durante una entrevista con el analista deportivo, Javier Alarcón que ha tenido “acercamientos” para incursionar a la política guerrerense como lo hizo el actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.“He tenido acercamientos, no lo he pensado bien si voy a hacer algo. De repente me motiva, de repente no. No soy la persona que pueda arreglar todo este mundo, pero Acapulco, de Guerrero, a lo mejor lo logro, con asesores”, indicó Jorge Campos sin precisar con quien se ha reunido para analizar su incursión en la política.Luego de que ayer se dieron a conocer las declaraciones de Jorge Campos, el delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Sandoval Ballesteros difundió en su cuenta de Twitter una foto con el virtuoso deportista que se desempeñaba como arquero y delantero.“Estuve con Jorge Campos, un orgullo para Guerrero. Coincidimos en trabajar para que los jóvenes deportistas guerrerenses tengan mayores oportunidades”, señala el mensaje difundido por el funcionario federal y aspirante a la gubernatura de Guerrero... Será una garantía Campos de que no se le pasará nada, dejará las arcas vacías, es de lo mejor que tenemos para parar, en este caso el progreso.En opinión de analistas expertos en cuestiones económicas, la noche del 15 de septiembre, el presidente López Obrador tenía en la mente las cifras y fracaso de la rifa del avión presidencial, a pesar de la campaña que orquestó la #RedAMLO en la madrugada del 14 de septiembre, para hacerle pensar de la población que los boletos se vendieron, la realidad fue otra.De 6 millones de boletos, 3 los compraron los empresarios que invitó a cenar, 1 millón lo repartieron entre los hospitales Covid y ese millón de boletos lo pagaron gobiernos estatales, municipales y hasta el INSABI, es decir desviaron recursos públicos para comprar boletos. De esos 6 millones ya colocamos 4 millones y se vendieron en total 4,200,000 boletos es decir que menos de 200 mil personas del pueblo bueno y sabio, compraron boletos... ¿dónde quedó la convocatoria del presidente?Ahora agregue que el objetivo “principal” era obtener recursos y este fracaso, se obtuvo de la venta de los boletos 2,100,000 de pesos, pero en premios se repartieron 2 mil millones, lo cual los dejo con 100 millones, ahora réstale el 8% de comisión a vendedores que es aproximadamente 168 millones de peso; hay una pérdida de 68 millones de pesos... Lo dijimos antes, salimos poniendo.“Tenemos que transitar gradualmente hacia alternativas que permitan movernos sin acudir a vehículos motorizados. "Tenemos que transitar gradualmente hacia alternativas que permitan movernos sin acudir a vehículos motorizados. La ciclovía forma parte de un proyecto nacional que promueve la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para ofrecer a la población una movilidad sustentable, segura, solidaria y saludable". ¿Quién lo dijo?, si atinó el alcalde xalapeño Hipólito Rodríguez, quien quiere sustituir en Xalapa los carros por las bicis como medio de transporte. Lo quiero ver subiendo 20 de noviembre trepado en una bicicleta... Pero que re...