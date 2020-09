Jaque a AMLO y Morena

Después de haber sido liberado a finales de septiembre de 2012, Francisco “El Potro” Morales Fernández, líder del movimiento de resistencia civil “La Leyenda de Chucho el Roto” –quien permaneció tres años en prisión–, reapareció en enero del año pasado para pedir la intervención del gobernador Cuitláhuac García para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reclasificara las tarifas de consumo doméstico de energía eléctrica en beneficio de 350 mil familias de 23 municipios veracruzanos que hasta ese entonces estaban adheridas a su organización.



Este martes, sus afiliados bloquearon durante varias horas el entronque de la autopista y la carretera libre Xalapa-Veracruz, a la altura de Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata, para exigir que la CFE baje los cobros del consumo de electricidad de sus viviendas, pues se quejan que les llegan recibos de hasta 4 mil pesos.



Y es que desde principios de 2019, “El Potro” Morales expuso que 39 mil familias ya habían sido beneficiadas con la reclasificación de tarifas en la región de Emiliano Zapata y que seis mil más continuaban en lucha, resaltando que en ese municipio el movimiento de resistencia civil al “no pago” de las tarifas eléctricas llevaba 10 años, pero que su lucha personal por cobros justos de la Comisión Federal de Electricidad la había iniciado desde dos décadas atrás.



Ahora parece no ser casual que este movimiento popular en contra de los cobros excesivos de la CFE se haya reactivado nuevamente. El momento es coyuntural dada la cercanía de las elecciones locales y federales de 2021 en las que los candidatos de Morena, el partido gobernante, deberán enfrentar esta sentida demanda con la que sólo uno de sus correligionarios, el senador veracruzano Ricardo Ahued, se ha solidarizado públicamente.



Y es que, por ejemplo, la senadora con licencia Rocío Nahle, actual secretaria de Energía, entrevistada al respecto en junio pasado durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Coatzacoalcos, respondió tajante que no habrá reducción o condonación del cobro por consumo de energía eléctrica en Veracruz.



Nahle dijo que todos los estados han hecho esta solicitud y que en el caso de Tabasco se logró este beneficio tras varios años de mesas de trabajo.



Como se recordará, en 2019, en una gira por su estado natal, AMLO anunció que la CFE condonaba la deuda histórica por 11 mil millones de pesos que millares de sus paisanos tenían con esta empresa productiva del Estado mexicano, la cual, además, les aplicaría a partir de entonces la tarifa 1F, que es la más barata para uso doméstico y que se cobra en ciudades con una media de temperatura en verano mayor a 33 grados.



Esta era una bandera de campaña que traía López Obrador desde 1995, cuando fue candidato del PRD a gobernador de Tabasco y luego como dirigente nacional de Morena.



Ante esta decisión presidencial, Ahued reclamó de inmediato un trato igual para los veracruzanos. Y a mediados de mayo de 2019, a través de un video que difundió en redes sociales, expresó: “Estoy en el Senado para servir a Veracruz y no me voy a quedar callado. Veracruz no es plato de segunda mesa”, explicando que había tenido varias reuniones con deudores, campesinos, amas de casa y productores veracruzanos que también solicitaban a la CFE borrón y cuenta nueva, para los cuales pidió además dejar sin efecto las órdenes de aprehensión que habían sido libradas en su contra.



En esa ocasión lamentó que la lucha que estaba dando desde el Senado por esta causa, no había obtenido respuesta positiva.



“Vengo representando a Veracruz. No tolero que se dé un trato diferente a los veracruzanos. Tenemos meses representando a esta gente que ha sufrido detenciones de la Fiscalía General de la República. Dos, que se haga la recategorización de las tarifas. Tres, que se borre la cuenta y que se le dé el mismo trato a Veracruz que a los tabasqueños.”



¿Jaque al rey?