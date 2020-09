Agenda de AMLO en Veracruz

“Ya no es el instituto de Chucho

el Roto, ahora es el de Chucho el Rata”

Rafael Cardona

Sorpresivamente el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que estará el fin de semana en la entidad, en distintas ciudades encabezando reuniones de trabajo.De acuerdo a la agenda preliminar que nos hicieron llegar, el sábado 26 AMLO estará a las 10:00 horas en el informe que se rendirá, a seis años de distancia, sobre las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ceremonia que tendrá lugar en Palacio Nacional.Después de lo anterior viaja a la ciudad de Xalapa donde, a las 17 horas, preside una reunión de evaluación sobre los Programas de Bienestar, y de forma muy discreta será informado acerca de la demandas (dicen que son cuando menos diez) que por el delito de violación interpusieron contra su superdelegado en la entidad, esto lo harán los adversarios de Ladrón de Guevara, a los que no les hace ninguna gracia la cercanía del delegado con el Presidente, que le encanta prestar oídos a estos mitotes.El Presidente López Obrador pernoctará en Xalapa y el domingo 27, a temprana hora saldrá rumbo al puerto de Veracruz, para presidir otra reunión de evaluación de los Programas de Bienestar para salir, hecho la raya, a la ciudad de Los Treinta Caballeros, Córdoba, donde a las 12:30 presidirá la tercera y última reunión en la entidad sobre lo mismo: evaluación de los Programas de Bienestar.Como se puede apreciar AMLO viene únicamente a checar que los programas asistenciales electorales, puestos en marcha en todo el país caminen bien en Veracruz porque, al parecer ha tenido quejas al respecto.De paso, y como es costumbre, dará otro espaldarazo al Gobernador más bueno que hemos tenido los veracruzanos en toda nuestra historia, Cuitláhuac García Jiménez.A eso se resume la gira de AMLO por Veracruz, afinación de que los dineros que se destinan para los veracruzanos sin empleo, las becas para los estudiantes, la de los minusválidos, las personas de la tercera edad y las pensiones universales, se estén entregando puntualmente porque de eso, piensa él, dependerá el triunfo de Morena en la elección del año entrante.Salvador MCairo, compartió en las benditas redes sociales un texto interesante que nos llama la atención por la precisión de los datos que enumera, los cuales deberían servir para normar criterio a todos los que piensan que México se inventó de Morena para acá, antes todo era desmadre, corrupción, pillerías, tierra de nadie o sea de la delincuencia organizada y quienes estaban en el poder fueron echados, todos, para refundar lo que hoy “es un paraíso”.Salvador nos explica que cuando los que NO Pertenecemos a #Morena damos una opinión sobre el actual gobierno o expresamos una crítica, nos increpan con la siguiente pregunta: ¿”Dónde estabas cuando el PRIAN gobernaba”?La respuesta es la siguiente:“Bueno cuando el “PRIAN” gobernaba: Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett Díaz, Esteban Moctezuma Barragán, Olga Sánchez Cordero, Javier Jiménez Espriú, Marcelo Ebrard Casaubón, Napoleón Gómez Urrutia, Layda Sansores Pérez, Alfonso Durazo Montaño y Andrés Manuel López Obrador, militaban en el PRI.Y en el PAN estaban: Manuel Espino, Tatiana Clouhtier, Gabriela Cuevas y Germán Martínez, mientras que en el PRD estaban: Pablo Gómez, Rosario Robles, Claudia Sheibaum, Félix Salgado Macedonio, Gerardo Fernández Noroña, Dolores Padierna, Martí Batres Guadarrama, Yeidckol Polevnsky, Ana Guevara, René Bejarano (el célebre Señor de las Ligas) y Andrés Manuel López Obrador.Cómo pueden ver, los que hoy ya están en MORENA, no son lideres espontáneos, ni químicamente puros. Y el desastre que generó el PRIAN en los últimos años, son también causa de los actores antes mencionados. Ninguno de estos personajes, que hoy son funcionarios del gobierno de MORENA, tienen la calidad moral de señalar los lastres del pasado sin poder escupir al cielo, ya que lo que escupan les caería en la cara.Y no podrían dejar de morderse la lengua.El hecho de que a ti te engañen y tú quieras seguir creyendo que MORENA está conformado por políticos ejemplares, honestos, incorruptibles como paladines de la honestidad, "es un derecho que sólo tú aceptas.En otras partes del mundo, a todas esas personas les llaman: “transfuguistas” o “sátrapas” pero aquí les decimos “vulgares oportunistas” o “grillos chapulines”.Por eso cuando tú, Amlover, quieras volver a preguntarle a alguien: ¿Dónde estabas cuando el PRIAN hacía y deshacía?. No sólo te engañas a ti mismo, sino que apoyas a gente que te usa, que son cínicos y camaleones, porque se cambian de color y de partido por pura convenienciaMejor querido Amlover, deberías de preguntarte: ¿Dónde estaba yo que no me di cuenta y sigo sin ver?. Que todos los que hoy están activos operando en MORENA, fueron esos de los que precisamente mencionamos.¡Sí! esos del PRIAN al que siempre te refieres y que hoy culpas.Así que ya despierta querido amigo, porque los que hoy están son los que todo hicieron MAL y que ahora lo están haciendo PEOR, por estar bajo el mando de un sólo hombre que no acepta consejos ni oye, porque lo único que aprendió a hacer bien en su vida fue MANIPULAR.”¡A cabrón don Salvador MCairo!, bravo el señor.El estado de Veracruz se encuentra posicionado en tercer lugar en muertes por COVID-19 a nivel nacional, según informa el comunicado técnico de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud. La entidad veracruzana al corte de la noche del lunes 21 de septiembre sumaba 4,160 defunciones producto de COVID-19.La lista la encabeza Ciudad de México con 11,594 muertes por coronavirus. El segundo lugar lo tiene el Estado de México con ocho mil 964 fallecimientos por el virus y el tercer sitio el estado Veracruz. Por lo que la Ciudad de México (MORENA), el Estado de México (PRI), Veracruz (MORENA), seguido de los estados de Puebla (MORENA) y Baja California (MORENA), son las cinco entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan casi la mitad de todas las defunciones del país.Es muy penoso que periodistas de a deveras, por hambre, sucumban ante las exigencias de quienes les lanzan unas cuantas lentejas a cambio de tratar de defender lo indefendible...Escríbanos a [email protected]