Burundanga

... Cuando faltan poco más de nueve meses para el próximo domingo seis de junio en que se llevará a cabo la elección intermedia en la que, además de renovarse la legislatura federal, los veracruzanos habremos de elegir a los nuevos presidentes municipales, se intensifican las acciones no solo para impulsar a ciertos actores políticos a esos cargos de elección popular, sino para frenar a otros que se interponen en los planes de quienes quieren llegar al poder y de los que quieren mantenerse en él.La historia nos ha mostrado que durante décadas, porque esto no es nada nuevo, los que circunstancialmente están en el poder han querido, quieren y seguirán queriendo mantenerse donde están, porque además de que pueden, están convencidos de que son la mejor opción para los veracruzanos y que sin ellos, o sus hijos, Veracruz no prosperará. Mis chulos.Por ello amables lectores, es que a poquito más de nueve meses de que mediante el voto decidamos quién y quiénes creemos son la mejor opción para que nos gobiernen, se ha desatado nuevamente el “tira tira” como dicen los jarochos, para descarrillar a quienes se interponen en los caminos a un cargo de elección popular.Como botón que sirva de muestra tenemos el revivido caso del tiradero a cielo abierto, que no relleno sanitario, de la ciudad de Veracruz, donde las baterías de quienes circunstancialmente están en el poder se han enfilado en contra del senador panista Julen Rementería del Puerto, quien por alguna razón ha tenido la virtud de unir a varios en su contra, guindas y azules.El ex alcalde del municipio de Veracruz, Rementería del Puerto, por si no se habían dado cuenta, no ha dejado de moverse políticamente para mantenerse en el imaginario colectivo, por sus sabidas y recontrasabidas pretensiones de posicionar por un lado a su hijo el legislador albiazul Bingen Rementería Molina, que quieren sea el presidente municipal de la cuatro veces heroica ciudad y por el otro, él mismo que quiere relevar en 2024, al morenista Cuitláhuac García Jiménez.Puesto que toda acción genera una reacción, es que Julen Rementería del Puerto es señalado ahora de ser el responsable de que la ciudad y puerto de Veracruz sea foco de contaminación, incluso marina, porque en el año 2007, hace ya 13 años, siendo alcalde de este municipio concesionó a Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V. la disposición final de los desechos sólidos urbanos generados en su demarcación, lo cual incumplió la empresa sin que se aplicara correctivo alguno.Sus detractores, testaferros de quienes circunstancialmente están a cargo de la actual administración estatal, señalan a Julen Rementería del Puerto de ser el responsable de que ese tiradero a cielo abierto esté contaminando no solo a los habitantes de la ciudad de Veracruz, sino al lecho marino, pues los millones de toneladas de desechos acumulados en la zona aledaña a la zona portuaria local, escurren al mar y afectan el Parque Arrecifal.... De aplicársela a Rementería del Puerto, seguramente también quienes circunstancialmente están a cargo de la actual administración estatal, investigarán al ex alcalde priista Ramón Poo Gil, quien, en septiembre de 2017, convenció a tirios y troyanos para que aprobaran la ratificación por 15 años más del título de concesión a Proactiva.Proactiva, por cierto, ese mismo año la adquirió la empresa Veolia, quien se supone daría seguimiento al adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Veracruz,...De no someterse a consulta pública y sea cierto el interés por hacer cumplir y aplicarle la ley a los presuntos responsables de la contaminación que genera el tiradero a cielo abierto de la ciudad de Veracruz, estaremos viendo cómo llaman a cuentas a exlegisladores locales, los que autorizaron en 2007 la concesión a Proactiva Medio Ambiente SA de CV, a los que le renovaron la concesión por 15 años más y a quienes jurídicamente les correspondía verificar la correcta disposición de los residuos sólidos urbanos del puerto jarocho.Esperemos pues, que este asunto vaya en serio y no sea solo para quitar del camino a quienes estorban a otros, rumbo al domingo seis de junio del año entrante.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar