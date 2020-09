A empujar al elefante reumático, aspirantes...

1.- En tanto que Mario Delgado Carrillo hace “campaña en Veracruz”, prometiendo lo que no habrá de cumplir, convoca a “que no nos peleemos en Morena”, y se agarra de las vacunas contra el Covid-19 para que sus “colegas sin voluntad” lo apoyen en su idea de ser el líder de la 4T.



Con posters donde se le ve al lado de AMLO, ataviado con un chaleco guinda, se esforzó en negar su pasado perredista, apoyador sin freno de las iniciativas que envió el Presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión, en su época de presidente de la República.



Fue “acuerpado” por una batería de diputados locales en su búsqueda de la Lámpara de Diógenes para hacer luz en Morena.



Lo bueno es que los diputados locales apoyan a todos los aspirantes.



2.- Otro buscador del tesoro perdido, y crítico feroz de lo que él y otros denominan “la nomenclatura con tufo estalinista” de Morena, en abierta y clara alusión a los grupos que llamó “de izquierda trasnochada” que lo conducen, el ex priista Alejandro Rojas Díaz Durán, muy golpeado en las encuestas, propone convocar “a un nuevo acuerdo por la nación e impulsar al gobierno y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a volver a colocarse en el centro político”, para que ahora sí, se ocupe de cumplir con la reconciliación pendiente y muy distante.



El senador suplente de Ricardo Monreal afirma que, y promete además, no solamente de acabar con “la desigualdad, la corrupción y la plutocracia política y económica”, sino también dijo que construirá la oferta electoral del movimiento para la de inclusión a todos, sin distingo de origen. Total, prometer nada cuesta, es gratis, pues.



3.- Ayer jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que el ministro Luis María Aguilar Morales considera inconstitucional la propuesta de consulta para enjuiciar a cinco expresidentes de la República, y planteará al Pleno rechazar su realización porque:



- La consulta pone en riesgo los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos que pudieron cometer los expresidentes.



- La consulta puede vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes.



- La consulta puede afectar negativamente las funciones de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso.



- La consulta rompe con el principio de igualdad.



No más por eso.