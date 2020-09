Gira de AMLO en Veracruz

*El secreto del cubre-bocas

*México en franco declive

*Delitos contra menores



En el marco de sus acostumbradas giras de fines de semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, probablemente en este cierre de semana, haga acto de presencia en la ciudad de Xalapa, en el bello Puerto de Veracruz y sus áreas que conforman la Riviera Veracruzana, para cerrar su recorrido sobre tierras jarochas en la Ciudad de los 30 Caballeros, hoy la temida y virulenta ciudad de Córdoba, virulenta tanto por la espantosa inseguridad que impera en toda la región, como por las referencia de contagios pandémicos que, a su vez, han agregado un incalculable número de cordobeses quienes se quedaron sin empleo y, por el momento, prácticamente “abandonados a su suerte”, agregando a ello que nos rondan las aves de malagüero, tanto así que los municipios de la región, de hecho se encuentran igual que el de Córdoba, incluyendo la antes apacible ciudad de Fortín, que ya transformada a la nueva modalidad, la han convertido en un foco de rangos delincuenciales que (como en todo el país) nunca antes se habían registrado.



Pero Don Andrés Manuel López Obrador, viene a Córdoba para supervisar cómo anda el programa del “Bienestar Para Todos”, y la respuesta de los cordobeses en los momentos actuales debería de ser: “Cuál Bienestar”.



O si Usted lo prefiere la interrogante de los veracruzanos en lo general, podría ser si es que tienen oportunidad, así como apego a la verdad y al valor ciudadano: “¿Y de qué bienestar estamos hablando?...



En la región cordobesa la principal fuente de ingresos y obviamente de trabajo, lo es la actividad comercial, área que como en prácticamente todo el país se encuentra en crisis, al tiempo que el sector industrial regional ha reducido sus actividades y, los ámbitos agrícolas permanecer como siempre, cuando no en la medianía, ubicados en la notoria obscuridad del quebranto.



Programas emergentes que impulsen el desarrollo integral en lo general de la zona central veracruzana, es lo que urge en el distrito de Córdoba para avanzar hacia mejores niveles de bienestar, en ello debería de enfocarse el encuentro del Presidente López Obrador con los cordobeses en el transcurrir de éste fin de semana, es lo que deberían de exponer todos los sectores de la región central.



El encuentro de los cordobeses con el Presidente López Obrador, bien podría resultar contundentemente provechoso en los marcos del bienestar en lo general, no sólo en los rangos políticos del “Programa Federal Para Bienestar”, creado por la oficina presidencial, sino agregar a tales espacios los reales retos y factibles acciones que se requieren, precisamente para ampliar los ámbitos productivos en beneficio de la región del país y del bienestar que el Presidente expone de manera cotidiana.



Un parque industrial cercano a Córdoba, así como programas para el desarrollo de fuentes de trabajo en lo general, sustentados con financiamiento federal pero con verdaderos cimientos de productividad, es lo que urge (de ya) en la región central veracruzana, porque de no ser así seguiremos arrojando rosas en el mar y soñando que hacemos el bien, sin mirar que los resultados se encuadran en los marcos de la ineficacia y la incompetencia.



Excelente resultaría que el Presidente López Obrador, sobre el tema del bienestar en la región central veracruzana, en este fin de semana agarre el toro por los cuernos... La colectividad le aplaudiría no hoy, sino con el fruto de los resultados ya en las manos... De siempre he sostenido que: “Se debe gobernar mayormente para lo inmediato, pero sin ignorar el futuro, porque lo uno sin lo otro nunca representaría un buen gobierno”.



Lo que se lee



Que los científicos en los últimos días han colocado al descubierto una información de singular importancia (yo diría sobresaliente) en tanto que han detectado después de intensos estudios, que el uso del “cubre-bocas” permite al portador desarrollar por sí mismo, un rango de significativa inmunidad hacia el coronavirus, en tanto que el filtro que representa la tela, desgasta al rozar los tejidos superiores del Covid-19, originándole un significativo debilitamiento, resultado de ello es que si logran superar la “barrera” que constituye el tapa-bocas, al ingresar a las vías respiratorias, el afectado, en muchos de los casos no registrará los efectos de alto impacto que normalmente genera el virus, originando su desarrollo escenarios similares a los que se presentan con una vacuna, escenarios de niveles patológicos que no colocarían en riesgo la vida del afectado.



La información, en cuanto fue difundida, está sembrando mayores reacciones de esperanza entre la colectividad mundial, al tiempo que es reproducida por múltiples medios de comunicación, invadiendo las redes sociales, panoramas de comunicación masiva que consolidan la información, del por qué resulta como una acción de sobresaliente importancia utilizar el cubre-bocas...



Por favor, el apunte en referencia téngalo usted presente en sus reflexiones cotidianas, para no olvidar el “cubre-bocas”.



Lo que se ve



A la sombra de los marcos pandémicos, también debe considerarse y evaluarse con toda claridad, que los riesgos de contagio siguen siendo de alto nivel, no se confíe usted de informaciones en sentido contrario, porque la reapertura de la actividad comercial y de fuentes laborales en lo general, es para salvaguardar la economía, que se encuentra ante los efectos de una crisis sobre la cual no se registra experiencia entre las actuales generaciones... Reabrir negocios no es porque superamos la posibilidad del mortífero contagio, riesgo que se encuentra permanentemente muy cercano a nuestros habituales escenarios cotidianos.



Muchas (vale la expresión de “incontables”) son las pequeñas, medianas y grandes empresas, que son empujadas hacia el barranco del quebranto, precisamente por los efectos colaterales de la pandemia, tanto así que se podría decir que la “otra pandemia” es la reducción de la actividad productiva, por ello y porque los ingresos del gobierno (vía impuestos) también se han reducido, así como porque las escuelas del sector oficial y sus alumnos, no han sido tecnológicamente atendidos para impartir y recibir con eficacia los cursos escolares correspondientes, es que en el ámbito gubernamental transformador, ahora no se habla de cerrar, sino de reabrir.



El declive económico del país resultó que no le quedó como “anillo al dedo” al Presidente de los Mexicanos (tal como lo había externado cuando se informaba del arribo pandémico a tierras nacionales) tanto así que ha colocado a la sociedad mexicana desde arriba hasta abajo, en los peores escenarios de intranquilidad social y de zozobra ante las perspectivas del desarrollo integral.



México afronta el peor panorama del que tienen conocimiento las actuales generaciones, muchos meses y años requeriremos para recuperar lo que hemos económicamente perdido, así como en materia estabilidad, de salud y de seguridad... Sin duda continuaremos en los espacios de las preocupaciones y las incertidumbres.



Lo que se oye



Ante los señalamientos de preocupación en organizaciones humanistas de rangos internacionales, debido a los notables escenarios de violencia en contra de menores de edad, mismos que se registran cotidianamente al interior de los hogares mexicanos, el Senado de la República aprobó con rangos de unanimidad, el prohibir todo tipo de castigo corporal en contra de menores de edad, sin importar la causa que pudiera originar el posible castigo.



Indudablemente que el hecho debe aplaudirse en tanto que la violencia contra niños incluso de dos o tres años, refiere escenarios recurrentes en tierras mexicanas, en tal forma que dichos escenarios son del conocimiento de organismos internaciones, mismo que formaron parte de las presiones sobre los legisladores del Congreso de la República, para dictaminar procedimientos de sanciones, las que habrán de aplicarse a quienes ejerzan actos de violencia en contra de niños y adolescentes.



Obviamente que en los ámbitos humanistas de México y el exterior, se registran muestras de aprobación ante la respuesta del Congreso Mexicano, misma que por el tema al que se refiere, habrá de llamar singularmente la atención en los marcos de la colectividad mexicana, ámbitos en los cuales se deberá de difundir “la nueva normatividad” de rangos judiciales, que pronto habrá de aplicarse sobre el tema del trato violento hacia menores... Disfrute Usted de un excelente fin de semana, en el que el Presidente de México visitará Xalapa, el Puerto de Veracruz y la ciudad de Córdoba.