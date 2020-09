¿Es el momento de los jarochos?

“Periodistas los de Baja California”

Todos quisiéramos que le fuera mejor a Veracruz, que llegaran inversiones y junto con ellas se crearan empleos, que descendiera la inseguridad y que la pandemia del Covid bajara su intensidad en contagios y muertes. Todo esto porque aquí vivimos, aquí están nuestros familiares, hijos, nietos, porque somos veracruzanos y aunque el orgullo de serlo a veces se tambalea, hay noticias que de pronto llegan y levantan el ánimo, como la que nos brindó ayer el periodista Jonathan Ruiz Torre, quien en su columna “Parteaguas” que publica en el financiero nos entusiasma con un tema que hoy queremos compartir.Los empresarios más poderosos de Estados Unidos lanzaron este mensaje ayer: “Es tiempo de quitar los clavos oxidados”, dice en la entrada de su escrito el joven analista.“Se refieren a su relación de negocios con Europa que finalmente recordaron relevante, luego de años de una narrativa que lanza golpes transatlánticos desde la Casa Blanca. México, por el contrario, se prepara para la mejor relación comercial con esa región en años y el cordón umbilical de esa nueva interacción está amarrado de un ombligo jarocho. Atención, Veracruz, parece venir su hora”.“Marjorie Chorlins es vicepresidenta senior de asuntos europeos en la US Chamber of Commerce, que agrupa a las empresas más poderosas estadounidenses. Ella emitió ayer un texto que resalta lo gentil que resultaron los europeos al permitir un reciente 'miniacuerdo', dijo ella, para facilitar la venta de langostas de Maine en el otro continente, en tanto que de allá llegarán a Estados Unidos encendedores y cristalería que ahora pagarán menos aranceles. Francamente parece una negociación que pudo hacerse mediante telegrama hace 100 años.”“Tanta pena causó en Chorlins, que así lo expresó en su texto: “Un acuerdo que cubre el 0.02 por ciento del comercio transatlántico está lejos del nivel de ambición que esperaríamos ver de los socios comerciales más grandes del mundo. Las potencias están enredadas en un pleito que involucra a su sector tecnológico, lo que enturbia discusiones para facilitar el comercio, que por cierto, es aceitado por la OMC que con frecuencia recibe la denostación del presidente Donald Trump.”“Mientras eso ocurre en el ring de boxeo de los pesados, un peso pluma firmó un T-MEC con Norteamérica y cerró las negociaciones de su nuevo tratado comercial con Europa: México.”“A la par de esa dinámica, desde Palacio Nacional es coordinada una fuerte inversión en infraestructura de transporte para conectar a Oaxaca y Veracruz en el istmo, para que ese paso pueda, finalmente, competir con el Canal de Panamá. Hacienda estima 3 mil 500 millones de pesos para construir ese 'corredor interoceánico' en 2021. Entre tanto, Veracruz, quizás la entidad mejor conectada con Europa, en buena medida por los Volkswagen poblanos y otros productos que salen rumbo al oriente desde sus puertos, entró a 2020 insospechadamente en una mejor situación que otros estados del país.”“Mientras México arrastra una recesión económica desde antes de la pandemia por Covid-19, el estado costero cerró marzo con un crecimiento económico anual de 1.4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos del Inegi. Sólo siete de 32 estados se mantenían en ascenso hasta ese momento.”“La entidad cerró 2019 con una mejora en la calificación crediticia que le concede Fitch Ratings, gracias a una reestructura que la sacó de un pozo que obligó a sus funcionarios a ir a la capital a pedir dinero urgente y extraordinario para pagar la nómina de gobierno, en tiempos del sexenio de Enrique Peña Nieto. En su decisión, Fitch destacó que Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz suman la capacidad portuaria más grande del país y eso es una ventaja.”“En su actual gobierno, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, se enfoca en fiscalizar y aumentar los ingresos locales en ánimo, incluso, de dar espacio a inversiones. ¿En qué invierten? En seguridad, por ejemplo. Los policías del estado ya no están entre los peor pagados del país y reciben patrullas y equipamiento. Eso urge para una entidad que si bien crece, aún no sale de la crisis motivada por el abandono de las inversiones petroleras. Veracruz quiere competir por atraer proveedores de plataformas marinas que requieren suministros que hoy vienen de Tamaulipas o de Texas.”“Esas plataformas, irónicamente, están ahí por las rondas petroleras del sexenio pasado y Lima Franco, miembro de un gobierno morenista, estima como inversión indispensable para mejorar la perspectiva veracruzana. Eso y el libre comercio con Estados Unidos y Europa, dan una oportunidad a los jarochos. Hay que ver si la aprovechan.”Una buena noticia a cambio de tantas malas. Bien por Jonathan Ruiz que nos ilustra y nos entusiasma, bien por el gobierno que se preocupa por realiza grandes proyectos.Los periodistas veracruzanos estamos de plácemes con la iniciativa que presentó el diputado morenista Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Secretario de la comisión de Atención a Periodistas del Congreso Local, en el sentido de que el Congreso, a propuesta suya, hará modificaciones a ese organismo en el que han detectado lagunas y trato preferencial para algunos periodistas, sin que se cumpla con la función para la que fue creado este organismo.Lo que detonó este asunto es el asesinato del reportero Julio Valdivia, del Mundo de Córdoba, crimen que al igual que otros anteriores, la CEAPP no ha hecho nada por atender a tiempo las amenazas que llegan a los correos de los comunicadores, o que personalmente les hacen. Los integrantes de esa comisión solo se dedican a cobrar sus jugosos salarios sin trabajar en nada, y a repartir apoyos económicos a sus amigos o a personas ajenas al trabajo periodístico y en eso consumen el millonario presupuesto que les asignan.En el caso nuestro, hace algunos meses rafaguearon la cortina de nuestras oficinas. Esta acción, por lo que nos comentan los vecinos del inmueble, se produjo de madrugada, pero no dejó de ser una amenaza (advertencia). Y pese a que el hecho fue ampliamente difundido en diversos medios, los representantes de la CEAPP nunca hicieron acto de presencia para ver cómo podían apoyar para garantizar la integridad física de los periodistas que ahí laboramos. Otro asunto, el más reciente y doloroso, fue la repentina muerte de uno de los periodistas más destacados y de mayor peso profesional en el gremio como lo fue Álvaro Belín Andrade, sin embargo nadie de la mencionada comisión hizo acto de presencia para apoyar a la familia en este trance tan doloroso. Lo único que les interesa proteger son sus intereses personales y los colegas que se las arreglen como puedan.Ya es tiempo de que, en este caso el Congreso, haga algo porque esta herencia que nos dejó el repugnante y corrupto gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (él colocó a todos) por lo que sus integrantes responden a los intereses de quien lanzó las ofensas más graves al hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el señor Miguel Ángel Yunes, padrino político de los miembros de la CEAPP.Que cambien a los directivos o que la desaparezcan, no ha servido para nada en esta segunda etapa de su existencia. Por supuesto que son actos adelantados de campaña los que hacen directivos de partidos políticos al presentar ciudadanos, como candidatos a las presidencias municipales. El OPLE debe intervenir de inmediato y sancionar a los adelantados.