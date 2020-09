Al Gobernador lo ocupa la grilla de su partido

Cualquiera pensaría que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dedica todo su tiempo a gobernar, a tratar de resolver los viejos y nuevos problemas del Estado, estos últimos causados y agravados por la pandemia de COVID-19, pero un audio grabado ilegalmente pone de manifiesto que no es así, que anda en la grilla interna de su partido combatiendo al más fuerte candidato a dirigir Morena, Mario Delgado Carrillo.



El jueves de la semana pasada el diario Reforma dio a conocer el audio en el que el dirigente en funciones de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, le comenta a la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, que Cuitláhuac, entre otros, está “empujando” a favor de Porfirio Muñoz Ledo y que a su candidatura “se le está metiendo recursos”.



“Nos reunimos Clara, Claudia, Cuitláhuac, yo”, le dice, ante lo que, para no dejar dudas, Luján le pregunta si “¿Cuitláhuac el de Veracruz?”, a lo que le responde que “también están en la idea de empujar”. Clara es Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, y Claudia es Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.



En su reacción, Bertha Luján no negó la plática ni el audio, aunque dijo que la conversación se sacó de contexto y habló de “guerra sucia” y de “espionaje ilegal”. Sorprendente porque la reunión donde tuvo lugar la plática fue en su propia casa “en un encuentro privado e informal de amigos”.



Se supone que el gobernador no duerme ni de día ni de noche pensando en cómo resolver los problemas de Veracruz, que tiene su simpatía personal por alguno de los aspirantes a dirigir su partido pero que no se mete en la grilla interna, que no toma partido abiertamente por ningún candidato para no provocar división entre la militancia y que espera el resultado de la elección para felicitar al ganador y convocar a la unidad.



De la grabación se deduce que él también “le está metiendo recursos” a Porfirio. Dado que es honesto, honesto, honesto, como repite de él el presidente Andrés Manuel López Obrador, no estaría mal que le diera una explicación a los veracruzanos en la que dejara claro que son recursos de su bolsillo, de su peculio personal, no del gobierno de Veracruz, no se vaya a pensar mal, ¿eh?



Pero, ¿por qué tanta preocupación del gobernador porque gane Delgado?



La misma Luján lo dice en la plática: porque si Mario se alza con el triunfo, su grupo se quedaría con todas las candidaturas o posiciones al interior de Morena. Se advierte que es tanta la desesperación que tienen, o miedo a perder, que comenta que van a tener que organizarse en la resistencia.



En el caso concreto de Veracruz, también está en juego la presidencia de la dirigencia estatal, ya que el gobernador apoya a Esteban Ramírez Zepeta, exjefe de su Oficina, pero si gana Mario Delgado entonces se enfilará el diputado federal por Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabe (sin acento, me dicen), de la corriente también del súper delegado federal Manuel Huerta.



Ahí está el meollo del asunto, las futuras candidaturas. Si pierde Porfirio Muñoz Ledo, el nuevo dirigente, que sería Delgado, tendría la facultad para nombrar al nuevo dirigente estatal, que sería Pérez Bernabe, y ellos decidirían las candidaturas a diputados y a alcaldes, por lo que el gobernador quedaría fuera de la jugada.



Aquí lo curioso de todo el asunto es que atrás y muy arriba de Mario Delgado estarían el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (quien presuntamente no se mete en el proceso interno) y el canciller Marcelo Ebrard, el más fuerte aspirante a suceder a AMLO en 2024. La otra aspirante presidencial es Claudia Sheinbaum, por quien Cuitláhuac ya habría tomado partido.



Es una grilla interna, pues, de corto y mediano plazos (2021 y 2024), ya que a López Obrador solo le faltan cuatro años para que concluya su mandato. Cuitláhuac se juega su futuro político. Y hay de prioridades a prioridades. La suya está antes que Veracruz, de acuerdo al audio.



Mario barre a Porfirio



Una encuesta publicada por El Financiero hace una semana debió haber causado la desesperación al grupo Ramírez Cuéllar-Sheinbaum-Brugada-Cuitláhuac: Mario Delgado le saca el doble de ventaja a Porfirio.



Consultada la ciudadanía, Mario obtiene el 21%, Porfirio el 10%, Yeidckol Polevnsky el 5%, Gibrán Ramírez el 4% y Alejandro Rojas el 3%. Entre los simpatizantes de Morena la distancia aumenta: Delgado 29%, Muñoz Ledo 11%, Gibrán 7%, Yeidckol 6% y Rojas 3%. Entre puros votantes de Morena el porcentaje se dispara: Delgado 41% y Porfirio 9%, y entre los identificados como morenistas, ya ni se diga: Mario 46% y Porfirio 11%.



Será el 10 de octubre cuando se celebre la elección de Morena. De llegar Pérez Bernabe a la dirigencia estatal, Gonzalo Vicencio continuaría en la Secretaría General.



Ante este panorama, no sería nada raro que quienes aspiran a un cargo de elección popular en Morena buscaran cobijarse cuanto antes en el grupo del delegado Manuel Huerta, como ya lo hizo la diputada local Ana Miriam Ferráez, aspirante a la alcaldía de Xalapa, identificada inicialmente en forma plena con el gobernador. A Huerta también lo combaten desde el Palacio de Gobierno.



Está a favor de la revocación de mandato



En su visita del jueves pasado a Veracruz, Mario Delgado dijo que, aunque desconoce la Reforma Electoral del Estado, la revocación de mandato que se aprobó para la figura del presidente de la república debe de replicarse en los estados gobernados por Morena y que es lamentable que algunos no quieran someterse a ella en 2021, siendo protegidos por los Congresos locales, o sea, tiró una pedrada para Veracruz. Con razón, el gober no lo quiere. Si llega seguramente pugnará porque Cuitláhuac se someta a revocación de mandato.



Hubo chochol para Manuel Huerta



Aparte de los reconocimientos que el presidente hizo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ayer ya de despedida, en Córdoba, el presidente le echó un chocholazo al súper delegado Manuel Huerta, así como a sus muchachos promotores y “Servidores de la Nación”, por su trabajo. Durante toda la gira, Manuel se mostró discreto y es que estuvo ojo avizor para atender cualquier manifestación de inconformidad, como la que se dio en Xalapa.



Lety le dio a AMLO donde más le duele



Como dicen en el pueblo, la alcaldesa de Córdoba, Leticia “Lety” López Landero, resultó muy vivaracha. Ayer, ya de despedida, le dio al presidente Andrés Manuel López Obrador dónde más le duele: en su gusto por el beisbol.



Había terminado el evento en la exhacienda Toxpan cuando lo sorprendió con un regalo: un bat de madera (porque en Córdoba hay buena madera) color ¡azul! con el logo de “Córdoba brilla contigo”, que es el eslogan de la administración municipal.



Lo recibió con una sonrisa, lo sopesó y entonces preguntó por el legendario Ramón Arano y si su familia todavía vivía en Córdoba (se vio que el hombre está enterado sobre el mundo de la pelota caliente). La alcaldesa le dijo que solo su hijo Eloy. El hombre se despidió feliz. Testigo de todo, Cuitláhuac.



Campaña a favor de inmejorable causa



Para una causa verdaderamente noble, el Voluntariado del DIF Municipal de Xalapa iniciará este lunes 28 una campaña de recolección de aparatos electrónicos para ayudar a 106 niños de zonas marginadas a tomar sus clases a distancia. Solicitan aparatos en buen estado: celulares con WhatsApp, tabletas, televisores y computadoras. “Ayúdalos a continuar con sus estudios, y ten la absoluta confianza en que lo que dones llegará al niño que lo necesita. Gracias por solidarizarte con esta noble causa”, manifiestan.



La campaña se hará en coordinación con la Supervisión Escolar 136 y ya se tienen los niños detectados. Ojalá y para esta causa haya toda la respuesta necesaria.