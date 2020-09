Lealtad ciega exige AMLO

“El PRI orgánico, la cúpula,

ya la tiene agarrada AMLO”

Javier Corral

Esta frase se hace cada vez más común aplicada en el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y los análisis de comentaristas nacionales, bien informados, hablan del comportamiento del mandatario mexicano como una persona que no escucha nada, ni a nadie. Para él solo sus propuestas son las mejores y exige lealtad a ciegas a sus colaboradores (estás conmigo o en mi contra), es por eso que, con un poco de dignidad varios le han renunciado por no estar de acuerdo con sus proyectos porque saben más que él y no quieren exponer prestigio y libertad solo por seguirle la corriente al “señor Presidente”.Y sí, su autoritarismo es evidente en las maratónicas mañaneras. Sus peores enemigos –según él- son los periodistas que cuestionan los programas de gobierno, la ineficiencia de ciertas áreas de su administración, el mal manejo de la pandemia del Covid 19 que ya casi alcanza los 80 mil muertos, o los artículos y columnas que se publican en los medios impresos con contenidos críticos.Se autodefine como juarista y no actúa como lo hizo él, rodeándose de un gabinete de expertos en cada una de las áreas de la administración pública, dándoles todas las facilidades para que hicieran su trabajo lo mejor posible, y estando pendiente de que cada dependencia marchara lo mejor posible, ese fue el éxito del ejemplar gobierno del Presidente Benito Juárez García, delegar en quienes sí saben y coordinar los esfuerzos de todos, pero al parecer al político tabasqueño no se le da eso de escuchar consejos, de tener asesores de a de veras, de entender que es un ser humano capaz de equivocarse o fallar, no, él es infalible y el gabinete que designó es el mejor que ha tenido el país en su historia reciente, con el que va a lograr una importante transformación decidiendo todo y sus colaboradores obedeciendo a ciegas.López Obrador no ha cumplido dos años de gobierno, un tercio del sexenio, y el presidente ya ha sufrido la baja de los titulares de las secretarías y entidades estratégicas en finanzas, salud, comunicaciones, medio ambiente y, próximamente, seguridad, casi todas con renuncias estruendosas contra la concepción e instrumentación de las políticas públicas que él personalmente define.Una de las más recientes es la del exconsejero electoral Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), organismo creado por el gobierno de López Obrador para administrar y vender bienes decomisados y que, según el exfuncionario, está infectado por la corrupción, el mal que prometió extirpar el presidente de la República.Además de estar en desacuerdo con la “lealtad ciega” al proyecto de Cuarta Transformación que López Obrador exige, Cárdenas Gracia aseguró que la corrupción anida en la institución que efímeramente encabezó, por el robo de piedras preciosas, subastas arregladas y favoritismo a empresas, por lo que formalmente la denunció ante la Fiscalía General de la República, cuya fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, es su esposa. Cárdenas duró poco más de tres meses en el cargo, prácticamente la mitad de los casi seis meses que fue director del IMSS Germán Martínez Cázares, primer miembro del gabinete legal y ampliado que renunció, el 21 de mayo de 2019, por desacuerdos con el criterio presidencial de austeridad.“El presidente del gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”, reprochó Martínez en su carta de renuncia.A uno y a otro, López Obrador les reclamó su falta de vigor y compromiso en su encargo público, algo semejante al “estrés” que atribuyó a Víctor Toledo para renunciar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tras difundirse, en agosto, un audio en el que afirmó que la Cuarta Transformación “como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe”¿Qué le espera al país con un personaje como este conduciendo nuestros destinos?...Javier Corral Jurado, gobernador panista de Chihuahua y uno de los políticos que más se ligó con López Obrador, e incluso estuvo en contra abiertamente del proceso de desafuero cuando lo quisieron echar de la jefatura del Distrito Federal, para bajarlo de caballo que lo llevaría a la Presidencia, asegura que por tantos errores, desatinos y la forma de ser de AMLO, en la próxima elección Morena perderá mayoría en los Congresos y estaremos entonces frente a una realidad distinta, afirma.El regidor independiente de Xalapa, Osbaldo M. Gámez, considerado como un luchador social auténtico y político comprometido con sus paisanos xalapeños, subió a redes sociales un texto bastante crítico cuestionando la conducta política del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero. Lo hace para honrar públicamente su postura frente a irregularidades que se han venido presentando a lo largo de esta administración municipal, las cuales en su momento ha señalado públicamente y en sesiones del Cabildo.Osbaldo M. Gámez dice que desafortunadamente por la crisis de salud alimentaria que vivimos en el mundo y particularmente en esta ciudad de Xalapa, esta situación le vino como “anillo al dedo” al alcalde Hipólito, para ignorar los problemas de bacheo, re encarpetado y pavimentación, entre otros muchos más que afectan la ciudad.Y enumera una seria de hechos:“1. En el año 2018 expuse por diversos medios, la necesidad urgente de bacheo y pavimentación que aquejaba a los Xalapeños.”“2. El 29 de marzo del 2019, en Sesión de Cabildo, expuse ante el pleno la URGENCIA DEL BACHEO EN XALAPA, sugerí se invirtieran 50 millones de pesos.”“3. El 19 de junio del 2019, solicité que de momento, si no se podían los 50 MDP, se destinaran al menos 10 MDP para el tema de bacheo.”“4. A mediados de diciembre de 2019, presenté en Cabildo, un documento que contenía peticiones ciudadanas de bacheo y re encarpetado de diversas colonias de Xalapa.”“5. El 4 de marzo del 2020, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, exigí nuevamente en el pleno, el bacheo y pavimentación para Xalapa y sus Congregaciones.”“6. Para finales del mes, el 21 de abril en Sesión de Cabildo, externé lo histórico del momento, a la fecha, se había devuelto dinero, 5 veces a la Federación, por la cantidad aproximada de 40 MDP.”“Me quedo con la siguiente reflexión; y es que a la fecha, no hay ni bacheo, ni pavimentación, ni apoyos por la crisis de salud y alimentaria por el COVID 19, ni nada de nada; seguimos esperando una propuesta real, que de verdad llegue a los que más lo necesitan, sobre todo en estos tiempos tan difíciles.”“Hipólito, te recuerdo que la Ciudad y sus Congregaciones son nuestra responsabilidad. Son vergonzosas las condiciones en que se encuentra Xalapa, y tenemos la obligación de cumplir nuestro compromiso con los Xalapeños.”Las consecuencias de la corrupción: Durante la administración de Javier Duarte de Ochoa no se aplicaron los recursos para la digitalización total de la señal de Radio Televisión de Veracruz (RTV), por lo cual hay zonas de la entidad a dónde la señal no llega como debe, acusa el coordinador general de Comunicación Social, Joseph Iván Luna Landa.Escríbanos a [email protected]