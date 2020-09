AMLO: con todo en 2021

Como el presidente Andrés Manuel López Obrador es un político tradicional muy dado a los simbolismos, entonces sus adversarios no deberían echar en saco roto el mensaje que acaba de enviarles desde la ciudad de Veracruz, el puerto cuatro veces heroico: “...Que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores, porque no vamos a dar tregua, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos hacia adelante a la transformación de México, ya que se olviden del antiguo régimen corrupto, de injusticias y de privilegios.”



Quienes han seguido su trayectoria como líder opositor durante más de tres décadas, comentan que en términos políticos y electorales, la versión más redituable del mandatario es la del combatiente instalado en el campo de batalla, con seguidores dispuestos a batirse por su líder, como el senador guerrerense de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien este lunes publicó en Twitter: “Todo Mexicano bien nacido apoyamos a nuestro presidente @lopezobrador_ porque no habrá otro como él. A AMLO no lo frena ni el diablo si es que existe. Nomás que levante su dedito y ahí estaremos millones de patriotas. ¡Llevamos con queso las enchiladas!”



Julio Hernández, columnista de La Jornada, el diario más afín al gobierno de la 4T, escribió ayer: “Virtualmente a dos meses de cumplir dos años de ejercicio presidencial, con una crisis sanitaria y económica enmarcada globalmente, pero agravada en lo nacional, y con las elecciones intermedias de junio de 2021 como referente inmediato, el político tabasqueño, siempre opositor, ya está montado de manera explícita en su caballo de pelea.”



El autor de la columna “Astillero” comentó: “En realidad, López Obrador vive en permanente actitud de combate. De defensa y ataque. Las largas conferencias matutinas de prensa son una parte importante de su diaria batalla política e ideológica. Igual que sus constantes giras y discursos. A diferencia de sus antecesores, cómodamente instalados en el entendimiento con los factores tradicionales de poder político y económico, el nativo de Macuspana vive en la cotidiana lucha por mantener y acrecentar su poder frente a opositores cada vez más embravecidos.”



Así lo constató este sábado y domingo el Presidente en su gira por las ciudades de Xalapa, Veracruz y Córdoba, donde pequeños grupos de manifestantes lo abuchearon y le hicieron diversos reclamos, algunos identificados con el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), una organización ultraderechista que abiertamente busca derrocarlo.



Sin embargo, no será fácil para sus adversarios sacarlo de la Presidencia ni quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.



Hace un mes, entre el 26 y 30 de agosto pasado, Parametría realizó una encuesta nacional en la que planteaba la siguiente pregunta a los entrevistados: “Si el día de hoy se realizara nuevamente la elección de Presidente de la República, ¿por cuál partido o candidato votaría usted?”, y sorpresivamente AMLO y la coalición que los postuló en 2018 (Morena/PT/PES) obtuvieron 50 por ciento en la preferencia electoral bruta y 59% en la preferencia electoral efectiva, mientras que Ricardo Anaya (PAN/PRD/MC) recibió 17 y 20%; José Antonio Meade Kuribreña (PRI/PVEM/Panal), 14 y 16%, y el independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, 3 y 4%.



Por supuesto que en 2021 AMLO no figurará en la boleta y todavía faltan casi ocho meses para los comicios locales y federales, en los que aún se espera un fuerte impacto de la pandemia del Covid-19 y el coletazo de la recesión económica y de la inseguridad que sigue agudizándose en estados como Guanajuato, donde las masacres no cesan.



URGE SALVAR EMPLEOS: DAVID VELASCO



Ante el impacto económico que provocó la pandemia de Coronavirus, diferentes sectores se han manifestado para plantear a la administración estatal que implemente acciones reales en beneficio de los veracruzanos.



Los empresarios, por ejemplo, son un sector que trabaja para evitar que haya más desempleo. Al respecto, el ex alcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, expuso que se han perdido en Veracruz casi 50 mil empleos durante el periodo de esta pandemia y que si bien la recuperación de 5 mil es importante, “estamos lejos de llegar a los niveles que antes del problema sanitario eran considerados normales”.



Por ello, el también ex legislador local destacó: “Me parece que todos juntos, empresarios, trabajadores, amas de casa, profesionistas, estudiantes y gobierno, debemos asumir el reto de extremar las medidas de prevención que recomienda el Sector Salud para evitar contagios y, por otro lado, trabajar en la recuperación de la economía y del empleo”.