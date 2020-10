Primero el golpe y después el pañuelo...

1.- A marchas forzadas, la SCJN está resolviendo asuntos acumulados [por la pandemia] como ha sido el expediente de la llamada “cláusula de gobernabilidad”, que se mantenía en las leyes electorales de Jalisco, [cláusula de gobernabilidad es un mecanismo por el cual se le daba al partido con más votación, un cinco por ciento adicional, para efectos de la asignación de diputaciones por representación proporcional], bajo el argumentando que de esta manera se le aseguraba una mayoría legislativa que le permitiera ejercer más fácilmente su gobierno [un regalazo como quien dice].



Por ser un asunto que ya prevalece en la mayoría de entidades del país, el Pleno aprobó la propuesta del ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, donde se señala que dicha cláusula viola los principios de proporcionalidad y pluralidad que la Constitución federal establece en sus artículos 40, 54, 116 y 133.



El trancazo y el pañuelo: Esta disposición de la ley electoral de Jalisco fue impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad promovidas por el partido local Somos, así como por Morena [aquí a gusto] y el PRD, quienes señalaron que la “cláusula de gobernabilidad” fue eliminada de las normas federales por violar los principios democráticos, sin embargo, se mantenía aún vigente en esa entidad.



El ministro Pardo Rebolledo recordó que desde el año 2000, la SCJN determinó que la gobernabilidad no es solo unilateral sino también multilateral, siendo esta última la que se ejerce desde los congresos estatales, en donde la asignación de las normas federales por violar los principios democráticos, sin embargo, se mantenía aún vigente en esa entidad.



2.- Después de la pugileada en redes que le dieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por abusiva y “copiona” de las tácticas de “ya saben quién”, invitó este martes a María Beatriz Gasca Acevedo a participar en las reuniones que se llevan a cabo en la Secretaría de las Mujeres en las que -dijo- se trata y se delinean las rutas para el combate de la violencia de género.



Sin rubor alguno dijo: “Siempre va a estar abierta la puerta para quien quiera participar y contribuir a la política de Gobierno hacia las mujeres y para erradicar la violencia de género y construir una agenda de igualdad, siempre va a estar abierta la puerta".



Gasca Acevedo fue señalada por la mandataria capitalina como quien financia a las mujeres que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Esto llevó a Gasca a separarse de la empresa GINGroup en donde fungía como vicepresidenta de Recursos Humanos.



Las malas mañas se pegan, aunque no todos rectifican a regañadientes...



3.- ¿Y cómo para qué servirá? *La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el próximo jueves 1 de octubre serán convocados todos los gobernadores del país a una reunión virtual para discutir distintos temas, estén o no dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).



“Entrevistada en el Palacio de Cobián tras encabezar la ceremonia de cancelación de timbre, develación de placa y nombramiento de la "Explanada Leona Vicario" en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, la responsable de la política interior dijo que es necesario seguir dialogando con todos los mandatarios estatales”.