Se niegan a investigar corruptos

“Si Mario Delgado gana, le abrirá

la puerta a la presidencia a Ebrard”

Porfirio Muñoz Ledo

El grupo parlamentario del PAN solicitó crear una Comisión de la Verdad, para investigar las acusaciones del ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas y en votación, “morena se negó a investigar lo robado”, nos afirma el senador Julen Rementería del Puerto.“El Grupo Parlamentario de Acción Nacional propuso que se forme una comisión y se investigue lo declarado por Jaime Cárdenas, quien era titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y que denunció que se han robado los recursos y lamentablemente la triste respuesta del gobierno de la República es sólo cambiar al titular”.El senador veracruzano, exigió a nombre de su grupo parlamentario, incluir en el orden del día la discusión en el Pleno, para la creación de una Comisión de la Verdad, misma que fue votada en contra por la mayoría de los legisladores de Morena.“Lo que se le pide al presidente de la República es que se haga una comisión para que se explique de manera clara y a profundidad que está pasando, por qué hay corrupción de un instituto que se supone se dedique a devolver al pueblo lo que se roban; y Morena se opone a que se lleve a cabo la celebración para investigar a fondo lo robado”, dijo Rementería, pero con 46 votos en contra y 36 a favor, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado se negaron a incorporar dicha discusión, para la creación de una comisión que investigue los actos de corrupción en el Indep, que Jaime Cárdenas mencionó en su carta de renuncia a la dirección del organismo.Cabe destacar que en su renuncia, Jaime Cárdenas, reveló diversas ilegalidades al interior del Instituto, como el robo de joyas que fueron incautadas, manipulación de subastas y contratos para beneficiar a algunos particulares. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), fue creado por Andrés Manuel López Obrador con la promesa de acabar con la corrupción y el saqueo de los gobiernos anteriores, y ante las actuales declaraciones está en duda su función por los casos de corrupción en dicho organismo.“Esta es la lucha de la corrupción de la actual administración es una verdadera farsa, es mentira no están luchando, son más corruptos que nunca en la historia de este país”, remata Rementería.En opinión del diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, parece de sentido común, pero durante décadas, en México se hizo al revés: la pobreza se combate ayudando a los más pobres.Ese es el cambio radical de las políticas públicas de la Cuarta Transformación del país y lo que vino a constatar este sábado a Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si el debate ideológico se presta para muchas vueltas y maromas, las cifras son contundentes.Y Gómez Cazarín va a los ejemplos, veamos las cifras que nos compartió el Presidente: Veracruz tiene 8.5 millones de habitantes y de ellas y ellos, casi un millón 840 mil reciben algún tipo de apoyo directo. Es decir, casi uno de cada cinco habitantes del estado. Lo importante es que esa quinta parte de la población es la que tiene menores ingresos y cuenta con mayores dificultades para avanzar en la vida. Son adultos mayores -663 mil personas-, estudiantes de primaria y secundaria de familias pobres -302 mil-, estudiantes de preparatoria –más de 262 mil-, jóvenes aprendices que reciben beca –casi 56 mil-, estudiantes universitarios –casi 30 mil-, niñas y niños con alguna discapacidad -73 mil-, campesinos -198 mil-, pescadores -25 mil- y así por el estilo.Nos comenta que las cifras son frías, pero imagínese 198 mil campesinos que antes estaban olvidados –eso incluye a miles de cañeros-. O imagine el rostro de 73 mil niñas o niños con discapacidad cuyas madres y padres antes tenían que luchar solos contra semejante adversidad.A los apoyos directos, había que sumar la construcción de 180 sucursales del Banco del Bienestar, la construcción de ocho planteles de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez y que están por empezar 21 mil acciones de mejoramiento de viviendas en precariedad.Dice el presidente de la JUCOPO “nos comentaba el Presidente –durante su más reciente gira por la entidad- un efecto importante de esta política pública: el consumo de productos básicos prácticamente no disminuyó. Pues porque simple y sencillamente mucha gente tuvo dinero para poder gastarlo en despensa. Esa cascada hacia arriba se refleja en que las tiendas de abarrotes, desde la más humilde, al más moderno supermercado, tuvieron clientes para sus productos.”Lo anterior, sin endeudar al país y sin cancelar proyectos estratégicos que a muchas y muchos les recuerda lo que se pudo haber hecho en 30 años si no hubiera sido por los niveles de saqueo voraz que imperaron en el régimen anterior.Así que, con estas irrefutables cifras, podemos decir que en Veracruz, con el liderazgo del Presidente y del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Cuarta Transformación está sentando las bases de un futuro diferente para todas y todos nosotros.En Hidalgotitlán y San Juan Evangelista, donde estuvo el pasado lunes el aspirante a candidato para la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez, admitió que la encuesta, como la que se lleva a cabo a nivel nacional para elegir al próximo dirigente, es el método más adecuado para resolver el proceso local de la dirigencia del partido en Veracruz, ya que dijo “Morena no solo debe representar a sus militantes y simpatizantes, sino a todo el pueblo veracruzano”.Durante su visita en esta zona donde dialogó y escuchó a sus compañeros militantes, Esteban Ramírez informó sobre el proceso interno y destacó las 3 formas que existen para resolver el procedimiento: el Consejo Nacional designe directamente a la persona dirigente, que lo haga el Consejo Estatal o que sea mediante una encuesta, ésta última, refirió, es la opción más adecuada.Ramírez Zepeta, insistió que sin importar cuál sea el método que se decida, lo más importante es que toda la militancia esté organizada y unida para defender los triunfos de la Cuarta Transformación, “no debemos olvidar compañeros, que «La unidad deber ser siempre nuestra carta de presentación». Durante la reunión estuvieron presentes las diputadas federales, Carmen Medel y Rosalba Valencia Cruz, así como las diputadas locales Deisy Juan Antonio, Vicky Tadeo y Florencia Martínez; además de Yair Ademar y Ángel Echevarría, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Veracruz... Con todo el apoyo del estado Ramírez Zepeta va que chuta para la dirigencia estatal de Morena en la entidad.La razón la seguimos teniendo. El nuevo delegado del CEN del PRI en Veracruz, Jorge Armando Meade Ocaranza, es quien en Morelos vendió al PRI con Morena. Fue el candidato a gobernador por el tricolor, contra el futbolista y morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, y a cambio de una lana se dejó ganar. ¿Más pruebas de que ahora son PRIMOR?