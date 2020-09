¿Dejó AMLO saludos a Yunes?

“Me saludas a tu papá”. ¿Acaso eso le dijo en corto el presidente Andrés Manuel López Obrador al joven alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, el pasado domingo cuando lo saludó en el Museo Naval México donde hizo una evaluación de los Programas para el Bienestar?



“Podemos tener diferencias partidistas, pero cuando se gobierna, tenemos que hacerlo por el bien del pueblo y la nación”, dijo AMLO en alusión a la presencia y participación del hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el evento.



Y, cosa que no dejó de llamar la atención, no arremetió, como lo ha hecho en otras visitas o en otros actos públicos, contra el exgobernador azul.



Dista mucho la actitud institucional y respetuosa del tabasqueño (aunque también se dice veracruzano) con el joven alcalde de la del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y, en especial, del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien trae una abierta confrontación contra el joven Yunes.



Trato similar le dio el presidente horas más tarde a la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, cuando se encontraron en la exhacienda Toxpan. Ambos presidentes municipales son panistas.



Quien pareció entender bien el trato del presidente al alcalde jarocho fue el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, quien ayer convocó en la ciudad de Veracruz a la conferencia Agenda Hacendaria 2020 e invitó a Fernando Yunes Márquez, quien seguramente en atención al trato recibido resaltó y apoyó la reestructuración de bursatilización contraída en 2008 por 199 ayuntamientos que promueve Lima.



El munícipe consideró una buena oportunidad para dar solución al desahogo de recursos a mediano plazo o de forma inmediata en los ayuntamientos y heredar finanzas más sanas a próximas administraciones municipales; apuntó que la bursatilización ha sido un tema sensible para las finanzas de los municipios, dado que se trabaja en resarcir una deuda dejada por administraciones pasadas.



¿Acaso el presidente –él sí con todo el colmillo político– vino a abonar el terreno para una negociación política en esos dos municipios, de los más grandes e importantes del Estado, para reconocer sin problema sus triunfos si ganan las presidencias municipales y pedirles a cambio que le den una ayuda para que su partido gane las diputaciones federales?



En política todo puede suceder.



Una o dos semanas antes de la visita presidencial, de incógnito para el Palacio de Gobierno, con el mayor sigilo arribaron al Estado y recorrieron de norte a sur la geografía estatal personas enviadas del altiplano para realizar un muestreo de campo a fin de saber cómo les pinta el panorama de cara a las próximas elecciones y, de acuerdo a una versión extraoficial, se fueron más que preocupados y llevaron muy malas notas.



La noche del sábado, ¿con cuántos y con quiénes habló el presidente en el hotel donde se hospedó en el puerto y qué temas trató?



López Obrador habría venido informado por Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia, de la guerra que trae el cuitlahuismo contra el delegado federal Manuel Huerta y que en lugar de buscar la unidad para la próxima elección andan causando división entre el morenismo estatal.



No dudes que el presidente le termine dando el manejo electoral a Manuel, me dijo un morenista.



Podemos (Paco Garrido) embistió de frente a Cuitláhuac



Aprovechando la visita del presidente el sábado y domingo pasados a Veracruz, el dirigente estatal de Podemos, Francisco “Paco” Garrido Sánchez le arrimó el caballo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en un mensaje dirigido a AMLO y al pueblo veracruzano, a través de un video que circuló en las redes sociales.



Paco primero le sobó el lomo al presidente. Le dijo que le transmitía el “sentimiento de los veracruzanos” y le soltó un verbo dulce y melodioso: “Usted me conoce bien porque caminé más de una vez a su lado. Soy testigo del amor que le tiene a Veracruz y a los veracruzanos... es por este cariño a Veracruz que ambos compartimos que me permito transmitir la opinión de miles de veracruzanos que no han sido escuchados en los últimos años...”.



“... el ejecutivo estatal le ha fallado al pueblo veracruzano y nosotros no podemos permitir que nos siga condenando con su ineficiencia, con su poca profesionalidad, su falta de visión y empatía con los ciudadanos, un gobernador que le teme a la revocación de mandato porque sabe que está reprobado por la sociedad, no es el gobernador que Veracruz necesita... presidente Andrés Manuel... los sentimientos de los veracruzanos son de preocupación, de temor, de hartazgo, de impotencia porque no merecemos sufrir las malas decisiones por ineptitud de quien se sienta en la silla del palacio estatal...”.



De frente, en forma abierta, sin insultos. Las campañas apenas vienen.



AMLO bajará tarifas eléctricas (aunque no dice cuándo)



A diputados locales y federales sobre todo (la mayoría son de Morena), a falta de una autoridad que los escuchara y recogiera su reclamo, correspondía alzar la voz de los veracruzanos inconformes para reclamar a la Comisión Federal de Electricidad el alto costo de las tarifas eléctricas y gestionar su reclasificación para que el gobierno federal las baje en apoyo a la economía popular.



Fue el senador Ricardo Ahued Bardahuil quien lo hizo y su acción logró que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera respuesta positiva, aunque no será a corto plazo, pero la gestión en principio ya prosperó.



Como oportunamente publicó el portal alcalorpolitico.com, Ahued recordó que había sido el movimiento de izquierda el que había iniciado la lucha por esa causa justa y había dicho que la izquierda debía cumplir.



El domingo, AMLO aceptó en el puerto de Veracruz que uno de sus compromisos de campaña había sido bajar el costo de las tarifas, ante lo que dijo que cumplirá. Los veracruzanos que se beneficien se lo tendrán que reconocer al senador.



Los seis fantásticos



Al interior del gobierno cuitlahuista los conocen como “los seis fantásticos”, porque forman el círculo más cercano al gobernador Cuitláhuac García Jiménez: Zenyazen Escobar García, Juan Javier Gómez Cazarín, José Luis Lima Franco, Carlos Juárez Gil (es subsecretario de Gobierno), Esteban Ramírez Zepeta y la diputada federal Dorheny García Cayetano. Casi son una familia, me comentan.



Denuncian arbitrariedad en el COBAEV



Trabajadores del COBAEV han salido en defensa de cuatro trabajadores a los que, señalan, el director administrativo, Alejandro Garnica Fernández, les dio de baja en forma arbitraria sin haberles iniciado el proceso administrativo que correspondía



Comentan que el pasado 14 de julio les dio 72 horas para que presentaran su título profesional, pero ese mismo día ya no les pagaron y les dieron de baja en su seguridad social. Entre los afectados hay un enfermo con cáncer y otra enferma de fibromialgia.



Los trabajadores acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Contraloría General del Estado, así como también presentaron una demanda laboral. Como consecuencia, al enfermo con cáncer después de dos meses hicieron que se desistiera de su denuncia y le ofrecieron darle de alta de nuevo y normalizarle su pago, no así a los demás.



Señalan que el administrativo Garnica Fernández afirma proceder como quiere por la autoridad que le ha depositado el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero.