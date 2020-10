Cuitláhuac: señal confusa

Este martes, el diario Reforma destacó una fotografía en la que aparece el diputado federal Mario Delgado, aspirante a la dirigencia de Morena, al lado de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia de inicio de clases del nuevo campus Palenque, en Chiapas, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



La imagen debió sorprender y confundir al gobernador Cuitláhuac García, pues casualmente el mismo diario capitalino había dado a conocer el jueves de la semana pasada una grabación en el que el dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, le comenta a la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, que el mandatario veracruzano, entre otros, está “empujando” y “le está metiendo recursos” a la candidatura del también diputado federal Porfirio Muñoz Ledo.



“Nos reunimos Clara (Brugada, alcaldesa de Iztapalapa), Claudia (Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México), Cuitláhuac, yo”, le dice, ante lo que, para no dejar dudas, Luján Uranga le pregunta si se trata de “¿Cuitláhuac el de Veracruz?”, confirmándole que “también están en la idea de empujar”.



Al publicarse la grabación clandestina de su conversación, la madre de la secretaria federal de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, no negó la charla ni el audio, aunque dijo que la plática se sacó de contexto y habló de “guerra sucia” y de “espionaje ilegal”, lo que sorprendió a todo mundo ya que se trató de “un encuentro privado e informal de amigos” que había tenido lugar en su propia casa, a la que acudió Ramírez Cuéllar y en la que estuvo presente también su esposo Arturo Alcalde.



En un principio se creyó que se trataba de una fake news, pero este lunes 28 de septiembre Luján confirmó el hecho al interponer formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por las presuntas escuchas realizadas en su domicilio durante una reunión de la dirigencia del partido lopezobradorista, y en la que, por cierto, aclaró que no estuvo Alan Aizpuro, secretario general de Morena, a quien perversamente se le estaba señalando de haber filtrado la grabación.



¿Cuitláhuac cambiará de candidato luego de publicitarse el encuentro de Mario Delgado y la esposa del presidente López Obrador? Se duda, pues la expresión fría y distante de Gutiérrez Müller hacia el supuesto alfil del canciller Marcelo Ebrard –el más fuerte contrincante de la jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum para la sucesión presidencial de 2024– denota que no hay la menor simpatía.



Todavía este lunes, en una reunión virtual con militantes de los estados de Puebla y Morelos, Muñoz Ledo –apoyado por el grupo de Morena considerado como los “puros”, entre los que destacan Sheinbaum, Luján, Ramírez Cuéllar, Irma Eréndira Sandoval, Rocío Nahle y Cuitláhuac García, entre otros– arremetió en contra de Ebrard, al afirmar que si Mario Delgado gana la elección interna, el secretario de Relaciones Exteriores se convertirá de facto en el Presidente de la República, lo que pondría fin anticipado, políticamente hablando, al sexenio de López Obrador.



AMLO RETA A SUS ADVERSARIOS



Por cierto, ayer el presidente López Obrador lanzó un reto relativamente fácil para quienes aseguran que el tabasqueño va perdiendo popularidad y quieren sacarlo ya de Palacio Nacional por sus malas decisiones.



El mandatario afirmó que si hay una manifestación de 100 mil personas contra su gobierno y no lo apoyan en encuestas, no esperaría la revocación de mandato que se realizará hasta el año 2022.



¿Le tomarán la palabra los ultraderechistas del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) y los militantes del PAN, PRI y PRD que pretenden coaligarse el año próximo para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión? ¿O a poco no pueden concentrar a 100 mil seguidores?