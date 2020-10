La vida es linda

Pa’ allá vamos todos, aunque no se sabe a ciencia cierta pa’ dónde chingaos, pues sepa su suerte qué es el más allá; la cuestión es pasarla bien acá, vivitos y coleando –sin albur-, esperando no terminar sufriendo más de lo que ya padecemos, al menos un buen chingo de gente que ni esperanzas tiene. Muchas veces nos llueve sobre mojado, como dicen; y pos ni modo, a seguir dándole. Resulta, para no desanimarlos, que ya se nos murió el humorista Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, creador del personaje Mafalda, con cuyas historietas nos divertimos tanto –lo seguimos haciendo- y reflexionamos sobre este mundo, del cual varios queremos que pare para poder bajarnos. Una de las expresiones de Mafalda es: “Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría”. Como que nos escupe algo, ¿no? ¿A quién le queda el saco?



A propósito, el INEGI acaba de dar a conocer que en 2019 se registraron 160 mil 107 divorcios y 504 mil 923 matrimonios, es decir, por cada 100 uniones se reportaron 31.7 separaciones conyugales. Los divorcios en el país durante los últimos nueve años se han incrementado al pasar de 11.7 en 2010 a 18.4 en 2019, por cada 10 mil habitantes. ¿Dónde quedó el amor? Bueno, lo digo con Jaime Sabines:



Yo no lo sé de cierto, pero supongo

que una mujer y un hombre

un día se quieren,

se van quedando solos poco a poco,

algo en su corazón les dice que están solos,

solos sobre la tierra se penetran,

se van matando el uno al otro.



Todo se hace en silencio. Como

se hace la luz dentro del ojo.

El amor une cuerpos.

En silencio se van llenando el uno al otro.

Cualquier día despiertan, sobre brazos;

piensan entonces que lo saben todo.

Se ven desnudos y lo saben todo.

(Yo no lo sé de cierto. Lo supongo.)



Según leí: “Durante el enamoramiento o la primera fase del amor, las defensas contra los microorganismos aumentan en los seres humanos debido a que se incrementa la expresión de genes involucrados en la respuesta inmunológica. Estar enamorado puede modificar la actividad del sistema inmune”.



Ignacio Camacho Arroyo, académico de la Facultad de Química de la UNAM, afirmó: “En esta etapa vamos a tener más defensas contra cualquier microorganismo. Si estamos enamorados y nos enfermáramos de COVID-19, por ejemplo, es mucho más probable que podamos resistir al virus”.



Luego agregó: “Desde la biología, el amor es un fenómeno integral en donde participa todo el organismo del ser humano, en el cual el cerebro y diferentes glándulas producen mensajes químicos que se comunican entre ellos”.



Detalló “que existen dos tipos de amor: el de pareja y el filial, el cual es maternal o paternal, y ambos son fundamentales para la supervivencia de las especies. En tanto, el amor consta de tres fases: el enamoramiento, el amor pasional o de consolidación, y el amor de compañía”. (elfinanciero.com.mx, 28/09/20). Ahí ‘ta, tan fácil, pero nos complicamos la vida, desde el hogar hasta los gobiernos. ¿Besos y no balazos? Bueno, eso es otra historia.



Una máxima persa dice: “Al decir de ciertos sabios antiguos, la simpatía entre los sexos es tan fuerte que aun en el caso de que en la Tierra no hubiera sino un solo hombre y una mujer –ella en el Occidente y él en el Oriente- los dos, sin embargo, se encontrarían y se hallarían por obra de la fuerza natural de atracción”. Y creo que esto va pa’ todas las inclinaciones amorosas. Lo que me recuerda que Sacha Guitry escribió: “Te deseo como si fueses la esposa de otro”. Quien también escribió: “¡Qué bonita estabas ayer noche por teléfono!”.



O sea, hay que echarle imaginación y creatividad al amor, si no se nos muere y nos morimos todos. Bueno, está bien, lo digo con Jaime Sabines otra vez: “Hay un modo de que me hagas completamente feliz, amor mío: muérete”.



Pos allá ustedes.



Los días y los temas



Mientras nos seguimos peleando y matando y amando (¿?), dice Mafalda:



*“A medio mundo le gustan los perros; y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau”.



*“El problema es que hay más gente interesada que gente interesante”.



*“La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil”.



*“¡Paren el mundo que me quiero bajar!”



*“Sí, ya sé, hay más problemólogos que solucionólogos, pero ¿qué vamos a hacerle?”



*“Si no haces cosas estúpidas cuando eres joven no tienes nada de que sonreír cuando estás viejo”.



De cinismo y anexas



Y Georg Christoph Lichtenberg dice: “El hombre ama la compañía, así sea la de una lámpara encendida”.



Ahí se ven.