Las termoeléctricas son, dice Quadri, violadoras del medio ambiente...

1.- Señala Gabriel Quadri de la Torre, quien en alguna ocasión “le tirara” a la presidencia de la república montado en una vetusta Combi, [ambientalista como es], que la termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), opera violando la ley tras transgredir lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, la cual señala las especificaciones de calidad de los petrolíferos, aplicable en todo el territorio nacional, acusó el socio director de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (SIGEA).



Esto sucedió en la presentación de los impactos que genera la central eléctrica localizada en Tula, Hidalgo, en la calidad del aire y en la salud pública de la entidad, Quadri de la Torre reveló que el combustóleo utilizado por CFE, contiene 4.4 por ciento de azufre, cifra superior a lo que permite la NOM.



“La central está violando la normatividad de combustibles y la viola de manera oficial según lo demuestran los mismos datos de la CFE, obtenidos a través de la plataforma de Transparencia”, acusó el ex candidato a la Presidencia de México en 2012.



Pero Quadri dijo más: Recordó que la NOM de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establece en zonas prioritarias un máximo no superior al 2 por ciento, y que “Para los corredores industriales y centros de población, se dispondrá de combustible con un contenido máximo de azufre de 2 por ciento en masa”, señala la NOM.



“La central demás de que viola la NOM, viola el equilibrio ecológico y protección al ambiente, además cae en violaciones de reglamentos del sector salud”, apuntó finalmente.



Allí queda su punto de vista.



2.- Otra más: El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que “si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprueba la consulta popular sobre la posibilidad de enjuiciar a cinco ex mandatarios “yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad, en este caso el poder judicial”.



Anticipó además, “que plantearía que el artículo 35 constitucional, que establece el derecho del pueblo a ser consultado, “es una simulación, letra muerta” y presentaría una iniciativa de reforma para que no se cancele la democracia participativa.



En la víspera de que la Corte discuta el proyecto del ministro Luis María Aguilar, [que sería hoy, seguramente], que plantea declarar inconstitucional la consulta, López Obrador pidió a los ministros que hoy recojan el sentimiento de la gente, aplicando preguntas. “Si no se puede hacer con el rigor metodológico de una encuesta, que lo hagan con algunas entrevistas, con gente de la calle.



También, “que tomen en cuenta cómo es que en 15 días, ciudadanos reunieron dos millones de firmas. ¿Qué está indicando este hecho, si se tiene sensibilidad? La gente quiere ser tomada en cuenta, independientemente del tipo de consulta. Es algo inédito”, agregó, que se obtuvieron esas firmas “sin dinero, sin patrocinadores, sin medios de comunicación haciendo promoción, sin la participación de partidos, ni del gobierno. Se corrió la voz y por las redes, y todo mundo ayudando”.



Pero una cosa es la ley y otra, bien distinta es querer que las cosas que se hagan con los sentimientos.



3.- El mexicano Jürgen Dammm Rascón, aclaró que el Lamborghini [cuyo precio base fluctúa entre los 196,000 y 196,500 dólares] que lució en redes sociales, era un sueño que tenía desde niño y aseguró que no está despilfarrando su dinero. [visto está que no tendré un Lamborghini]



"El tema de sacar el coche en estos momentos no es porque esté despilfarrando o gastando el dinero en tonterías”, aseguró el jugador que fichó en el mes de julio con el Atlanta United de la MLS.



“Como muchos ustedes saben, dijo, en Estados Unidos hay muchas facilidades de pago para tener este tipo de coches, fue por eso que lo hice”, agregó el futbolista mexicano nacido en Tuxpan, Veracruz, e hijo de padre alemán y madre veracruzana.



El ex futbolista de los Tigres de Monterrey, agradeció a su familia, sobre todo a sus papás, que le han sabido poner los pies sobre la tierra y a “saber invertir bien en casas, departamentos, en locales, en seguros de ahorro, de vida. He diversificado bien el dinero”.



No menos.



P.D.- Los coordinadores parlamentarios de oposición del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez; de MC, Tonatiuh Bravo y del PRD, Verónica Juárez, anunciaron que votarán en contra la desaparición de los 109 fideicomisos que plantea Morena este jueves [hoy] en el pleno de la Cámara de Diputados y acusaron un albazo para disponer de los recursos del Fondo de Protección contra los Gastos Catastróficos.



Bueno, al menos por lucha no quedará, aunque los arrollen...