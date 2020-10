Retroceso económico

*Paren el mundo: Mafalda

*IMSS... Volver al pasado

*Petardos entre morenos



Violencia, pobreza y corrupción, pudieran haber sido las tres referencias antisociales determinantes para que el electorado mexicano ejecutara un radical golpe de timón, dando curso a un nuevo gobierno que, en el escenario de sus inicios, nos refirió a los mexicanos el compromiso de “una cuarta transformación”, propuesta que de alguna forma pudiera empatarse con las tres históricas transformaciones por las que ha transitado el pueblo de México, encuadradas en los ámbitos de la Independencia, la Reforma y la Revolución...



Lo que nadie podría, en los tiempos actuales, definirnos con claridad, es el cómo habrá de ser calificada la administración gubernamental del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya cuando su sexenio forme parte de la historia, calificación que en realidad no es tiempo de asignar, pese a que en el primer tercio del sexenio se apuntan referencias elevadamente polémicas sobre las acciones aplicadas y los resultados registrados.



Y es que la realidad ante la población no es ni sombra de lo que se aspiraba, ciertamente por factores diversos, pero tales diversidades conforman parte ineludible de nuestro entorno, porque el pueblo y el país es el mismo, bajo circunstancias diferentes, cuyos escenarios no le restan responsabilidad a quien gobierna, y pienso trasladando el escenario a los ámbitos taurinos, lo apropiado de señalar, que un mandatario siempre se verá obligado a tomar el toro por los cuernos.



Al iniciarse la actual administración transformadora, México afrontaba una ola delictiva de dimensiones preocupantes, el oleaje delincuencial persiste dos años después, porque la tentativa inicial de inducir hacia los abrazos y no hacia los balazos, no registró resultados positivos y, ante ello, la sensación de inseguridad sigue presente y vigente en incontables ciudades, pueblos y carreteras del país, sin que se puedan apuntar logros significativos.



El estancamiento incluso sin el agregado de la pandemia, ha influido desde el año pasado en el crecimiento del desempleo, que sacude a todo el país, reflejándose su preocupante existencia en rancherías, pueblos y ciudades, incluyendo a la gran metrópoli que es centro de los poderes de la Unión... Todo México refiere cifras negativas en materia de plazas laborales, que insistimos, la pandemia agravó tales escenarios, pero el decrecimiento proviene de fechas anteriores, ello se tiene claro en el país.



Y es que no priva en la actualidad entre núcleos empresariales la sólida confianza para invertir, muchos son los que prefieren mantenerse al margen de tales proyectos, en espera de ver si se restablece la sensación de confianza, tanto en autoridades federales como en los espacios gubernamentales estatales e incluso municipales.



Es incuestionable que en un significativo número de empresarios de todo el país, privan dudas, inquietudes, incertidumbres sobre el panorama sociopolítico que se está presentando en el territorio nacional, panorama que aunado a los efectos derivados de la pandemia, así como de los cotidianos hechos delincuenciales, dan curso a una madeja de dudas que interfieren negativamente en proyectos de inversión y, en casos extremos inducen hacia el cierre no sólo de proyectos, sino de empresas en operación.



Todo el actual contexto socio-político hace reflexionar en que la inestabilidad (insisto) originada en parte por los efectos colaterales de la pandemia y la delincuencia, aunados a las tensiones que se registran entre los ámbitos políticos y empresariales, obligan en principio a calcular (como se dice entre los especialistas) que aún “no se toca fondo”, o sea, que seguiremos tratando de salir del declive, buscando el terreno parejo para reiniciar nuevas rutas hacia el desarrollo integral, pero no faltan efectos adversos que originan nuevos resbalones.



Ya se puede predecir cercanos al cierre del año, que tanto por la pandemia, como por el desacoplamiento que priva entre el actual Gobierno y los sectores productivos del país, las cifras no podrán reflejar a México con una economía saludable, por el contrario, las cifras resultarán mucho más anémicas que las advertidas el año pasado, lo que obviamente no es nada bueno ni para los mexicanos ni para quienes nos gobiernan, insisto, tanto en municipios, como en los estados y... ya no se diga en el Palacio Nacional.



Lo que se lee



Claro que muere convertido en un icono inmortal, no podría ser de otra manera el fallecimiento de uno de los humoristas gráficos más célebres en la historia, “Quino” como autor de Mafalda... Don Joaquín Salvador Lavado, de origen argentino, perdió la vida luchando contra un derrame cerebral, a la edad de 88 años, hoy le decimos adiós al brillante personaje que pasa a la historia universal, como un historiador gráfico de nuestros tiempos, creando un personaje que conquistó al mundo a quien bautizó como “Mafalda”, por vía de la cual fustigaba a los poderosos al tiempo que denunciaba injusticias sociales.



Hoy se recuerda aquella expresión repetitiva en todos los países externada por Mafalda: “Paren el mundo... Que me quiero a bajar”, personaje que recorrió la faz de la tierra traducidos sus textos a 27 idiomas, referencia que por sí misma habla de la grandeza de su autor.



Descanse en paz un hombre que aportó a la humanidad textos de elevado contenido social, figura notable que por lo mismo hoy es reconocido por la sociedad universal y se ruega por su descanso eterno... Gracias Don Joaquín.



Lo que se ve



El que el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentre afianzado financieramente hasta el 2034, es apunte referido por el titular de dicha Institución Zoé Robledo, que de manera natural impacta positivamente al personal del destacado organismo, pero sobre todo a quienes más tranquiliza y motiva es a los millones de afiliados al IMSS, organismo del cual depende no sólo su salud, sino parte de su bienestar en lo general, incluyendo en singular medida la etapa como adultos mayores.



Saludable sería para todos los mexicanos, que se encontraran los mecanismos apropiados, mismos que permitieran restablecer en favor de las actuales generaciones de jóvenes trabajadores, la garantía de una jubilación en mejores condiciones, modificando las últimas reformas sobre el tema para, ahora sí, de manera positiva retornar al pasado.



Lo que se oye



Con la genialidad que de siempre le ha caracterizado, el notable político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, de quien he referido su brillantez en entregas anteriores, apuntó en declaraciones al sistema de información veracruzano Al Calor Político, que la candidatura de Mario Delgado Carrillo, como aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, es una hechura del titular de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, quien pretende crear una estructura política en el país, obviamente favorable a su persona.



El hecho refleja frente al pueblo mexicano, que en todos los partidos políticos se hierben habas, porque de siempre en cuestiones de alcanzar el liderazgo, la lucha es sin cuartel, sabedores que la posición es “lucidora y a más de ello especialmente atractiva”.



La realidad es que, en los escenarios partidistas en el marco de los actuales días, ya “se alistan los listados” para las candidaturas a las respectivas diputaciones y alcaldías, a lo que debemos de agregar que vendrán también algunas gubernaturas, lo que refiere la restructuración de mandos políticos regionales, los cuales tendrán mucho que ver en la próxima elección presidencial y, es ahí donde la pedrada de Muñoz Ledo se convierte en petardo para Marcelo Ebrard... Ya se sabrá sobre el final de la historia, así como de los descalabrados.