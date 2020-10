El grupo Nahle-Exsome coloca alfil en la SCT

En su cuenta de Facebook se presenta como “político”, y se desplaya: “Nacido en Boca del Río, Veracruz, amante del ejercicio al aire libre, del trabajo en equipo y de la honestidad... Creo en la cuarta transformación y me dedico de lleno a generar bienestar”.Ramón Álvarez Fontán, empresario gasolinero de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río fue nombrado ayer por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, como nuevo Director General del Centro SCT de Veracruz a partir de este jueves.Sin duda su nombramiento fue un triunfo de los “conservadores”, de la clase empresarial, pues diversas representaciones de la Cámara de la Industria de la Construcción habían solicitado a la SCT que el nuevo director fuera un veracruzano, posición que se les ha concedido.En lo político, fue un triunfo del grupo del diputado federal Ricardo Francisco Exsome Zapata, a quien la mañana del domingo 2 de agosto pasado, en el puerto jarocho, jugo de naranja, lechero, canilla, bomba y tirados de por medio, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, no solo dijo de él que es el mejor de los diputados federales de Morena, sino que lo calificó como “un cuadrazo, un cuadrazo” para la alcaldía de la ciudad de Veracruz (Notiver, 03/08/2020).Hasta ayer cuando le dieron su nombramiento, Álvarez Fontán estaba siendo impulsado por el exalcalde priista de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, ahora moreno exsomista y también nahlista, para la candidatura a la presidencia municipal de Boca, pero se vio que el grupo nahlista prefirió sembrar en la SCT una cabeza de playa de cara a 2024.(Para mis jóvenes lectores que luego me reclaman que uso términos que no entienden, una cabeza de playa es la línea en la que se posicionan unidades armadas cuando desembarcan y comienzan a defender un área de playa, esperan a que desembarque todo el ejército, se organizan y entonces inician su ofensiva.)¿Es que el nombramiento es un efecto político colateral de la visita del sábado-domingo del presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto de Veracruz?El nuevo funcionario en efecto es amante del ejercicio al aire libre: al igual que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares suele ejercitarse corriendo muchos kilómetros en la costera jarocha, aunque él lo hace con grupos de jóvenes a los que promueve. Claro, aparte juega golf.Desde que Agustín Basilio de la Vega llegó al cargo en el gobierno de Felipe Calderón ningún otro veracruzano lo había ocupado.Álvarez Fontán no es nuevo en el servicio público. Fue Director General de Carreteras y Caminos Estatales del Estado en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, a raíz de lo cual le hicieron varias denuncias. Ayer, personas que trabajaron con él, a las que pedí referencias sobre su persona y sobre su actuación, a las que les creo sin reserva alguna, me dijeron que en su momento tocó intereses que incluso llegaban al Palacio de Gobierno y que como no permitió ilícitos procedieron en su contra.Los empresarios, pues, están de plácemes. Tienen toda la seguridad que concursará las obras que vayan saliendo y que tomará en cuenta a los empresarios constructores veracruzanos. Algunos que hablaron ayer con el columnista comentaron que si los apoyan crearán empleos y ayudarán a reactivar la economía en el Estado. Hasta hablaron bien de AMLO por el nombramiento.Mientras, en el Palacio de Gobierno, están como el chinito: nomás milando cómo el gobierno federal rueda el balón, pero no les dan jugada. La llegada del nuevo director del Centro SCT es una cuña que le meten al titular de la SIOP Helio Hernández Gutiérrez.¡Uf! ¡Uf! y ¡Recontrauf! En la encuesta del INE que decidió quiénes serán en definitiva los candidatos a la dirigencia nacional de Morena, de cinco solo dos varones pasaron: Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo.Lo que debió devolverle la respiración anoche al gobernador Cuitláhuac García Jiménez es que su gallo Muñoz Ledo, en la encuesta de reconocimiento obtuvo un porcentaje de 41.7% mientras que Mario alcanzó solo 27.1%.Sin embargo, falta la encuesta final, la buena, que se levantará del 2 al 8 de octubre.Si Porfirio pierde, la posición político-partidista del gobernador de Veracruz quedará muy debilitada de cara a la postulación de candidatos a cargos de elección popular para la elección del próximo 6 de junio, pero también para la de 2024.De qué tamaño será la preocupación del gober que hubo quienes aseguraron anoche que por primera vez en su vida lo vieron entrar a Catedral a misa de 7.Como decía el gran cronista de béisbol, Buck Canel: No se vayan que esto se pone bueno.¡Vaya! Por fin alguien del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez reacciona y actúa con responsabilidad en defensa de los intereses de miles de niños de educación básica, ante un serio recorte presupuestal que prepara el gobierno federal.El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, informó que hizo ya una petición formal a la Secretaría de Educación Pública para que la Subsecretaría de Educación Básica no desaparezca el presupuesto de Escuelas de Tiempo Completo de Veracruz por un monto de 300 millones de pesos.En el Estado están en riesgo mil 56 planteles, pues al retorno a las clases presenciales ya no tendrán recursos para operar. En esas escuelas los niños reciben también alimentación.Acepta con razón que por ahora ese recurso no se utiliza por las clases a distancia, pero argumenta que cuando se retorne a una nueva normalidad la SEV no tendrá recursos para operar las escuelas de tiempo completo.Esta petición se debe convertir en una cruzada en la que toda la sociedad debe involucrarse y apoyar al titular de la SEV, pues su petición es justa, razonable, y, sobre todo, en defensa de miles de niños y de su futuro.Zenyazen está demostrando al resto de los secretarios cuitlahuistas que lo cortés no lo quita lo valiente y que si la bandera del gobierno moreno, al que pertenece, es que primero los pobres, no se puede abandonar a niños que acuden a las escuelas públicas porque sus familias no tienen para pagarles centros escolares privados.Viéndole el lado político, es mejor que ellos abanderen peticiones justas y no se queden callados y sean sumisos, pues luego, ante su pasividad, otros toman la iniciativa y los dejan mal parados.La Academia Cordobesa, Asociación Civil, está invitando a un diplomado en Derecho Electoral, en modalidad virtual, en el que se abordarán temas de mucha actualidad ante el proceso electoral ya en marcha. Cuenta con el aval del Instituto Nacional Electoral (INE).Un módulo tratará sobre sistemas electorales y democracia, otro sobre partidos políticos, uno más sobre autoridades electorales, y el cuarto sobre procesos electorales en México.Sobre la convocatoria, informes e inscripciones se puede consultar en www.academiacordobesa.org/diplomado . Se anuncia una ponencia magistral de la doctora Tania Celina Vásquez Muñoz, consejera electoral del OPLE Veracruz, quien abordará el tema “Violencia política en razón de género”. Se les desea éxito.