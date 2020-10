... Poco más de un año le resta a la administración de la alcaldesa del municipio de Córdoba Veracruz, Leticia López Landero y por lo que se vislumbra, en su administración tampoco se concretará la añeja aspiración de los cordobeses de obtener la denominación de “Pueblo Mágico”, que la vecina ciudad de Orizaba obtuvo en el año 2015 y ha conservado desde entonces.Oficialmente la entidad veracruzana cuenta con seis Pueblos Mágicos, Coatepec, Xico, Papantla, Coscomatepec, Zozocolco y Orizaba y extraoficialmente se cuela Boca del Río.Versiones de distinguidos cordobeses coinciden en que el antecesor de la actual presidenta municipal, Jaime Tomás Ríos Bernal (2014-2017) ya había dejado muy adelantado el proceso para que la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal hiciera la declaratoria de Pueblo Mágico a favor de la ciudad de Córdoba, sin embargo, por diversas razones no se concretaron.Hace poco más de tres años, en enero del 2017, funcionarios de la Sectur que recorrieron por enésima ocasión la demarcación cordobesa, externaron su confianza en que esa histórica ciudad alcanzaría en breve la denominación de Pueblo Mágico, pues la administración municipal que encabezaba Ríos Bernal había cumplido con gran parte de los requerimientos establecidos como era entre otros, el programa de desarrollo turístico local.Sin embargo, todo el trabajo realizado se quedó en veremos, como las ganas de los cordobeses de obtener tan importante denominación.... Recuerdan los distinguidos cordobeses que el antecesor de la actual presidenta municipal, Leticia López Landero, había dejado incluso el producto turístico "Sierra del Café", que operaría para que Córdoba creciera turísticamente.¿Qué pasó?, ¿qué fue lo que detuvo tal nombramiento?, fueron preguntas clave a cordobeses que también coincidieron en que la inseguridad fue un factor determinante para que Córdoba no obtuviera la denominación de Pueblo Mágico.Delincuencia en general, asaltos, robos de autos y otros ilícitos, pero sobre todo los conflictos políticos que se fueron incrementando en los últimos tres años, fueron opacando el interés por hacer de Córdoba un Pueblo Mágico más en el estado de Veracruz.Por eso para los cordobeses es tan importante la próxima elección de presidente municipal, pues dicen, se requiere de una persona - hombre o mujer- que tenga la suficiente preparación y sobre todo la visión, para engrandecer la llamada Ciudad de los 30 Caballeros.Por cierto, dicen también los cordobeses, que el arquitecto José Javier Medina Rahme, es quizá, quien más ha trabajado para que Córdoba alcance tal denominación.... El doctor Cándido García Fonseca, recién publicó su libro, que seguramente no será el último, titulado “Aqua: adiós a 50 años de crisis monetarias”, texto con el que propone la construcción de un nuevo paradigma sustentado en un conjunto de condiciones básicas para promover la integración familiar, mejorar los sistemas de educación ya caducos, reducir la jornada laboral, limitar la robotización y fomentar la economía circular entre otros.Para ello, el doctor García Fonseca propone crear una moneda de reserva basada en el agua dulce limpia, utilizando el Sistema Métrico Decimal.... Comentarios y sugerencias al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar