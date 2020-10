Es Morena no AMLO

“Mario Morena, será presidente

Los miembros y simpatizantes de lo que se construye formalmente por primera vez como partido político con el nombre de Morena, deberían entender, si no lo han hecho, que la elección del 21 será entre los partidos hoy en agonía y el suyo, no entre los candidatos de partidos tradicionales hechos pomada por el Movimiento de Regeneración Nacional que lideró Andrés Manuel López Obrador, y el partido Morena.Más sencillo, una cosa es el loprezobradorismo y otra el partido que se estructura en todo el país, que se dedica a elegir a su dirigencia nacional y las estatales.Si Andrés Manuel López Obrador logra con su discurso, o mediante presencia física que es muy difícil porque legalmente estará impedido, hacer campaña a favor de los candidatos de Morena, es muy posible que gane la elección de lo contrario todo dependerá de los candidatos que compitan contra ellos y del sentir ciudadano en cuanto a los resultados del trabajo que han venido haciendo los colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete, e incluso los gobernadores de cada estado donde son de origen lopezobradorista.En Veracruz la elección de la dirigencia estatal no tiene complicaciones, Esteban Ramírez Zepeta no tiene adversario al frente, él joven identificado plenamente con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, va en caballo de hacienda en la campaña que hace para llegar a la dirigencia, será el que gane la encuesta y el primer líder estatal de Morena, pero en el altiplano los ánimos se calientan en la elección por la dirigencia nacional de Morena, y el ex presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo, arremete en redes sociales contra su principal contrincante, Mario Delgado, al que acusó de contratar espectaculares millonarios para ganar la contienda.“El candidato a la presidencia de Morena, Delgado de ideas, imagen pública y convicciones, utiliza de modo desleal e ilegal la figura del Presidente de la República con el que gráficamente se cobija en espectaculares millonarios”, dijo Muñoz Ledo.Pero no paró ahí, en otro tuit rebautiza a Mario Delgado evocando al famoso Mario Moreno “Cantinflas”:“Se rebautiza con el nombre de MARIO MORENA para evocar al gran comediante mexicano. Así se autodefine como 'el Cantinflas' de la política. Ya lo sabíamos”, puntualizó Muñoz Ledo.Ayer jueves, 29 diputados de Morena, exigieron a Mario Delgado que transparente el destino del presupuesto que recibió la bancada del partido los primeros 16 meses de la legislatura.Y aunque Muñoz Ledo y la otra aspirante Yeidckol Polevnsky, a quien relacionan sentimentalmente con Raúl Salinas, digan que si pierden la contiendan se mantendrán unidos en el partido, es muy difícil pensar que el maestro Muñoz Ledo se deje perder la última batalla política de su vida y la que se ostenta como fundadora del movimiento que llevó a López Obrador al poder, la señora Polevnsky, también agache las orejas para que el representante del canciller Marcelo Ebrard, la Morena Delgado, la humille... el rompimiento está en puerta, lo ideal sería que ganara Muñoz Ledo porque ante eso Mario Delgado y la señora Yeidckol, se cuadran.Así las cosas, la elección del 21 es impredecible, tanto en las 15 gubernaturas como en las de diputados federales y locales, la pesada losa que ya carga la 4T difícilmente la podrá arrastrar el discurso de un Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo sobre lo mismo, culpar de todo al pasado.Próximamente, el Congreso de la Unión votará una iniciativa que, mediante la reforma a 18 leyes y la abrogación de una, extingue 54 fideicomisos públicos que apoyaban a diferentes sectores y actividades, entre las que están la ciencia y la tecnología, el cine y la cultura, la protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos (otras áreas y sectores incluyen deportistas de alto rendimiento, víctimas del delito, trabajadores agrícolas, desastres naturales, cooperación internacional, biotecnología y seguridad, entre otros).Los fideicomisos públicos son un vehículo legal que sirve principalmente para tres cosas:Separar el financiamiento público y privado de los ciclos políticos.Transparentar el gasto en estas áreas conforme a reglas fijas, evitando la discrecionalidad del poder ejecutivo.Hacer más eficiente la operación porque evitan la burocracia de las dependencias oficiales y permiten diseñar y fiscalizar adecuadamente proyectos de mediano y largo plazo.Al poner el dinero en fideicomisos en lugar de manejarlo como gasto corriente del gobierno, se evita que sea sujeto de negociaciones políticas y jaloneos que, año con año, se hacen en la Cámara de Diputados al momento de aprobar el presupuesto anual.Gracias a eso es que se puede planear con certeza proyectos multianuales, como los que requieren la investigación científica y la gestión cultural (por ejemplo, la producción de películas). Además, los fideicomisos tienen reglas sobre transparencia y sobre cuándo y quiénes deciden en qué se gastan los recursos, permitiendo la participación ciudadana y transparentando las razones por las cuales se gasta en una cosa y no en otra. El Dictamen que pretende extinguir los fideicomisos intenta justificarse en la necesidad de "eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos" y la de tener recursos adicionales para combatir la pandemia del COVID-19, así como garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar. Eso es falso. Los recursos que están en estos fideicomisos no alcanzan para enfrentar la crisis económica ante nosotros; tampoco son opacos y discrecionales... al contrario, los fideicomisos públicos ¡fueron creados para combatir la discrecionalidad y la opacidad que caracteriza a nuestra política!Líderes estatales de los partidos PAN, PRD y PRI advirtieron ayer que las últimas cuatro reformas al código electoral de Veracruz, preparan una elección a modo en el 2021 donde se beneficie Morena, el partido en el poder.En conferencia de prensa, los líderes del PAN, PRI y PRD, Joaquín Guzmán Avilés, Marlon Ramírez, y Sergio Cadena, respectivamente advirtieron que las recientes reformas buscan “inmovilizar” a los partidos políticos al recortarles las prerrogativas, concentrar en las cabeceras de Distritos el conteo de los votos y dejar sin vigilancia las más de 5 mil 300 casillas locales.Además, buscan eliminar el Programa de Resultados Preliminares (PREP) para dejar en “un punto ciego” a los ciudadanos y a los medios de comunicación.Los líderes del PRD, PAN, y PRI advirtieron que, si el Poder Legislativo aprueba las reformas al Código Electoral de Veracruz, solicitarán al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encargue de organizar, administrar y calificar las elecciones del 2021.Hay que recordar que la diputada del partido Morena, Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar el Código Electoral de Veracruz previó al desarrollo de los procesos electorales.Según Mónica Robles es necesario “realizar precisiones al citado Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, por lo que se propone reformar algunos preceptos para evitar el mayor número de incidentes durante su desarrollo”.Al respecto, el dirigente del PRD, Sergio Cadena informó “estamos aquí para denunciar que el gobierno del estado, el poder legislativo, y el Organismo Público Local Electoral están preparando una conspiración para atentar contra la democracia, la transparencia, equidad y legalidad. El partido en el Poder está aterrado ante las encuestas que han realizado, tienen miedo de que van a perder las próximas elecciones"Esto se pone que arde...Ahora hay que someter a consulta la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.