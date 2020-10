Vitales son los contrapesos

*Inquietudes en el INE

*La Corte y expresidentes

*Tensión en las aduanas



No son pocos los que han identificado con “aparente claridad” (o deberíamos de referir con “contundente certeza”) que en el transitar de la vida partidista mexicana, en los tiempos actuales (o deberíamos señalar “desde ya algún tiempo atrás”) PRI, PAN, PRD, PVEM y otros más, incluyendo a espontáneos candidatos “independientes”, son organismos y personajes que, si por sus hechos los identificáramos, encontraríamos que conforman y conformarán exactamente, como dicen los mexicanos: “Los mismos gatos, pero revolcados”.



Hechos en tales contextos se han generado siempre en nuestros entornos electorales y gubernamentales, tanto para el bien, como para el mal, referencias todas ellas que la ciudadanía las conoce y obviamente las tiene presente, citemos en principio un lado positivo de tales usos y costumbres en la administración pública:



El municipio de Orizaba en tierras del estado veracruzano (sitúo la ubicación porque luego me leen en París, Berlín, las Islas Canarias o Nueva York y, podrían no ubicar en dónde se encuentra Orizaba) han tenido en los últimos tiempos una serie de alcaldes que, incluso con calzador arribaron a la candidatura, pero tienen la característica que podrían ser referidos con orígenes en la misma cepa socioeconómica, hecho que afortunadamente para los orizabeños les ha funcionado positivamente...



El listado al que me refiero como alcaldes orizabeños es: Emilio Stádelman López, Juan Manuel Diez Francos (dos veces), Hugo Chahín Maluly, y actualmente Igor Rojí López.



Figuras distintas, estilos diferentes, pero con una clara intención de respetar el derecho de los orizabeños para vivir en un mejor municipio... Se podría apuntar en el tema orizabeño que la alcaldía, en las últimas administraciones, no ha sido controlada por partidos políticos y que, incluso, a los citados personajes no se les podrían considerar como activistas en los ámbitos partidistas, salvo cuando se les presentó la oportunidad de alcanzar la candidatura y contender en los respectivos comicios.



Tales escenarios son indicadores de que en el conglomerado social, de toda región y del mismo país, existen ciudadanos mexicanos que nunca han sido políticos encumbrados, que incluso no militan de hecho en ningún color partidista, pero que podrían servir a sus municipios, estados o al mismo país, si las corporaciones partidistas dirigieran la mirada a tales sectores de la colectividad en lo general.



En mi transitar en los marcos de la actividad laboral, conocí y traté a un candidato a gobernador veracruzano que su política fue, no adoptar en su campaña “precisamente prácticas partidistas”, que no resultaran realmente insalvables, a más de ello no se calificaba como “grillo político”, sino como un economista comprometido con impulsar una entidad hacia la prosperidad, que bien podría convertirse (con el empeño de todos) en “el granero y yunque de la nación”, o sea, desarrollo agrícola y fortalecimiento industrial.



Fue Don Agustín Acosta Lagunes, un gobernador que se auto identificaba como “apolítico”, figura realmente ejemplar para las tierras jarochas, modesto en su vida cotidiana y enérgico así como acertado en sus determinaciones, sus enemigos en campaña lo calificaban como “burócrata inexperto”, e incluso a los periodistas les sorprendían “sus desplantes”, incluso con algunos de ellos registró fuertes fricciones, pero al final de su administración se advertía un Veracruz con mayor dinamismo socioeconómico y mejores perspectivas de desarrollo.



Y recurro a tales memorias porque ya es tiempo de que la sociedad dirija la mirada hacia los cercanos procesos electorales, donde la Cuarta Transformación pretende nuevamente arrasar y, está claro que sobre su ejercicio gubernamental y legislativo, se advierten reflejos de notorios desacuerdos, sin que ello quiera decir que se encuentran contra la pared.



Pero siempre se ha referido aquello de que nunca será aconsejable depositar en la misma vertiente, ni todo el poder, ni todo el dinero, por lo que el ciudadano de manera razonada y cimentada en la experiencia histórica, debe adoptar la utilidad de “los contrapesos”... Por ello en los ámbitos municipales se creó el cuerpo edilicio (síndicos y regidores) con voz y voto, que juntos son con una misma opinión más que el mismísimo alcalde.



Hoy nuestro país afronta severos problemas de diversa índole, que al margen de si fueron originadas por el actual gobierno o no, es obligado afrontarlas con singular sentido común y en los marcos de la inmediatez y la efectividad, tengamos la edad que usted guste, ninguno de nosotros, los mexicanos, hemos transitado en nuestro país por escenarios tan complejos como los actuales, por lo que se podría coincidir, en que nunca afrontamos una hecatombe financiera de las dimensiones por las que hoy transitamos, misma que se agigantó por los impactos directos y colaterales de la pandemia.



Se debe agregar a tal retroceso, los escenarios negativos en materia de productividad, seguridad y desarrollo integral, que arrastramos de tiempo atrás, pero que no refieren avances optimistas en los días actuales, sino por el contrario, se han elevado en su complejidad.



Es ya urgente, por todo lo que padecemos, un gobierno real y notoriamente plural, que refiera en su entorno estructuras plurales, con opiniones diversas y con propuestas distintas, que se conviertan en aprovechables aportaciones no sólo para la vida democrática, sino para el desarrollo integral y la tranquilidad social, lo que sólo será posible si, tanto en la Cámara de Diputados locales y federales, como en el recinto de Senadores, persisten con mayor presencia criterios diversos, por lo mismo, gobernantes y electores, deben revalorar la importancia del pluralismo en la vida institucional, incluyendo en los marcos judiciales.



El perfil de la vida congresista no es de sumar, ni de restar, sino de actuar con apego a la legalidad y criterios razonables, para salvaguarda los principios rectores que destacan nuestras leyes, todas ellas enfocadas incuestionablemente hacia el beneficio y el desarrollo integral de la sociedad, siempre apegadas a lo que es legal y a lo que es considerado como justo.



El reto electoral ya próximo es que en México, los municipios, los estados y el territorio nacional en lo general, registren un proceso electoral no sólo apegado a la legalidad, sino con la ejecución de sufragios que permitan la conformación de un escenario de aportación legislativa, que otorgue reales posibilidades de avanzar hacia el desarrollo integral tanto empresarialmente, como en los marcos del conglomerado social en lo general, todo ello, al margen de inclinaciones partidistas... Ya veremos.



Lo que se lee



Mucho se difunde sobre las tendencias oficiales en nuestros días, para “transformar” organismos electorales en todo el país, hecho que ya inició su aplicación en ámbitos federales y que se habrá de trasladarse a los espacios estatales.



Y la interrogante primera que ante tales referencias surgen al paso de los días, en referencia a si los procesos electorales pasados que dieron como resultado un golpe de timón a la estructura gubernamental... ¿No refieren por sí mismos su nivel de legalidad, rectitud y eficacia?... Por qué entonces ahora se habla de una “especie de purga” e incluso, la búsqueda de cambios radicales en tales esferas, que son las responsables de haber acreditado el triunfo electoral de quienes hoy proponen su transformación.



Nunca debemos hacer hacia un lado aquel viejo consejo emergido de la inteligencia de nuestros antepasados: “Evita hacer cosas malas que parezcan buenas”... ¿O será “al revés volteado”?



Lo que se ve



La verdad, para nadie es extraño que en las aduanas del país de siempre se han cometido arbitrariedades, por lo que es apropiado que se ejecuten acciones de limpieza en ese ramo, situación que de la misma forma debe aplicarse no sólo en los marcos de la legalidad, sino también con las normas que refieren los buenos modales... Ya veremos los resultados al final de la historia, porque se registra significativa tensión en dichos espacios.



Lo que se oye



De hecho, se cierra la semana con la noticia y los comentarios sobre el dictamen de la Suprema Corte de Justicia del país, en el que se considera como constitucional la realización de consultas contra expresidentes mexicanos.



Claro que tal dictamen abrirá debates en todo México, incluso con repercusiones internacionales, sobre ello mucho se evaluará y más aún se comentará... Disfrute Usted, apreciado lector, de un excelente fin de semana... Y gracias por el favor de su atención.