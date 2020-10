Y Trump se contagió

Desde que llego la pandemia a tierras norteamericanas (15 de enero de 2020 al sur de Seattle), el presidente de Los Estados Unidosal Covid-19, y se mostró escéptico sobre la enfermedad, pese a los estragos que día a día generaba a lo largo y ancho del territorio estadounidense.En la mayoría de las conferencias de prensa realizadas desde La Casa Blanca ridiculizaba los riesgos de la enfermedad, a grado tal que siempre, afirmando, como alguien que usted también ha visto y escuchado territorio abajo del Río Bravo, que la misma no servía para nada, independientemente que médicos-científicos de todo el mundo la recomiendan para evitar en más del 80 por ciento el contagio.Las consecuencias de tal desparpajo están a la vista: 7 millones 360 mil contagiados acumulados y hay, en ese país, 210 mil fallecidos hasta hoy lunes 5, la cifra más alta en el mundo; y su Presidente, el incrédulo inquilino de la Casa Blanca llevado, desde la tarde del pasado viernes 2 en helicóptero, al hospital militarpor recomendación médica.Se tendrá que aislar, dice su doctor personalpor lo menos 10 días, pensando en un escenario de reacción favorable del Presidente al virus del Covid-19, considerando que será atendido por médicos-especialistas conempero su edad (74 años), no presagia esos buenos deseos de su personal médico, ya que de acuerdo a las estadísticas las personas entre 64 y 74 años con Covid-19 en Los Estados Unidos tienen 5 veces más probabilidades de necesitar atención hospitalaria (oxigeno-intubación), y 90 veces más probabilidades de morir que alguien de 20 años.Según el Centro para la Prevención y el control de Enfermedades de Los Estados Unidos (C.D.C por sus siglas en inglás), 8 de cada diez muertes en ese país por Covid-19 han sido en personas mayores de 65 años, lo que a querer o no, pronostica una recuperación del Presidente Trump de pronóstico reservado, lo que conlleva a una pregunta: ¿Qué va a pasar con la campaña presidencial, dado que al día de hoy, sólo faltan 28 días para la elección presidencial (se efectuará el martes 3 de noviembre)?El contagio le llegó pues al Presidente Donald Trump, por andar jugando a la ruleta rusa, en el peor momento, cuando más requería de hacer campaña porque de acuerdo con las encuestas de la última semana de septiembre se encontraba a casi 7 puntos de su rival, el demócrata Joe Biden a nivel nacional >50.4 del candidato demócrata contra 43.2 de Trump<; y por lo que se refiere a los estados claves, con los que ganó en 2016, de acuerdo a la Constitución Federal estadounidensecomo Florida, Biden lo aventaja 48.7% contra 47.4 de Trump; Pennsylvania Biden lleva 48.6% contra 44.5% de Trump; Michigan: Biden 49% contra 42.6% de Trump; Wisconsin Biden 50.3% contra 43.8 por ciento de Donald Trump, lo que le daría el triunfo al candidato del partido demócrata Joe Biden con 239 votos (77%), contra 143 de Trump (22%) del Colegio Electoral, y sería el estado de Texas, eminentemente republicano, el que le completaría los 31 votos faltantes para erigirse Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos (se requierenpara ganar la elección presidencial), ya que aventaja el demócrata al republicano por 5 puntos, de acuerdo a la encuesta del diario The Dallas Morning News y la Universidad de Texas.Pasa por mi mente en este instante el momento en que Donald Trump se había burlado de su oponente la noche del 29 de septiembre, en el primer debate celebrado en Cleveland Ohio, por usar el cubre-boca “Puede estar hablando (Biden) a 200 pies de distancia y lleva la mascarilla mas grande que haya podido ver” le dijo. Hoy, por no usarla él, le pasó factura el destino.Creo que, por tratarse del presidente de uno de los tres países mas poderosos de la tierra, se salvará del coronavirus Donald Trump, pero también creo que el Covid-19 solo le dará la puntilla a la derrota que tendrá el presidente-candidato a la reelección. El factor principal de esa derrota será, indudablemente, las acciones gubernamentales que instrumentó en estos casi 4 años de su mandato.