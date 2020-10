Endeudamiento sostenible

“Morena es mucho pueblo

para tan poco dirigente”

López Obrador

El secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, José Luis Lima Franco, en entrevista con El Economista, habló de los resultados del trabajo que viene realizando en el renglón de las finanzas públicas veracruzanas donde, en virtud de las acciones emprendidas en los últimos meses para mejorar las finanzas, y a raíz de la reestructuración de la deuda el año pasado, por primera vez, la entidad ha logrado tener los tres indicadores en verde del Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera.El funcionario estatal explicó que lo anterior mejora la calificación crediticia y por ende, la entidad se vuelve en un nicho ideal para invertir, más en época de crisis, “con estos ajustes podemos atraer inversiones y enfrentar el 2021”, dijo Lima Franco.Y es que la semana anterior Fitch Ratings subió la calificación de largo plazo en escala nacional del estado de Veracruz a “BBB+” desde “BBB”.El secretario recordó que la entidad llegó a tener una calificación “B” debido que las finanzas locales se dejaron en un estado precario y “con endeudamiento desmedido”; por ello, el objetivo de la actual administración, encabezada por Cuitláhuac García Jiménez, es llegar en el 2024 a una calificación “AA”.“Creemos –comentó- que todas las políticas que se han hecho de austeridad, de contención de gasto, de reducción, de eliminación de algunas cosas, de privilegios, nos han permitido liberar recursos. Veníamos pagando una tasa de interés muy alta, un poco por la imagen que tenía Veracruz, la falta de confianza. Afortunadamente todas las medidas que hemos implementado, aunado con la mayor transparencia, a la mejora en los indicadores, nos hicieron mejorar la confianza hacia Veracruz”.Los resultados de un trabajo eficiente, dentro de la administración pública, es la mejor carta de presentación de un funcionario... como dice el refrán popular: Trabajo mata grilla.El aspirante a la dirigencia estatal de Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, se pronunció a favor de que la elección interna del partido se resuelva con una encuesta a la militancia y a los simpatizantes de Morena, ya que es el método más democrático, “el que más legitimidad le dará al próximo dirigente, el que le da voz a todos nuestros militantes y además evitará que se generen dudas respecto al proceso de elección, es el método indicado para eliminar cualquier sospecha de imposición”.Esteban Ramírez, señaló que hay quienes se quejan de que su aspiración a la dirigencia estatal se trata de una imposición, “si fuera así, no estaría yo recorriendo los municipios, hablando con la militancia, escuchando las necesidades de cada uno de ustedes”, explica con toda claridad. Insistió que a pesar de todo, sin importar los resultados que arroje el proceso interno de Veracruz, se debe estar unidos y organizados para enfrentar a la oposición.El virtual dirigente estatal de Morena en Veracruz comenta: “miren que ya por ahí se andan uniendo el PRI, el PAN y el PRD, ahora sí como dicen: el diablo los hace y ellos se juntan”.El que ya no ve lo duro sino lo tupido es el superdelegado Manuel Huerta Ladrón de a de veras. Lo han señalado, desde que inició sus funciones, de acosar al personal femenino, sin embargo no existe ninguna denuncia formal al respecto, o sea pura “grilla”, lo que sí fue serio es la demanda que por el delito de abuso sexual impuso en su contra una de sus colaboradoras quien, según versiones, permitió todas las propuestas que uno de los mejores amigos del Presidente López Obrador le hizo, comenzando por ingresar de manera voluntaria a un centro de confinamiento temporal y dejarse llevar, para luego del tirito, lanzarse contra “el jefe”.Lo último de Manuel Huerta es lo que está pasando en la Escuela Telesecundaria Gregorio Torres Quintero de la comunidad de Zihuateo, en el municipio de Los Reyes, Veracruz, que resultó ganadora de los veinte millones de pesos de la rifa del Avión Presidencial, y que fue despojada el boleto ganador por parte de personal de la delegación de bienestar del Gobierno Federal en el estado de Veracruz.Pobladores de la comunidad de Zihuateo del municipio de Los Reyes exigieron la presencia del delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara para que explique por qué funcionarios bajo su mando se llevaron el boleto de la rifa del avión presidencial y sobre todo, que diga por qué la Secretaría del Bienestar debe inmiscuirse en las obras que realizará la comunidad con el premio de los veinte melones que ganaron en la pasada rifa.Apostados con cartulinas en la explanada de la Telesecundaria “Gregorio Torres Quintero”, los inconformes acusaron que el pasado 28 de septiembre, acudieron a la vivienda de la Tesorera del Comité de Padres, el delegado del INPI en Zongolica, así como el delegado regional de Bienestar, Dagoberto Valverde y la titular del INPI en el estado, Magdalena Hernández y tras presionar a la madre de familia, esta le entregó el boleto premiado de la lotería con el número ganador de la rifa del avión presidencial cuyo premio es de veinte millones de pesos libres de polvo y paja...¿Pues no que muy limpios, honestos y puros?.Padres de familia advirtieron que no se dejarán intimidar y que “ese dinero que ganaron (20 millones de pesos) se destinará para la comunidad y no se politizará como pretenden hacerlo, porque vienen las elecciones y no nos vamos a dejar engañar, mucho menos nos vamos a dejar intimidar”.Hacemos eco en este espacio de la petición que nos hacen los vecinos del cementerio de 20 de Noviembre, exigiendo al alcalde (de pachorrudo no lo bajan) para que mande a chapear, el mencionado cementerio que se encuentra cundido de matorrales y, por tanto, convertido en centro reproductor de miles de mosquitos que atacan a los habitantes de las calles que rodean el panteón, con la posibilidad que se trate de mosquitos trasmisores del dengue.Nos comentan que todos los vecinos son xalapeños honorables que cumplen puntualmente con el pago de sus impuestos, año con año; el predial y todos los agregados que le han sumado al recibo como agua y saneamiento y limpia pública, por lo tanto están en condiciones de exigir que cuando menos se mantengan limpias de yerba áreas como el panteón donde hoy, la maleza rebasa la altura de las bardas.No es justo que el alcalde exponga la salud de los ciudadanos por inepto e indiferente, si ya no quiere seguir en el cargo, si como se ve ya se cansó de “trabajar” porque en su otra fuente de ingresos (la UV) no lo hace y le pagan muy bien, que le deje el cargo, el tiempo que le falta a otro xalapeño que si tenga ganas de cuando menos mantener limpia la ciudad.Grito valiente el del Pediatra Oncólogo del Hospital Regional de Veracruz Sergio Gómez, quien a través de un video denuncia que no hay medicamentos en el mencionado hospital y que se están dejando morir a niños con cáncer en el estado."Si me pasa algo, les prometo que los papás de onco harán una pequeña revolución", advierte el médico ante el temor de represalias para denunciar la falta de los medicamentos: ¡No es un honor morir por Obrador!, ¡No es un honor morir por culpa de Alor!... remata su denuncia el galeno.Escríbanos a [email protected]