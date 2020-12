¿Los bienes del IPE, siguen allí?

1.- No hay plazo que no se cumpla y éste, según el Presidente AMLO, se cumplió: Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, informó este miércoles el propio Ejecutivo Federal.



Sin embargo, en un tuit, el mandatario agregó que Romo seguirá siendo su principal enlace con el sector privado.



“Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”, añadió López Obrador.



Como se sabe, en 2017, don Alfonso Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 propuesto por Andrés Manuel López Obrador, así como coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial.



Dice la currícula que el señor Alfonso Romo Garza es Ingeniero Agrónomo por el Tecnológico de Monterrey. Antes de ser jefe de la Oficina de Presidencia fue presidente del Consejo y Director General del Grupo Plenus. El empresario mexicano creó una compañía de semillas de vegetales, formó una corporación de seguros, fue inversionista fundador de una compañía creada por el Dr. Craig Venter para desarrollar y comercializar tecnologías genómicas sintetizadas.



El ingeniero ha recibido reconocimientos por instituciones globales, como la medalla 'Pablo Picasso', por trabajar intensamente para recuperar y conservar la Selva Lacandona. Asimismo, fue honrado con el reconocimiento Orden Ecuestre Pontificia del Papa San Gregorio El Grande, que otorga la Iglesia Católica.



En noviembre de 2017, recibió el Grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Chiapas por su compromiso con la educación y labor social a lo largo de su trayectoria.



Representó a México en dos Juegos Olímpicos en el deporte ecuestre (Atlanta 1996 y Sídney 2000), así como en el Campeonato del Mundo La Haya 1994.



Romo es miembro del consejo del Instituto Atlántico de Gobierno, una institución educativa fundada y dirigida por el ex presidente de España, José María Aznar. Asimismo, es miembro del patronato y consejero de la Fundación para las Letras Mexicanas, además ha sido miembro del Consejo de Directores de diversas empresas nacionales y multinacionales.



En fin, ayer terminó su ciclo como funcionario federal. El regiomontano, seguramente, vuelve a lo suyo.



2.- Cuando se trata de componer el vuelo, vienen las tormentas y todo lo echan a perder. Véase si no.



Precisamente en la tormenta de las deudas que pesan sobre Interjet, el pasado martes el empresario Alejandro del Valle se volvió presidente del Consejo de Administración de la aerolínea, como ya se había informado, y Carlos Rello quedó como director general de la empresa.



Por otra parte, sin embargo, “se detalló que tanto Miguel Alemán Velasco como su hijo Miguel Alemán Magnani ya no cuentan con cargos de control en la empresa y a partir de ahora quedarán con “cargos honoríficos como fundadores de Interjet”.



Sobre Interjet se acumulan cinco días seguidos de incumplimientos con usuarios que ya habían pagado servicios, cinco quincenas de impago a sus trabajadores, así como deudas con proveedores y distintas instancias del gobierno, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Además, Alejandro del Valle invertirá hasta 90 por ciento de los 150 millones de dólares que en julio pasado se anunciaron como recursos para intervenir en la crisis de la aerolínea.



“Este capital permitirá hacer frente a los compromisos laborales, fiscales y con proveedores de la empresa, además de generar capital de trabajo para potenciar el crecimiento de la aerolínea”, aseguró la empresa en un comunicado.



El nuevo tatiasca de la línea agregó que también se podrán comprar más aeronaves y desarrollar una campaña de relanzamiento para recuperar la confianza de los pasajeros, “a quienes se les ofrece una sentida disculpa por todos los contratiempos generados en los últimos días”



Sobran los morrales.



3.- Lo de Trump es cosa juzgada, aparentemente, pero de que seguirá fiel a su obsesión de seguir en la Casa Blanca, lo hará. Es sabido que todos los que lo rodean se están yendo discretamente a buscar otros aires.



Él se lo buscó.



4.- Desaparición por goteo, uno a uno de los bienes inmuebles propiedad del Instituto de Pensiones del Estado se van quedando en la bruma de la desinformación. A la Directora le costará mucho trabajo informar a los derechohabientes: activos y jubilados ¿dónde andan?



¿O seguirán la ruta de los fideicomisos federales?