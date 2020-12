Hoy, más ejecutados que nunca

“El uso del cubrebocas no es

indispensable, insiste AMLO”

Orate

En Martínez de la Torre, sobre la carretera, dejaron un cuerpo mutilado el cual fue encontrado la mañana de ayer; en la misma fecha, fuera de una escuela en Rinconada, se encontró otra bolsa con restos humanos; en Cosoleacaque la policía fue alertada de la presencia de un ejecutado... y así, es la historia de todos los días que los veracruzanos encontramos en los medios de comunicación. La violencia no cede, se entiende que la presencia de los siete cárteles (a la 4T le dejaron seis y ellos aportaron otro) es el resultado de tanto asesinado, descuartizado y depositado en bolsas en las calles de las ciudades.En Xalapa los comerciantes, de todos tamaños, formales e informales, los propietarios de talleres y hasta los peluqueros, son víctimas del cobro del “derecho de piso” que los delincuentes han impuesto desde hace muchos años, si mal no recordamos desde el gobierno de Fidel Herrera. Y nadie se atreve a denunciar nada porque el costo es la vida, por eso las autoridades tranquilas, o más bien ladinas, niegan la existencia del fenómeno y llaman a los afectados a denunciar. Ni que fueran suicidas para hacerlo, saben la suerte que correrán ellos o alguno de sus familiares, por lo tanto, la impunidad para la comisión de este y de todos los delitos en Xalapa, es el manto protector con el que confiados los delincuentes hacen de las suyas.Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, hace unos días presentó su comparecencia ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública, integrada por los diputados Erik Iván Aguilar López, presidente, José Manuel Pozos Castro, secretario, y la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal, ante quienes expuso la ruta de trabajo, las acciones implementadas en la materia y los resultados obtenidos durante el segundoaño de gobierno de la presente administración; Hugo luciendo su clásica sonrisa de oreja a oreja.Eso sí, el Secretario reportó el estado en que recibió la dependencia: sin estrategia para enfrentar el problema delictivo; un número limitado de cuatro mil 500 elementos operativos para atender a más de ocho millones de habitantes, un cuerpo policial con sueldos bajos y capacitación deficiente, una infraestructura de comunicaciones frágil y un parque vehicular deteriorado por falta de mantenimiento, o sea el discurso de su tío Andrés Manuel López Obrador, quien culpa de todo a quienes les antecedieron aunque lleven dos años en el poder, cometiendo tropelías peor que las que cometieron sus antecesores. Dos años han sido más que suficientes para enderezar el rumbo y tener en la cárcel a los responsables priistas y panistas, de las atrocidades del pasado no que los de la 4T solo usan sus nombres para justificar su ineficiencia y las torpezas que cometen, además de los actos de corrupción en que incurren, peores que los duartistas, por ejemplo.Gutiérrez Maldonado dijo a los avispados diputados que, para atender las deficiencias, “emprendimos acciones específicas atendiendo las políticas del titular del Ejecutivo del estado (¿pero cuál?), como son la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el uso eficiente de los recursos públicos y propiciar la participación activa de la sociedad organizada...” ¿Nos podrían decir qué sentimiento se experimenta con esta afirmación: risa o coraje?Hugo aseguró que el Gobierno de Veracruz no ha escatimado recursos para el desarrollo de la corporación policial, bajo procesos de depuración y evaluación y la implementación de programas de mejora y profesionalización que contribuyen también en su relación con la ciudadanía. En la dignificación de los policías, Veracruz ascendió al décimo lugar nacional dentro de las entidades con policías estatales mejor pagados en México. El sueldo neto de cada policía incrementó 20.6 por ciento quedando en 14 mil 667.5 pesos mensuales. ¿Y por qué no menciona las “extras” que se ganan nuestros policías por colaborar en otro tipo de giros, a poco no sabe?Total, para no cansarlos con tantas mentiras, don Hugo mostró un panorama de eficiencia en el combate a la delincuencia, el cual choca y se desvanece ante la realidad, como los ejemplos que ponemos en el primer párrafo de estos APUNTES. La violencia en Veracruz peor que nunca, prueba de ello son los cadáveres que a diario aparecen a lo largo y ancho del territorio. La Seguridad Pública en la entidad, otra de las enormes fallas de este gobierno integrado por ineficientes... Hasta parece concurso para ver quién es el más corrupto y quien el más torpe.La política es de circunstancias, ese es un principio básico para caminar por esos rumbos, quien trata de ignorar esto o lo ignora, simplemente no avanza, si las circunstancias lo favorecen en determinado momento, debe jugar con ellas para construir un camino por el cual pueda transitar con cierta confianza, crear las circunstancias para hacerse un espacio en el que pueda permanecer cuando menos un tiempo.Entendemos que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien nunca había estado en la política (fue diputado federal pero no legisló, la suerte lo llevó al escaño), está seguro de que si él quiere permanecerá todo el sexenio en el cargo y eso es muy relativo, sobre todo en su caso. ¿Quién le garantiza que ante los magros resultados que ha dado como gobernante, su padrino el presidente López Obrador lo va a sostener en el cargo corriendo el riesgo de perder las diputaciones federales de la próxima elección?... Nadie, AMLO lo quiere mucho, lo sabemos, nos lo ha demostrado, le tiene cariño y confianza, pero el proyecto de López Obrador se pondrá en riesgo en la elección que viene. Si López pierde mayoría en el Congreso adiós poder, se le viene el mundo encima y entonces sus adversarios desde el Congreso lo harán caer. Ante esta realidad por qué correr el riesgo de esa posibilidad con el pueblo dispuesto a votar en contra de todo lo que sea Morena, aunque las encuestas que manda a hacer AMLO digan que está en muy buena posición de aceptación social. Nosotros no creemos en eso de las encuestas, nos tocó ver a Mitofsky en tiempos de Miguel Alemán, haciendo sondeos como trajes a la medida del cliente, finalmente el que paga manda.Esa es una circunstancia, que AMLO requiera a Cuitláhuac allá en la Ciudad de México, en otro cargo para poner en su lugar a un operador electoral que le garantice triunfos de diputados federales. No es descabellado lo que aquí planteamos ni alejado de la realidad.Pero hay otra circunstancia, que no tiene que ver en nada con los zopilotes que vuelan alrededor de la cabeza del gobernador, cada vez en mayor número: la celebración inevitable del referéndum. La realidad es que el gobernante no tiene una buena imagen, ni siquiera regular y de aquí a que se celebre ese importante evento electoral, dentro de un año, no habrá tiempo para rectificar porque no hay capacidad para hacerlo y menos equipo que lo acuerpe y lo ayude a saltar ese peligroso obstáculo. Dicen que AMLO le va a mandar a dos personajes para que ocupen cargos importantes, con la finalidad de que le hagan la chamba que no le han sabido hacer los que hoy tiene, pero eso implica generar más confrontaciones al interior de Morena lo que podría resultar contraproducente. No es posible asegurar, como lo hace el gobernador, que permanecerá los seis años de su administración al frente del gobierno, serán, insistimos, las circunstancias las que decidan si así será o se va.Por cierto, las circunstancias se construyen o caen de suerte.Mandamos desde este espacio nuestros mejores deseos de que el Senador Dante Delgado Rannauro, recupere pronto su salud. El ex gobernador y fundador del partido nacional Movimiento Ciudadano (MC), supera con éxito el COVID-19 en su domicilio particular de la ciudad de México, con un buen pronóstico médico.Escríbanos a [email protected]