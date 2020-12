Focos rojos en MORENA

El lunes 3 de junio antepasado, al día siguiente de las elecciones estatales de 2019 que marcaron el inicio de la disputa feroz entre los grupos internos de MORENA por la dirigencia nacional del partido gobernante, Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, advirtió que apenas 11 meses después de que el obradorismo había arrasado en 2018 con 4 millones 511 mil 536 votos en esos mismos estados, ahora, el domingo anterior, sólo había obtenido 1 millón 567 mil 028 sufragios.



“Es decir, perdimos 2 millones 944 mil 508 electores. Casi 3 millones de votos menos que la elección anterior, o sea, 65 por ciento menos votación”, precisó el aspirante a la presidencia de MORENA.



Rojas señaló: “En algunos estados de la República, como Tamaulipas, Aguascalientes y Durango fue un desastre electoral. Pasaron por encima de nosotros, ante la complacencia y displicencia de nuestra dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, quien debe explicar sus inexplicables decisiones que nos llevaron a obtener estos pésimos números electorales”.



El fundador del Ala Democrática de MORENA dijo que el caso de Tamaulipas era emblemático de cómo perder una elección, pues refirió que tres meses antes las encuestas les favorecían 3 a 1. “Lo advertimos a tiempo y ahí están los famélicos resultados”, recriminó.



“La victoria en Puebla es pírrica, porque el PAN sacó más votos que MORENA y sólo nos salvaron los votos de los aliados; y en Baja California nos ayudó más el hartazgo por el PAN que por el arrastre de nuestros candidatos”, argumentó, acusando que dichos resultados eran consecuencia de que Polevnsky “tomó pésimas decisiones, maniobró en contra de la base militante y excluyó a cientos de dirigentes para ser nuestros candidatos competitivos, que luego no se involucraron en el proceso, además de que no hubo casi ningún apoyo para nuestros candidatos y las estructuras electorales”.



Ahora, a escasos siete meses de las elecciones locales y federales de 2021, Rojas alerta que “no podemos echar las campanas al vuelo con la preferencia electoral que tenemos hoy en MORENA con un 34 por ciento, que es menos de la mitad de la popularidad del Presidente de la República, quien tiene un 71%”.



“Es decir, MORENA está 37 puntos abajo del Presidente López Obrador y la oposición está organizándose en todo el país, mientras nosotros aún no hemos dado el banderazo de salida para organizarnos en cada una de las 160 mil secciones electorales del país”, puntualiza el suplente del senador Monreal, quien es muy cercano también al canciller Marcelo Ebrard, en cuyo gobierno de la Ciudad de la México se desempeñó como secretario de Turismo.



Hoy, Rojas advierte que la preferencia electoral de MORENA está aún muy lejos del 53 por ciento que obtuvo en 2018, aunque apunta que el 45% de los ciudadanos todavía no tiene definido su voto.



Como en 2021 AMLO no figurará en las boletas electorales, Rojas urge a elegir por encuesta a los mejores candidatos.



“El que quiera azul celeste, que se encueste”, dice, afirmando que “MORENA está obligado a abrir los espacios democráticos para que participen los mejores liderazgos del país a los cargos de elección popular”, pues advirtió que “de no hacerlo, corremos el riesgo de paralizar a la 4T y debilitar al Gobierno del Presidente López Obrador”.



“Si MORENA se cierra y no permite elecciones democráticas (a través de encuestas serias y objetivas) para elegir a sus candidatos, muchísimos liderazgos que fueron determinantes en el tsunami popular de 2018, terminarán por irse a otras opciones políticas aliadas, erosionando la fuerza política y electoral del movimiento y colocando en posición de riesgo la mayoría en la Cámara de Diputados que se traduciría en la parálisis de la 4T y en el debilitamiento del soporte al Gobierno del Presidente López Obrador”, expuso.



Y reiteró que será “decisivo incluir, sumar y convencer” a ese 45 por ciento de ciudadanos que aún no tiene definido su voto, “a través de las mejores propuestas para competir, incluso permitir competir, sin trampas ni encuestas ‘patito’ a aquellos liderazgos que superan en una encuesta a quienes hoy son Diputados Federales o Presidentes Municipales de la Coalición Juntos Haremos Historia”.