Ingratitud oficial

El 27 de noviembre del presente año, en la ciudad de Los Treinta Caballeros, Córdoba, se dio a conocer un dato trágico: tras la muerte de dos médicos de la ciudad en esta semana, el representante de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Generales capítulo Córdoba, pidió a la población no arriesgarse y seguir tomando precauciones ante el Covid-19, porque a consecuencia de ese virus han muerto más de 15 trabajadores del sector salud en esta pandemia.El integrante de la Asociación Médica, Ramón Morales Vargas, comentó que lamentablemente han fallecido amigos, colegas y compañeros, así como enfermeras y enfermeros, y aunque como médicos lo primero es tratar de evitar el contacto directo con el paciente sospechoso, ha pasado que mienten en la consulta en cuanto a los síntomas y es ahí donde hay el riesgo de contagio.Dijo que los factores predisponentes a las complicaciones son las patologías que agravan el padecimiento, por eso hizo un llamado a la población para protegerse porque así protegerá al resto de la población y al personal médico que ha sido pieza fundamental en la atención de la enfermedad.“No estamos en un semáforo amarillo, estamos en un semáforo altamente potencial de contagios de coronavirus, la gente cree que no tenemos este padecimiento hasta que le pasa a él o a alguien cercano, por eso no dejemos de usar el cubrebocas, tomar distancia, lavado de manos y uso de gel”, dijo Morales Vargas.Hablamos de los casos de trabajadores del sector salud de una ciudad que han perdido la vida en su lucha contra el COVID-19, pero lo hacemos a manera de ejemplo; se imaginan los que han sucumbido en el cumplimiento de su deber en ciudades como Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Poza Rica y otras ciudades densamente pobladas donde los contagios se han multiplicado y los médicos y enfermeras tratan por todos los medios de salvar a sus pacientes y en esta luchan han perdido la vida. Son muchos, las autoridades del sector salud prefieren ocultar la cifra, pero a cambio muestran su ingratitud, su falta de ética profesional, su ausencia de sentido humano, tratando de desconocer el sacrificio de estos héroes que han dado la vida con tal de cumplir.El doctor Roberto Ramos Alor, secretario de Salud en el Estado, durante su comparecencia en el Congreso Local, con motivo del segundo año de gobierno, descalificó el esfuerzo y sacrificio de los sacrificados muertos en el cumplimiento de su deber, afirmando que no han estado a la altura de las circunstancias que exigen compromiso, como lo hicieron los médicos cubanos que contrató el gobierno para que vinieran a apoyar con su experiencia a los trabajadores veracruzanos. Ellos, los cubanos, si supieron enfrentar con compromiso y valor las circunstancias, no así nuestros trabajadores de la salud, dijo el regordete funcionario en un desplante de ingratitud infinita que agravia la memoria de quienes han caído en el cumplimiento de su deber, luchando por salvar pacientes enfermos de COVID en las clínicas del estado. Que poca madre.El 27 de septiembre del 2017, durante una sesión extraordinaria del Congreso Local, los representantes populares panistas (eran mayoría en el gobierno de Miguel Ángel Yunes) aprobaron la autorización al Poder Judicial del Estado, la creación de asociaciones público privadas para la construcción de 17 ciudades judiciales, el negocio millonario de Edel Álvarez Peña, cuyo monto total de la inversión fue del orden de los tres mil 965 millones 173 mil 500 pesos: la estafa dental más jugosa.En el acta de esa sesión aparecen las firmas de los diputados (todos panistas y algunos agregados) que participaron como cómplices de este millonario negocio, pero da la casualidad que ahora que se pretende aclarar este asunto y castigar a los responsables, quienes se encargan de promover el caso incluyen a ex diputados que no aceptaron firmar el acta, votaron en contra, y los de la fracción de Morena que abandonaron el recinto en abierto rechazo a prestarse a una tranza de miles de millones. Tanto el acta de la sesión extraordinaria como la Gaceta Oficial, dan fe de este hecho que hoy, con fines aviesos se pretende avivar incluyendo tramposamente a ex diputados de Morena. Los que si están y obviamente encabezan la lista son la presidenta del Congreso María Elisa Manterola Sáinz “La Doña” y el presidente de la JUCOPO Sergio Hernández Hernández “He-Man”, aspirante a candidato por la alcaldía de Xalapa. La verdad se impondrá porque además está documentada.Dos hechos recientes ocurridos en Xalapa dan fe del nulo concepto que tiene la actual administración de la 4T estatal sobre el arte de comunicar adecuadamente. El fin último de esta tarea es convencer a la opinión pública sobre las bondades y capacidades del jefe que contrató y paga los servicios de un comunicador.El primero de los ejemplos es el hecho indignante, vergonzoso, que protagonizó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el parque Juárez, al término de un acto cívico, cuando un humilde vendedor de chocolates se le acercó a ofrecer su mercancía, suplicando le comprara uno porque “la venta está muy baja, no tenemos para comer”. Señor, ayúdeme por favor, imploraba el vendedor ante la mirada indiferente y burlona del gobernante, quien con su clásica sonrisa apuró el paso ante el acoso y prácticamente huyó. Esta escena, gracias a las redes sociales, circuló en un momento y se hizo viral. Los encargados de estos asuntos reaccionaron tarde, a través de unos de sus medios “aliados” (así les dicen a los que a cambio de una borona venden todo), informó que al joven le dieron todo, hasta un microcrédito para que abra una empresa en la que se venderán chocolates de todas las marcas incluyendo los famosos “chocoflanes”. Tardía la reacción, sin sentido, que al final resultó un fiasco.La otra es el repentino ingreso, el día de la comparecencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del primo hermano del gobernador, el Subsecretario de SEFIPLAN Eleazar Guerrero Pérez, al Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio, por contagio de COVID, a quien tuvieron que intubar por la gravedad que presentaba en su salud, versión que nuevamente negaron en los mismos medios “aliados” de que fuera cierta, cuando todos los que asistieron a la comparecencia se dieron cuenta del estado de salud de este señor y de la forma en que con urgencia lo trasladaron al CAE, donde permaneció un par de días intubado y por fortuna se repuso para lograr una recuperación que lo dejó fuera de peligro. Pero ¿porqué negar que una persona, terrenal como cualquiera de nosotros, solo porque ocupa un alto cargo en el gobierno gracias al parentesco con el gobernante, se debe negar que enferme, y menos que se interne en un hospital para chairos? Que distinto sería que en vez de negar se informara, con sentido de lo que debe ser el manejo mediático oficial, que uno de los más destacados miembros del gabinete había contraído COVID y se encontraba internado en el CAE, confiando en los buenos resultados de lo que el sector salud de Veracruz ofrece. Pero no, al señor no le gira la piedra y a sus colaboradores menos... Pero bueno es cosa de profesionales de la comunicación.Francisco Hernández Toriz, Secretario General del Partido Unidad Ciudadana, llevó a cabo la Toma de Protesta al Comité Directivo Municipal de Pánuco.En la ceremonia recibieron nombramientos Juana Imelda Rodríguez Cervantes, como Presidenta; y Juan Torres del Ángel, como Secretario General; quienes fueron propuestos por la ciudadanía para encabezar las actividades partidistas de este municipio.Francisco Hernández reconoció la importancia de las mujeres en la actividad política y dio un mensaje de unidad a los asistentes.En la asamblea se contó con la presencia del Secretario de Organización Política del CEE, Héctor Omar Ortega Rodríguez, y un numeroso grupo de miembros del partido.Pánuco es un municipio localizado en el noroeste del estado, en los límites con San Luis Potosí; mantiene vecindad con los municipios veracruzanos de Pueblo Viejo, Tampico Alto y Ozuluama.Por otra parte, en asamblea realizada en Chalma, Veracruz, el Secretario General del Partido Unidad Ciudadana, Francisco Hernández Toriz, tomó protesta a los integrantes del Comité Directivo Municipal, el cual estará encabezado por Cristóbal Mogica Bautista como Presidente y Ernesto Hernández Flores como Secretario General.Con la instalación de este Comité, Unidad Ciudadana consolida su presencia en la Huasteca Alta, con miras a las elecciones del próximo año.El muchacho Iván Luna, junto con personajes como el Sub Secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, el aspirante a la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Esteban Ramírez Zepeta, el funcionario de SEGOB, Yair Ademar Domínguez, y la poderosa diputada federal Dorheny García Cayetano, forman parte del auténtico primer círculo del Ejecutivo de Estado. ¿Qué tiempo les durará el gusto?.. muy poco. Señor Gobernador, ¿no tenía mejores prospectos para los cargos porque, ayudar a los amigos mediocres es muy fácil, un sueldito como el que merecen ganar y punto.