Regina había hallado vínculos de políticos con cárteles

¿Qué políticos veracruzanos estaban vinculados en 2012, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, con el crimen organizado?



A partir del próximo domingo, según anunció ayer el diario El País, 25 medios internacionales empezarán a publicar las investigaciones en las que Regina Martínez estaba trabajando y que un equipo internacional de 60 reporteros ha seguido.



Según el adelanto que hizo el diario español, que tiene una edición en México, nuestra siempre bien recordada compañera había hecho “hallazgos explosivos” meses antes de su muerte relacionados con miles de desaparecidos en el Estado.



No se menciona que esa haya sido la causa de su asesinato, aunque habrá que esperar la publicación completa, pero me atrevo a pensar que lo que se revele hará que se reabra el caso y que eche por tierra las “investigaciones” y las conclusiones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.



Regina, entonces corresponsal de la revista Proceso, fue encontrada asesinada la tarde del sábado 28 de abril de 2012 en su casa de Xalapa y según la entonces vocera del gobierno, Gina Domínguez, presentaba golpes contusos en la cara y en el cuerpo, así como señales de estrangulamiento.



Apenas el pasado 19 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar, y de ser necesario a reabrir, la investigación del caso. Recordó que la periodista veracruzana lo había acompañado “en el éxodo por la democracia” cubriendo todas sus giras por Veracruz en 1990.



La calificó como una periodista incorruptible y profesional –y en efecto lo era, según pude constar lo mismo como reportero que a mi paso por la Dirección de Prensa del Gobierno del Estado–, y dijo que no sabía que el caso se había cerrado, por lo que le encargó al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, que le dé un informe sobre el estado de las investigaciones.



El 30 de octubre de ese año fue detenido Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva”, acusado del crimen y se aseguró la participación de José Adrián Hernández Domínguez, “El Jarocho”, quien se dio a la fuga. Aunque confesó públicamente haber cometido el asesinato, las autoridades concluyeron que el motivo había sido un intento de robo, pero finalmente el sospechoso retiró su confesión y declaró que había sido torturado y amenazado por policías ministeriales para que mintiera y admitiera el crimen.



Lo incriminaron solo con su confesión, pero después se determinó que las muestras de ADN y las huellas dactilares recogidas en la escena del crimen no coincidían con el detenido. La revista Proceso denunció irregularidades en el proceso de investigación y desde entonces se estableció que ella había sido asesinada para intimidar a periodistas que investigaban las relaciones entre los narcotraficantes y los políticos veracruzanos.



Ahora, mediáticamente el caso revivirá, pero en grado internacional con el proyecto Forbidden Stories que dio como resultado The Cartel Project, una investigación de las redes globales de los cárteles de la droga mexicanos y sus conexiones políticas alrededor del mundo, “para demostrar que al matar a trabajadores de la prensa no se mata a la historia”, dijo El País.



“En México 119 periodistas ha sido asesinados desde el año 2000. La mayoría de estos casos están marcados por la impunidad en un país donde la resolución de los homicidios apenas llega al 1%. Es en este marco donde se vuelve importante el trabajo colaborativo de 60 periodistas de 25 medios en 18 países”, contextualizó el importante medio.



Mencionó que en esos trabajos “se hallan vínculos de la clase política veracruzana con el crimen organizado, además de otros hallazgos. Los periodistas encontraron que la reportera había hecho hallazgos explosivos meses antes de su muerte relacionados con miles de desaparecidos en el Estado” y que para elaborar los trabajos “los periodistas realizaron decenas de entrevistas a testigos que no habían hablado on the record, revelando cómo algunas autoridades habían boicoteado la investigación”.



Citó que The Cartel Project reúne el trabajo realizado durante 10 meses e iniciadas en marzo, de medios internacionales como Le Monde, France TV, Radio France, The Star, The Washington Post, The Guardian, Proceso, Le Soir, KNACK, South China Morning Post, Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Die Zeit, Haaretz, Expreso, la radio y televisión de Suiza, entre otros.



Indudablemente, estamos ante una investigación del caso que ha ido a profundidad y cualquier cosa que se mencione tendrá una fuerte y amplia repercusión por la credibilidad y el profesionalismo que caracteriza a los medios señalados y sus periodistas.



¿Quiénes de los políticos que conocemos saldrán a relucir? A botepronto cabe pensar que autoridades policíacas y ministeriales se verán implicadas, pero, ¿hasta qué nivel de gobierno alcanzó a penetrar el crimen organizado?, ¿la investigación periodística se limitará a la participación de políticos que actuaron en el sexenio de Duarte o alcanzará a gobiernos anteriores?



La revelación se dará en un momento en que todos los políticos de Veracruz se preparan para participar en el proceso electoral para elegir diputados federales y locales, así como presidentes municipales, y podría darse el caso de que muchos proyectos personales o de grupos se caigan. Si resulta que aspirantes son mencionados, entonces a la distancia Regina ayudaría a limpiar el escenario de personas impresentables. Le haría un favor a la democracia y a los veracruzanos y su muerte no habría sido en vano.



Por lo demás, en efecto, tras la publicación y la revelación que se hará, marcará un hito en la historia del periodismo en el mundo, y los malos políticos y la delincuencia sabrán ya que los periodistas sí tienen un alto sentido de la unidad que los puede llevar a alcanzar grandes objetivos como, por ejemplo, no dejar en la impunidad el crimen de uno de los integrantes de su gremio.



De alguna forma, Regina recibirá el mayor homenaje póstumo que haya recibido y su nombre pasará, qué duda cabe, a ser un icono del periodismo de investigación, profesional, ético, incorruptible, finalmente, del mejor periodismo que se ejerce en Veracruz.



UC está jalando



¡Vaya! Me topé en las redes sociales con una cifra que me llamó la atención. Una entrevista de Claudia Montero, de alcalorpolitico.com, al secretario general de Unidad Ciudadana, Francisco “Paco” Hernández Toriz, que el medio subió a sus redes sociales, alcanzó casi 8 mil visitas en menos de 8 días, casi mil diarias, lo que es un indicativo de que el partido que preside Cinthya Lobato está jalando.



En la entrevista, el dirigente dijo que UC buscará establecer un nuevo municipalismo ya que los principales problemas de Veracruz parten de los malos gobiernos locales. Hace no mucho tuve oportunidad de dialogar con él y me sorprendió su preparación política y su buen trato.



Aparte de él, otro dirigente y otro nuevo partido político que están también jalando electores son Francisco “Paco” Garrido y Podemos. Ambos Pacos son de los que más se mueven por todo el Estado sin tener ni la estructura ni los recursos de los grandes partidos. Seguramente tendrán su recompensa. Necesitan obtener 100 mil votos para mantener su registro.



OPLEV falla a favor de alcaldesa



El OPLEV reconfirmó ayer su protección a la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, para que el diario El Buen Tono y la estación radiofónica Radio Banana “se abstengan de publicar y transmitir expresiones que pongan en entredicho la capacidad y habilidad de ejercer el cargo público” de la presidenta municipal.



Ella presentó una denuncia por violencia política en razón de género, por, dijo, constantes ataques mediáticos de los medios señalados, y por segunda vez el OPLEV le dio la razón. Pocas veces algún organismo público falla en contra de algún medio, y esta vez se ha visto la fuerza que cobran cada vez más las mujeres cuando denuncian agresiones en su contra.



Convocan a concurso de cuento



El Club Rotario de Xalapa-Manantiales está convocando a niños y jóvenes entre 8 y 16 años a participar en el 1er Concurso de cuento Pandemia de Letras, para lo cual los interesados deben consultar las bases en rotaryxalapamanantiales.org. Sin duda, una buena oportunidad para dar rienda suelta a la creación literaria.