La vacuna y el desarrollo

*Marrullerías legislativas

*Cuitláhuac... lúcido proyecto

*La contienda electoral



Comentamos recientemente que México debería de ejecutar (de ya) la compra de cuando menos 130 millones de dosis de vacunas, para disminuir los elevados riesgos de contagios y que ningún mexicano quede desprotegido, todo hace indicar que dichas negociaciones efectivamente se encuentran en proceso y que, de algún tiempo atrás, se suscribieron acuerdos comerciales por parte de la Presidencia de la República, para canalizar hacia México 130 millones de vacunas, con entregas periódicas por parte de las empresas procesadoras, mismas que de hecho se encuentran saturadas por las dimensiones de los pedidos de todas las regiones del mundo.



Confiando en que los datos se encuentren cimentados en la realidad, ahora habrá que esperar que el ritmo de la entrega de las vacunas, sea el apropiado para que de igual forma el proceso de vacunación no registre intervalos constantes y prolongados, que refieran riesgos de mayor situación de indefensión por parte de quienes no han tenido la oportunidad de ser vacunados, escenarios que no deben descartarse y que, por lo mismo, las medidas aplicadas por las autoridades para mantener aislamiento y sana distancia por parte de los mexicanos, debe persistir tal como hasta la fecha, en especial entre los núcleos de la sociedad que esperan la oportunidad para ser inoculados y protegerse de la agresión pandémica.



En tales marcos se sabe que las autoridades han determinado que quien primero serán vacunados son todos los mexicanos que prestan sus servicios en los sistemas de salud pública y hospitalaria en lo general, al igual que personal de todas las áreas de tales sistemas tanto públicos como privados, apunte inicialmente referido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que por lo mismo, se ha iniciado la elaboración de un programa de vacunación, que estará sujeto a tantas etapas como sea necesario.



Lo singularmente importante en el tema, ya disponiendo de un apropiado ritmo de entrega de vacunas por parte de las empresas productoras, es que el operativo en referencia, que por las circunstancias imperantes no registra antecedentes en la historia de México y del mundo entero, es que en primer lugar dicho producto refiera los elevados rangos de inmunidad que se han difundido, mismos que pudiera ser del 95 por ciento, al tiempo que los procesos de entrega por parte de los productores permitan sostener un programa de vacunación robusto y constante, suficiente para que los índices de contagios reflejen notorio declive, favoreciendo con ello no sólo la salud de la población, sino también los índices de productividad tanto del sector rural, como de los renglones industriales y comerciales, que nos retorne a los pueblos y países hacia los rangos económicos que han sido duramente dañados, como efectos colaterales de la terrible amenaza pandémica por la que atravesamos.



Mucho es lo que se ha perdido y, por lo mismo, mucho lo obligado por recuperar, los resultados dependerán primero de la efectividad de la vacuna para reducir los efectos pandémicos; lo segundo la eficacia en el proceso de vacunación, supervisión y resultados positivos en los ya “inmunizado”; lo tercero los programas emergentes vinculados entre gobernantes y sectores productivos, para restaurar los ritmos económicos en lo general que nos permitan en un principio y cuando menos, retornar a los niveles que nos encontrábamos cuando fuimos inicialmente agredidos por el coronavirus, niveles que ya nos referían en ámbitos de retroceso con “menos dos puntos”, pero que los efectos colaterales de la pandemia nos han colocado en menos 10.



Reto complejo el de México porque en el año que viene y los subsecuentes (dicen los que saben) la tarea gubernamental no será precisamente “la de transformar”, sino esencialmente “la de recuperar”... Reto que sin el concurso de todos los sectores, o sea, la participación y esfuerzo del sector laboral, del sector empresarial, del ámbito agrícola y el eje gubernamental, sin tales sumas de esfuerzos, difícilmente podríamos cerrar el primer tercio de la década de los 20 con apropiados reflejos de significativa recuperación, pero lo primero, insistimos, es recuperar la salud.



Lo que se lee



Especialistas en la materia sostienen el criterio de que los partidos políticos en el territorio mexicano, realmente por sus “marrullerías y entuertos”, han originado claros efectos de “sobrerrepresentación” tanto en los congresos locales, como en los cuerpos legislativos federales, conformados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.



El tema incluso se encuentra en estudio y valoración por parte de autoridades electorales, en las que ha brotado la propuesta (en nivel de proyecto inicial) para evitar la sobrerrepresentación que no sólo encarece el presupuesto legislativo, sino que de la misma manera enturbia la actividad legislativa, lo que obviamente daña la calidad de la vida democrática del país, cuya vigencia ha costado vidas de distinguidos y heroicos mexicanos.



De la misma forma, al interior del Congreso de México se ha iniciado una corriente que reclama descartar los vicios y retornar a la real equidad democrática (SIN CHANCHULLOS, NI MARRULLERÍAS) tratando de pasar por buenos los parches que se han injertado a las reglamentaciones del cuerpo legislativo, que al final terminan por dañar los intereses de todos los mexicanos.



Y es que en verdad la integración de los Congresos estatales y federales, están diseñados mayormente inclinados a los intereses partidistas, que a las demandas y requerimientos de la sociedad que dicen representar.



Lo que se ve



Muchos son los mexicanos que han criticado la desaparición de la red del transporte de pasajeros por vía ferroviaria en el país, acción gubernamental que es referida como uno de los sobresalientes yerros en materia de transporte, cometido por el Gobierno de México, hecho que en su tiempo y en los actuales se acredita a intereses personales de funcionarios públicos, por ello la idea del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, de crear un circuito vial que abarque los entornos de los municipios de Naolinco, Banderilla, Xalapa, Coatepec e incluso Cardel, fue contemplada por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como un proyecto positivo factible de realizar, al que la Presidencia de la República estaría dispuesta a respaldar, sólo sería cosa de afinar detalles... “Que platique el Gobernador Cuitláhuac conmigo” externó el mandatario mexicano.



Que no queden dudas: La idea del Gobernador Cuitláhuac García debe ser calificada como excelente y viable de realizar porque sería exitosa, tanto en beneficio de la población del circuito en referencia, como en favor del desarrollo comercial y turístico de esa bellas y contrastantes regiones...



Si el proyecto se concreta y se convierte en realidad, la obra sería uno de los sellos positivos de la Cuarta Transformación en tierras veracruzanas.



Lo que se oye



Inquietos se muestran los dirigentes partidistas en todos los distritos veracruzanos, por el “lento y tardado” inicio de actividades por parte de las autoridades electorales que, por natural lógica, mantienen aparentemente sin movimiento a los partidos políticos, con aguas turbulentas de manera subterránea pero con rostro de tedio “por la aparente inactividad”.



Ya se dice que el tema de la pandemia y sus efectos negativos en la economía y en el desarrollo integral del país, habrá de ser la bandera de los opositores a candidatos de Morena, mientras que los morenos repetirán convocando a la Cuarta Transformación y exhibiendo procesos judiciales en marcha por supuestos actos de corrupción.



La realidad es que toda hace indicar que el proceso electoral a punto de iniciar, habrá de ser uno de los más comentados y polémicos en los nuevos tiempos sociopolíticos de los mexicanos...



Ahí la dejamos, disfrute usted de un excelente fin de semana y no baja la guardia ante tiempos pandémicos.