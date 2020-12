Ahora, el turno es para la ley de seguridad nacional...

1.- La ahora senadora sonorense María Lilly del Carmen Téllez García [Lilly Téllez, ex conductora de noticias por tv], ahora panista, se ha significado en la Cámara Alta por denuncias y posturas de ruido sobre asuntos nacionales.



Antier, por ejemplo, ha propuesto al también periodista Carlos Loret de Mola para que le sea otorgada la Medalla Belisario Domínguez “por sus denuncias sobre la corrupción del régimen de la 4T”.



Carlos Loret de Mola fundamenta la senadora, “reveló en su programa Latinus que Litoral Laboratorios Industriales, empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ganado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años.



Tras lo revelado por Loret de Mola de que “Pemex informó que rescindirá los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, participa directamente o en conjunto con otras compañías.



Y agrega que “en agosto pasado, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que en al menos dos ocasiones, Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió de David León —propuesta presidencial para ocupar la empresa del Estado que coordinará la entrega de medicamentos al sector Salud— paquetes con dinero en efectivo.



En su espacio en Latinus, mostró un trabajo especial con ambos videos en el que se afirma que las grabaciones las hizo el propio David León en 2015 y que el dinero entregado sirvió para reforzar la operación de Morena en Chiapas con miras a la elección de 2018.”



Ya se verá cuál es el destino de esta propuesta, aunque se podría vaticinar que no avanzará mucho.



2.- El PRI, el PRD y el PAN, al parecer, han llegado a un acuerdo para ir en alianza para las próximas elecciones: Quieren integrar un contrapeso al establecimiento actual, y proyectan ir juntos en cuando menos 130 distritos electorales federal, de los 300 que existen en el país.



Esto trascendió después de una reunión de unos 300 consejeros políticos panistas de toda la república “que se reunieron a puerta cerrada” en la capital del país, reunión en la que el presidente nacional Marko Cortés habría propuesto que en la región donde prevalezca la mayor fuerza de cada partido, éste encabece la postulación. Esto por cuanto hace a las diputaciones



Y por lo que se refiere a cada entidad, también se analizarán las condiciones para hacerlas generalizadas para las diferentes postulaciones y candidaturas.



Reconoció que esta sería la fórmula adecuada para que intenten romper la amenaza que se cierne sobre la política nacional [la democracia] para que el país transite en armonía y paz social.



Dijo Marko:



"El PAN tiene hoy la oportunidad de representar una verdadera oposición al régimen. Tienen dos alternativas: abrir espacios de colaboración con sus adversarios políticos del pasado o intentar hacerlo solos. Si somos honestos luce casi imposible que cada fuerza política en lo individual pueda afrontar la amenaza que se cierne", afirmó la organización en redes sociales.



Asimismo, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseveró que con la llamada “Cuarta Transformación”, nuestro país no sólo se está enfrentando a un “gobierno incapaz y corrupto”, sino a uno “autocrático y regresivo”, que en dos años ha destruido mucho de lo avanzado.



Como parte de los convenios, dijo que la coalición para el proceso electoral del 2021, el PAN postularía en 61 distritos; 53 postularía el PRI, y en 44 lo haría el PRD. Como que está “cañón” que esta aritmética prospere. Pero en fin...



3.- Está por verse si no se traba este asunto legislativo: “La iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone que no exista inmunidad para los agentes extranjeros que operen en el país en caso de que estos cometan algún delito...”, aseguró el senador Ricardo Monreal.



El legislador publicó un resumen en 10 puntos del documento que el mandatario remitió al Senado el viernes.



Este movimiento, se afirma, se origina después de la detención y posterior liberación en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, quien fue señalado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.



De acuerdo con el senador, “...el presidente propone estos cambios a la Ley de Seguridad Nacional.



1. Regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan agentes del extranjero en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad.



2. Establecer la definición de agentes del extranjero, a fin de especificar que se trata de personas funcionarias del exterior que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes.



3. Señalar que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en México deberán informar por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.



4. Establecer que los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado en materia de seguridad.



5. Regular que las y los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán entregar un informe escrito a la SRE y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dentro de los tres días siguientes a la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes del extranjero.



6. Limitar la actuación de agentes del extranjero únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas, en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.



7. Establecer la obligación de agentes del extranjero de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, por conducto de la SRE, y de presentar ante la SRE y SSPC un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral.



8. Se propone que los agentes extranjeros no tengan ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a personas extranjeras el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.



9. Establecer un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.



10. Establecer un Grupo de Coordinación Operativa, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar y supervisar la ejecución de los convenios, programas, acciones o acuerdos de cooperación suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad...”



P.D.- El nombre correcto de Yohan Hillmán es Chapoy, Presidente del Colegio de Notarios en el Estado, y no Jiménez como asenté ayer, equivocadamente, que Jiménez es Juan Hillman, su padre.